Владимир Крикунов: С «Автомобилистом» идут переговоры, но спешить не надо
Известный специалист Владимир Крикунов готов вернуться к работе в КХЛ в «Автомобилисте», который сегодня покинул Андрей Разин.
- Говорить о том, что я уже возглавил «Автомобилист» пока рано, - сразу осадил Владимир Крикунов обозревателя «Советского спорта» в телефонном разговоре. – Меня уже в какую команду КХЛ только не сватали с начала этого сезона. Ничего официально еще не решено. Надо разговаривать с клубом более предметно.
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Но «Автомобилист»
заявил, что уже
завтра у команды
будет новый
главный тренер.
- Возможно, что так оно и будет. Вот и давайте доживем до завтрашнего дня. Если нормально обо всем договоримся – объявим.
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Я так понимаю,
что переговоры
уже идут полным
ходом.
- Разговор у нас был. Взаимный интерес – тоже. Но надо еще прийти к общему мнению по ряду нюансов. Поэтому я и не хочу спешить…
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Но в принципе-то
поработать
с «Автомобилистом»
вы хотите?
- Конечно! Я же уже не раз заявлял, что готов вернуться к активной тренерской деятельности в КХЛ. Скучаю по любимой работе. Не могу сказать, что пристально следил за выступлением «Автомобилиста» в этом сезоне. Но если все сложится, поработаем!
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Тем более, в
команде есть
игроки, которые
уже выступали
под вашим
руководством.
- Конечно. Это и Леша Симаков, и Петр Коукал, и Алексей Михнов… Тут я никаких проблем не вижу.
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А вот ваш предшественник
в «Автомобилисте»
Андрей Разин
постоянно
жаловался –
то денег на
премии нет, то
свет на тренировке
отключили. Вас
это не смущает?
- Шут его знает, почему он такие заявления делал. А сталкиваться с трудностями мне не в первой. В свое время я с «Автомобилистом» вообще без денег выходил в Высшую лигу. Так что разберемся…