Сергей Ольшанский: Слуцкий не прав, нужно было встретиться с болельщиками ЦСКА

Перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» – ЦСКА корреспондент «Советского спорта» пообщался с экс-футболистом армейцев Сергеем Ольшанским.



– Есть ли шансы обыграть французский клуб?

– Одержать победу на выезде будет очень непросто. Мы увидим совсем другую игру, а точнее, не тот матч, который состоялся в Москве. Тем более, после поражения от «Спартака». Команда Слуцкого, на мой взгляд, находится в прострации. Так что в игре с «Монако» будет очень сложно. Чтобы выиграть эту встречу, нужно прыгнуть выше головы.

– А как вам первый матч, который состоялся вничью?

– Не смотрел эту игру, но мне говорили, что ЦСКА был близок к победе…

– Что скажете об игре Карлоса Страндберга. Многие утверждают, что этот футболист очень похож на Ахмеда Мусу…

– Полностью с вами согласен. Раз взяли – нужно давать играть. Конечно, когда ты молод, не очень то и просто пробиться в основу, привыкнуть к партнерам. Почему Карлос сидит на скамейке? Выпускает Слуцкий его на пару минут, но что за это время можно сделать? Думаю, ему нужно больше доверять. Траоре, скажем так, уже «поиграл», и ждать от него какой-то свежести не стоит.

– Возвращаясь к дерби со «Спартаком», Игорь Акинфеев допустил ошибку, но это результат давления или просто случайность? Все мы совершаем ошибки…

– Что скажешь, вы правильно сказали, все мы ошибаемся. Но Игорь – очень опытный футболист и не должен допускать подобных вещей. Надо было руки по жестче поставить, но без давления, конечно, не обошлось. Это ведь игра со «Спартаком», которая накладывает отпечаток. Кто выдержит нагрузку, тот и выиграет. Как показал матч, красно-белые выдержали.

– Что скажете о поведении болельщиков ЦСКА? Может сейчас, когда у команды непростой период, нужно было наоборот поддержать, а не критиковать тренера?

– Считаю, что в данном вопросе все зависит от самого Леонида Викторовича. На мой взгляд, он не прав в этой ситуации, потому что не встретился с болельщиками, а это ведь не сложное дело – взять и поговорить. Конечно, в ходе такой беседы могут возникнуть неприятные вопросы, но Слуцкий сам до этого довел ситуацию, в каких-то клипах начал сниматься…

– Но ведь в этом нет ничего плохого.

– Конечно, но все равно надо идти на контакт с болельщиками. Не все они плохие и агрессивно настроенные. Есть и здравомыслящие люди, которые понимают, что сейчас ЦСКА переживает очень тяжелое время.

– Что бы вы сказали Леониду Слуцкому при встрече?

– Ну а что я ему скажу? То же самое, что и вам. Нужно провести встречу с болельщиками. Надо настраивать команду, а это борьба характеров… «Спартак» сумел навязать свое стремление, а армейцы – нет. Конечно, настрой не повысит уровень мастерства, но тренер обязан сделать так, чтобы была самоотдача.

– Многие обвиняют наставника ЦСКА в игре от обороны.

– Это его тактика. Возможно, она бы приносила плоды, если бы в команде были такие взрывные игроки, как Муса или Думбия, а Траоре, повторюсь, очень медленный. Сейчас самое время дать шанс Страндбергу, он может внести что-то новое, «взрывное», – сказал Ольшанский.