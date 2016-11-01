Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Манчестер Сити- : -Барселона
Футбол  ПСВ- : -Бавария
Футбол  Бенфика- : -Динамо Киев
Футбол  Атлетико- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Боб Арум: Соперник для Пакьяо? Про Головкина я пошутил, мой выбор – Ломаченко

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мэнни Пакьяо
Мэнни ПакьяоИсточник: Reuters

Промоутер Боб Арум рассказал о предстоящем поединке 37-летнего Мэнни Пакьяо с 27-летним американцем Джесси Варгасом, а также назвал возможных соперников филиппинца.

Напомним, что бой запланирован на 5 ноября. Он пройдет в Лас-Вегасе.

– Как сейчас обстоят дела с системой продажи платных трансляций поединка Пакьяо - Варгас?
– Я думаю, что у нас выгодная позиция для. Люди не решаются покупать трансляцию, потому что они говорят: «Смотри, есть какая-то интересная альтернатива. Есть что-то еще, а мы этот бой можем посмотреть в записи через неделю». Но этого не будет, потому что мы не сделаем повторный показ боя.

Я и думаю, что это положительно скажется на продажах. Я не знаю, какую цену мы установим, но много людей были готовы ждать неделю для просмотра запись боя. на этот раз ее не будет, а у нас действительно намечается хороший вечер.

Например, есть Нонито Донэйр против Джесси Магдалено. Это адский бой, а его победитель сойдется с победителем пары Карл ФрэмптонЛео Санта Крус. Мы планирует официально объявить об этом до следующего боя Донэйра. Во всяком случае, свое будущее мы видим именно так.

– Что скажете о Джесси Варгасе. Заслужил ли он бой с Мэнни?
– Не без эксцессов проходила его карьера. У него был бой с Тимоти Брэдли. И он отправил Брэдли в нокдаун. Рефери ошибся в этом эпизоде и прекратил бой на 10 секунд раньше положенного срока. Кто знает, чем бы все закончилось, если бы бой продлился отведенное время.

Он боролся с Садамом Али за титул. Садам Али - потрясающий боксер и член олимпийской сборной США. Он был непобедимым и вступил в бой с Варгасом. Варгас доминировал и в конце концов нокаутировал его. Я думаю, что только эта победа характеризует Варгаса, как боксера высшего уровня и достойного поединка с Пакьяо.

– Но многие хотели видеть бой Пакьяо с Теренсом Кроуфордом.
– Что мне нравится в поединке Пакьяо – Кроуфорд – это то, что он вероятно пройдет в первом полусреднем весе (63,5 кг). Это естественный вес для Мэнни. Он не является боксером полусреднего веса (66,7 кг), хотя дрался и в этой весовой категории несколько лет. Кроуфорд - выдающийся боксер, но у него 10 декабря запланировал большой бой на HBO с Феликсом Диасом. Если он победит, а Мэнни проходит Варгаса, я бы хотел сделать бой Мэнни Пакьяо против Теренса Кроуфорда.

Фредди Роуч, Мэнни Пакьяо и Боб Арум
Фредди Роуч, Мэнни Пакьяо и Боб АрумИсточник: Associated Press

– Есть еще подающий большие надежды Эррол Спенс.
– Эррол Спенс судя по тому, что он делает оставляет впечатление очень приличного боксера. Но на самом деле он пока себя никак не проявил. Он еще не боролся за титул чемпиона мира. Он не боролся с лучшими представителями полусреднего веса. Может ли он подняться на вершину? Может ли он победить Дэнни Гарсию? Может ли он победить Кита Турмана? Мы не знаем. Возможно, да. Правда в том, что у него уникальные перспективы, но это лишь перспективы. Может быть, он и поднимется на вершину.

– А Эдриан Бронер?
– Бронер - человек, который не дружит со своими мозгами. Мы предложили ему бой. Я разговаривал на эту тему с Элом Хэймоном. Мы предложили очень солидный гонорар. Затем Бронер запросил сумму на 50 процентов больше предложенной – нас это крайне удивило. Наверное, у него что-то не так с головой.

– Вы сами против кого хотели организовать бой с участием Мэнни Пакьяо?
–Я бы заплатил любую сумму, чтобы увидеть поединок Пакьяо – Ломаченко. Для меня это большой грандиозный бой. Они могли бы встретится в легком или первом полусреднем весе (61-63,5 кг). Мэнни может спуститься в легкий вес. но я никогда не просил его об этом. Его бой с Кроуфордом тоже интересен. Я люблю парней, которые танцуют на ринге.

– Ранее вы говорили про бой с Геннадием Головкиным.
– Это была шутка. Меня спрашивали, какой бой был бы самым сложным для Мэнни или что-то вроде того. Я хотел ответить, что это поединок против Владимира Кличко, но он больше не чемпион в тяжелом весе, поэтому я назвал Головкина. Конечно, мы понимаем этого поединка не будет, потому что Мэнни - боксер первого полусреднего веса.

Люди, которые освещают этот вид спорта, должны знать, когда кто-то говорит несерьезные слова. Если бы такой бой намечался, собралась комиссия и не допустила бы его. Это же нелепо. Поэтому я и пошутил. Никаких серьезных планов на это нет.

