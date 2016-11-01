Боб Арум: Соперник для Пакьяо? Про Головкина я пошутил, мой выбор – Ломаченко

Мэнни Пакьяо Источник: Reuters

Промоутер Боб Арум рассказал о предстоящем поединке 37-летнего Мэнни Пакьяо с 27-летним американцем Джесси Варгасом, а также назвал возможных соперников филиппинца.

Напомним, что бой запланирован на 5 ноября. Он пройдет в Лас-Вегасе.

– Как сейчас обстоят дела с системой продажи платных трансляций поединка Пакьяо - Варгас?

– Я думаю, что у нас выгодная позиция для. Люди не решаются покупать трансляцию, потому что они говорят: «Смотри, есть какая-то интересная альтернатива. Есть что-то еще, а мы этот бой можем посмотреть в записи через неделю». Но этого не будет, потому что мы не сделаем повторный показ боя.

Я и думаю, что это положительно скажется на продажах. Я не знаю, какую цену мы установим, но много людей были готовы ждать неделю для просмотра запись боя. на этот раз ее не будет, а у нас действительно намечается хороший вечер.

Например, есть Нонито Донэйр против Джесси Магдалено. Это адский бой, а его победитель сойдется с победителем пары Карл Фрэмптон – Лео Санта Крус. Мы планирует официально объявить об этом до следующего боя Донэйра. Во всяком случае, свое будущее мы видим именно так.

– Что скажете о Джесси Варгасе. Заслужил ли он бой с Мэнни?

– Не без эксцессов проходила его карьера. У него был бой с Тимоти Брэдли. И он отправил Брэдли в нокдаун. Рефери ошибся в этом эпизоде и прекратил бой на 10 секунд раньше положенного срока. Кто знает, чем бы все закончилось, если бы бой продлился отведенное время.

Он боролся с Садамом Али за титул. Садам Али - потрясающий боксер и член олимпийской сборной США. Он был непобедимым и вступил в бой с Варгасом. Варгас доминировал и в конце концов нокаутировал его. Я думаю, что только эта победа характеризует Варгаса, как боксера высшего уровня и достойного поединка с Пакьяо.

– Но многие хотели видеть бой Пакьяо с Теренсом Кроуфордом.

– Что мне нравится в поединке Пакьяо – Кроуфорд – это то, что он вероятно пройдет в первом полусреднем весе (63,5 кг). Это естественный вес для Мэнни. Он не является боксером полусреднего веса (66,7 кг), хотя дрался и в этой весовой категории несколько лет. Кроуфорд - выдающийся боксер, но у него 10 декабря запланировал большой бой на HBO с Феликсом Диасом. Если он победит, а Мэнни проходит Варгаса, я бы хотел сделать бой Мэнни Пакьяо против Теренса Кроуфорда.

Фредди Роуч, Мэнни Пакьяо и Боб Арум Источник: Associated Press

– Есть еще подающий большие надежды Эррол Спенс.

– Эррол Спенс судя по тому, что он делает оставляет впечатление очень приличного боксера. Но на самом деле он пока себя никак не проявил. Он еще не боролся за титул чемпиона мира. Он не боролся с лучшими представителями полусреднего веса. Может ли он подняться на вершину? Может ли он победить Дэнни Гарсию? Может ли он победить Кита Турмана? Мы не знаем. Возможно, да. Правда в том, что у него уникальные перспективы, но это лишь перспективы. Может быть, он и поднимется на вершину.

– А Эдриан Бронер?

– Бронер - человек, который не дружит со своими мозгами. Мы предложили ему бой. Я разговаривал на эту тему с Элом Хэймоном. Мы предложили очень солидный гонорар. Затем Бронер запросил сумму на 50 процентов больше предложенной – нас это крайне удивило. Наверное, у него что-то не так с головой.

– Вы сами против кого хотели организовать бой с участием Мэнни Пакьяо?

–Я бы заплатил любую сумму, чтобы увидеть поединок Пакьяо – Ломаченко. Для меня это большой грандиозный бой. Они могли бы встретится в легком или первом полусреднем весе (61-63,5 кг). Мэнни может спуститься в легкий вес. но я никогда не просил его об этом. Его бой с Кроуфордом тоже интересен. Я люблю парней, которые танцуют на ринге.

– Ранее вы говорили про бой с Геннадием Головкиным.

– Это была шутка. Меня спрашивали, какой бой был бы самым сложным для Мэнни или что-то вроде того. Я хотел ответить, что это поединок против Владимира Кличко, но он больше не чемпион в тяжелом весе, поэтому я назвал Головкина. Конечно, мы понимаем этого поединка не будет, потому что Мэнни - боксер первого полусреднего веса.

Люди, которые освещают этот вид спорта, должны знать, когда кто-то говорит несерьезные слова. Если бы такой бой намечался, собралась комиссия и не допустила бы его. Это же нелепо. Поэтому я и пошутил. Никаких серьезных планов на это нет.