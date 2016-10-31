Владимир Крикунов: С «Автомобилистом» идут переговоры, но спешить не надо

Известный специалист Владимир Крикунов готов вернуться к работе в КХЛ в «Автомобилисте», который сегодня покинул Андрей Разин.

- Говорить о том, что я уже возглавил «Автомобилист» пока рано, - сразу осадил Владимир Крикунов обозревателя «Советского спорта» в телефонном разговоре. – Меня уже в какую команду КХЛ только не сватали с начала этого сезона. Ничего официально еще не решено. Надо разговаривать с клубом более предметно.

- Но «Автомобилист» заявил, что уже завтра у команды будет новый главный тренер.

- Возможно, что так оно и будет. Вот и давайте доживем до завтрашнего дня. Если нормально обо всем договоримся – объявим.

- Я так понимаю, что переговоры уже идут полным ходом.

- Разговор у нас был. Взаимный интерес – тоже. Но надо еще прийти к общему мнению по ряду нюансов. Поэтому я и не хочу спешить…

- Но в принципе-то поработать с «Автомобилистом» вы хотите?

- Конечно! Я же уже не раз заявлял, что готов вернуться к активной тренерской деятельности в КХЛ. Скучаю по любимой работе. Не могу сказать, что пристально следил за выступлением «Автомобилиста» в этом сезоне. Но если все сложится, поработаем!

- Тем более, в команде есть игроки, которые уже выступали под вашим руководством.

- Конечно. Это и Леша Симаков, и Петр Коукал, и Алексей Михнов… Тут я никаких проблем не вижу.

- А вот ваш предшественник в «Автомобилисте» Андрей Разин постоянно жаловался – то денег на премии нет, то свет на тренировке отключили. Вас это не смущает?

- Шут его знает, почему он такие заявления делал. А сталкиваться с трудностями мне не в первой. В свое время я с «Автомобилистом» вообще без денег выходил в Высшую лигу. Так что разберемся…