Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Манчестер Сити- : -Барселона
Футбол  ПСВ- : -Бавария
Футбол  Бенфика- : -Динамо Киев
Футбол  Атлетико- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ноябрьский арММАгеддон. Бои месяца, ради которых вы не будете спать по ночам

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ноябрьский арММАгеддон. Бои месяца, ради которых вы не будете спать по ночам

Первый поединок Сергея Харитонова в Bellator, дебют Александра Волкова в UFC, очередной шанс Хабиба Нурмагомедова сразиться за титул чемпиона и супербой Эдди Альварес — Конор Макгрегор. «Советский спорт» рассказывает о самых ожидаемых поединках ноября.

Bellator 163

Дата турнира: 5 ноября
Место проведения: Анкасвилл (США

Кто: Сергей Харитонов (Россия) — Джеви Аяла (США)

Весовая категория: тяжелая
Места в мировом рейтинге. Харитонов (30-е, бои 23 победы-5 поражений); Аяла (79-е, бои 9-5).

В чем интрига?

Харитонов является фаворитом противостояния, однако он не выступал по правилам ММА в течение 1,5 лет. Сергей прошел хороший тренировочный лагерь. Бок о бок он тренировался с топовыми российскими тяжеловесами Александром Волковым, Шамилем Абдурахимовым, Дмитрием Сосновским и Алексеем Олейником. Фанаты Сергея не слишком воодушевлены соперником, однако Аяла свой последний бой выиграл у Роя Боутона техническим нокаутом в первом раунде.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Фил Дэвис, Лиам Макгири, Бреннан Уорд.

UFC Fight Night 98

Дата турнира: 6 ноября
Место проведения: Мехико (Мексика)

Кто: Рафаэль дос Аньос (Бразилия) — Тони Фергюсон (США)

Весовая категория: легкая
Места в мировом рейтинге. Дос Аньос (2-е, бои 25-8); Тони Фергюсон (5-е, бои 21-3)

В чем интрига?

Победитель этого противостояния может в следующий раз сразиться с чемпионом в легком весе, которым пока является американец Эдди Альварес. Фергюсон имеет впечатляющую серию из восьми побед кряду, а вот бразилец свой последний бой проиграл Альваресу и отдал ему пояс UFC. У букмекеров небольшим фаворитом этого боя открывается американец.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.

Кто: Рашид Магомедов (Россия) — Бенеил Дариуш (США)

Весовая категория: легкая
Места в мировом рейтинге. Магомедов (15-е, бои 19-1); Дариуш (13-е, бои 13-2)

В чем интрига?

Победа над 13-м номером легковесов может поднять российского бойца в топ-10. Это будет пятый поединок Рашида в UFC – прошлые бои он уверенно выиграл. Однако, Магомедов лишь одну схватку завершил досрочно. Вероятно, противостояние с Бенеилом также продлится все 15 минут времени. Так что российским фанатом придется понервничать.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Диего Санчес, Марцин Хелд, Чарльз Оливейра, Рикардо Ламас и другие.

Bellator 164

Дата турнира: 10 ноября
Место проведения: Тель-Авив (Израиль)

Кто: Андрей Корешков (Россия) — Дуглас Лима (Бразилия)

Весовая категория: полусредняя (титульный поединок)
Места в мировом рейтинге. Корешков (9-е, бои 19-1); Лима (28-е, бои 27-6).

В чем интрига?

17 июля 2015 года бойцы уже встречались в «клетке» Bellator. Тогда получился жаркий бой, который длился все отведенные пять раундов. Единогласным решением судей Корешков добился победы, прибавив к ней титул чемпиона организации. После этого ученик Александра Шлеменко провел первую защиту против топового бойца Бенсона Хендерсона и разбил его в пух и прах. Это позволило Андрею ворваться в топ-10 полусредневесов мира. Лима после поражения от россиянина провел бой против Пола Дейли и с большим трудом добился победы по очкам. Реванш обещает быть интересным. В Израиле эту схватку ждут с нетерпением.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Кирилл Медведовский, Георгий Караханян, Лена Овчинникова, Скотт Клив.

UFC 205

Дата турнира: 13 ноября
Место проведения: Нью-Йорк (США)

Кто: Эдди Альварес (США) — Конор Макгрегор (Ирландия)
Весовая категория: легкая (титульный поединок)

Места в мировом рейтинге. Альварес (1-е, бои 28-4); Макгрегор (6-е в полусреднем весе, бои 20-3).

В чем интрига?

Впервые турнир по ММА пройдет в Нью-Йорке. Впервые в истории UFC боец может стать чемпионом сразу в двух весовых категориях. Если чемпион полулегкого дивизиона Конор Макгрегор победит обладателя титула в легком весе Эдди Альвареса, он наденет на себя два пояса. Однако, как сказал президент UFC Дана Уайт, в случае победы ирландца у него все-таки отберут один титул. Турнир в Нью-Йорке обещает побить многие рекорды по посещаемости и по продажам трансляций, ведь в файткарде собраны настоящие звезды боев смешанного стиля.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 10 из 10.

