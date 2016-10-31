Иркутская команда ДЮСШ «Рекорд» в третий раз выиграла Кубок мира

Приятные новости пришли из шведского Бохуса. Как сообщает официальный сайт «Байкала-Энергии», хоккеистки иркутской ДЮСШ «Рекорд» со счетом 4:1 обыграли в финале розыгрыша Кубка мира среди женских команд стокгольмский «Хаммарбю» и в третий раз выиграли этот приз.

По пути к финалу «рекордистки» уверенно обыграли американский «Миннеаполис» (7:0), на удивление легко справились со шведским «Каребю» (6:0), считавшимся основным соперником иркутянок. Затем в напряжённой и равной борьбе одолели стокгольмский «Хаммарбю» (1:0), а в завершение группового турнира крупно выиграли у команды NT-Bandy (7:2). В полуфинале сибирячкам противостоял шведский «Скутшер» (3:1), а затем был победный финал, в котором вновь пришлось встретиться с хоккеистками из шведской столицы. Итого — шесть победных матчей за три дня при общей разнице мячей 28:4.

Лучшим бомбардиром команды стала Татьяна Гуринчик, на счету которой 9 забитых мячей.

Турнир прошёл на льду «Але-Арены», которая, кстати, получила репутацию удачной для иркутян. Напомним, в 2009 году «Байкал-Энергия» выиграла здесь международный турнир Sportservice Reebok Jofa Cup, также пройдя его без поражений. Интересно, что тогда в тренерском штабе бело-синих работал Алексей Баженов, на этот раз ставший помощником главного тренера «Рекорда» Александра Межуева.