Голосование: Как завершится бой Джесси Варгас – Мэнни Пакьяо?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Оскар де ла Хойя: Сейчас Головкин избегает боя с АльваресомГлава компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя выразил сомнение в том, что поединок его подопечного Сауля Альвареса с чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным состоится в 2017 году.Боб Арум: Бронер не дружит со своими мозгамиПромоутер Боб Арум рассказал о том, почему он не смог организовать своему клиенту Мэнни Пакьяо бой с Эдрианом Бронером.Фредди Роуч: Промоутеры Альвареса боятся выпускать его на ГоловкинаФредди Роуч: Промоутеры Альвареса боятся выпускать его на ГоловкинаФредди Роуч, тренер филиппинского боксера Мэнни Пакьяо, рассказал о подготовке своего подопечного к поединку с Джесси Варгасом.Боб Арум: Заплатил бы любые деньги за бой Пакьяо – ЛомаченкоПромоутер филиппинского боксера Мэнни Пакьяо и глава компании Top Rank Боб Арум признался, что хотел бы увидеть бой своего клиента с украинцем Василием Ломаченко.Бой Головкин – Джейкобс состоится в 2017 годуБой между чемпионом мира по трем версиям в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом пройдет в 2017 году.Флойд Мэйвезер-младший: Канело Альварес легко нокаутирует ГоловкинаЗнаменитый американский боксер Флойд Мэйвезер-младший предрек мексиканцу Саулю Альваресу победу над чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным.Рой Джонс: Головкин должен сразиться с победителем боя Ковалев-УордРой Джонс: Головкин должен сразиться с победителем боя Ковалев-УордНа днях между бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях Роем Джонсом и известным тренером Абелем Санчесом произошел заочный спор.Флойд Мэйвезер: Пусть Головкин встретится с кем-то своего размераФлойд Мэйвезер: Пусть Головкин встретится с кем-то своего размераИзвестный тренер Флойд Мэйвезер-старший рассказал в интервью On The Ropes Boxing Radio рассказал о будущем своего сына.Андре Уорд: Головкину очень многое сходит с рукАмериканский боксер Андре Уорд полагает, что чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин неподобающим образом подбирает себе соперников.Боб Арум: Де ла Хойя опекает Альвареса, как заботливая мамашаГлава компании Top Rank Боб Арум уверен в том, что промоутер Оскар де ла Хойя слишком сильно заботится о карьере мексиканца Сауля Альвареса и не дает ему встретиться на ринге с серьезными противниками.Пакьяо признался, что употреблял все виды наркотиковЗнаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо сообщил, что употреблял все виды наркотиков.Ломаченко проведет бой с УолтерсомЧемпион мира по версии WBO в первом легком весе украинец Василий Ломаченко проведет бой с ямайцем Николасом Уолтерсом.Сергей Ковалев: Головкин нокаутировал меня на спарринге? Это просто ерундаЧемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO россиянин Сергей Ковалев не подтвердил информацию о том, что ранее его отправлял в нокаут средневес из Казахстана Геннадий Головкин.Бернард Хопкинс: Бой Головкина с Альваресом состоится, его не придется долго ждатьБывший чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс считает, что в скором времени состоится бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадием Головкиным и представителем Мексиски Саулем Альваресом.Андре Уорд: Ковалев сильнее Головкина, потому что он более разноплановый боецЭкс-чемпион мира во втором среднем весе Андре Уорд высоко оценил уровень своего будущего соперника россиянина Сергея Ковалева.Оскар де ла Хойя: Головкин, перестань называть других клоунами и прими мое предложениеГлава компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя заявил о том, что делает все возможное для организации боя между своим подопечным Саулем Альваресом и чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным.Флойд Мэйвезер-младший: Альварес может победить Головкина, но ему не нужно подниматься в средний весЭкс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер-младший считает, что мексиканец Сауль Альварес имел бы хорошие шансы в бою с чемпионом мира в среднем весе по трем версиях Геннадием Головкиным.Григорий Дрозд: У Альвареса будут неплохие шансы в бою с ГоловкинымРоссийский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд не считает Сауля Альвареса безоговорочным аутсайдером в возможном поединке с Геннадием Головкиным.Геннадий Головкин: Смит отбил мозги Альваресу настолько сильно, что тот начал нести чепухуЧемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадий Головкин прокомментировал последние заявления мексиканца Сауля Альвареса.Геннадий Головкин: Промоутер Альвареса не хочет нашего бояКазахский боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, IBF, IBO и WBA Геннадий Головкин прокомментировал заявления мексиканца Сауля Альвареса. Ранее Альварес заявил, что готов встретиться с ним на ринге в любое время.

Боб Арум
Боб Арумвсе новости
Нонито Донэйр
Нонито Донэйрвсе новости
Джесси Варгас
Джесси Варгасвсе новости
Эдриан Бронер
Эдриан Бронервсе новости
Василий Ломаченко
Василий Ломаченковсе новости
Геннадий Головкин
Геннадий Головкинвсе новости
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяовсе новости

Cпецпредложение