Кто: Тайрон Вудли (США) — Стивен Томпсон (США)

Весовая категория: полусредняя (титульный поединок)
Места в мировом рейтинге. Вудли (1-е, бои 16-3); Томпсон (3-е, бои 13-1).

В чем интрига?

Тайрон Вудли после поражения Рори Макдональду провел три потрясающих поединка, победив Донга Хьона Кима, Келвина Гастелума и Робби Лоулера, отобрав у последнего титул чемпиона организации. Стивен имеет серию из семи побед кряду, причем в последней схватке он взял вверх над тем самым Макдональдом. Томпсон готовится к войне — пояс является его главной целью в жизни.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 9 из 10.

Кто: Джоанна Еджейчик (Польша) — Каролина Ковалькевич (Польша)

Весовая категория: наилегчайшая (титульный поединок)
Места в мировом рейтинге. Еджейчик (1-е, 12-0); Ковалькевич (6-е, 10-0).

В чем интрига?

На UFC 205 состоится еще одно уникальное событие. Две девушки из Польши, которые ранее не знали горечи поражений, подерутся за пояс американской организации. Более опытная Джоанна сейчас находится на пике и является одной из сильнейших девушек в мире ММА. Ее соотечественница Каролина своим последним поединком против Роуз Намаюнас дала понять, что готова отобрать корону у Еджейчик. Дана Уайт пообещал, что эта схватка войдет в историю UFC, как одна из самых кровопролитных.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.

Кто: Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Майкл Джонсон (США)

Весовая категория: легкая
Места в мировом рейтинге. Нурмагомедов (10-е, бои 23-0); Джонсон (6-е, бои 17-10).

В чем интрига?

Нурмагомедов уже устал ждать шанса сразиться за титул чемпиона UFC и пообещал, что может покинуть организацию, если после боя с Джонсоном ему не предоставят такой возможности. Скорее всего, это было сказано на эмоциях, Хабиб не покинет промоушен. Если россиянин одержит победу, то в следующем бою он реально может уже сразиться за титул. Если же победит Джонсон, то ему такой шанс не выпадет. В последних трех поединках он одержал лишь одну победу — над Дастином Порье.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.

Кто: Миша Тейт (США) — Рапель Пеннингтон (США)

Весовая категория: легчайшая
Места в мировом рейтинге. Тейт (3-е, бои 18-6); Пеннингтон (8-е, бои 8-5).

В чем интрига?

Экс-чемпионка UFC вновь начинает поход за титулом. Однако, соперницей ее будет не Ронда Роузи или Аманда Нуньес, а Ракель Пеннингтон, которая не является топовым бойцом. Тем лучше для Миши — сейчас нужна встряска после потери пояса.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Крис Уайдман, Йоэль Ромеро, Дональд Серроне, Келвин Гастелум, Фрэнки Эдгар, Джереми Стивенс, Тим Кеннеди, Рашад Эванс.

Fight Nights Global 54

Дата турнира: 16 ноября
Место проведения: Ростов-на-Дону (Россия)

Кто: Сергей Павлович (Россия) — Алексей Кудин (Белоруссия)

Весовая категория: тяжелая
Места в мировом рейтинге. Павлович (46-е, бои 9-0); Кудин (78-е, бои 20-10-1).

В чем интрига?

Для Павловича бой с Кудиным станет моментом истины, ведь в случае победы вряд ли кто-то из скептиков сможет назвать Сергея переоцененным спортсменом. Для Кудина победа над Павловичем хорошая возможность получить право на участие только в главных событиях крупнейших турниров и «больших, денежных боях», особняком среди которых стоит поединок против 4-кратного чемпиона мира по самбо Виталия Минакова.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.

Кто: Расул Мирзаев (Россия) — Леван Макашвили (США)

Весовая категория: полулегкая
Места в мировом рейтинге. Мирзаев (31-е, бои 17-0); Макашвили (34-е, бои 9-2-1).

В чем интрига?

Соперником Расула станет боец из США Леван Макашвили по прозвищу Шершень. В профессиональном рекорде Макашвили 12 поединков по ММА, из которых лишь два завершились для него поражением. На рубеже 2015-2016 годов Леван провел три боя в UFC, выиграв по очкам у Марка Эддивы, уступив раздельным решением Гакрану Диасу и отбившись вничью с Дэймоном Джексоном. Покинув октагон, Макашвили выиграл два боя кряду в американском промоушене CES MMA. Для Левана бой с Черным Тигром станет лишь вторым в карьере выступлением за пределами США.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Халид Муртазалиев, Сергей Калинин, Николай Гапонов, Ислам Бегидов.

M-1 Challenge 72

Дата турнира: 18 ноября
Место проведения: Москва (Россия)

Кто: Мурад Абдулаев (Россия) — Алексей Кунченко (Россия)

Весовая категория: полусредняя (титульный поединок)
Места в мировом рейтинге. Абдулаев (206-е, 15-4); Кунченко (76-е, 14-0).

В чем интрига?

Абдулаев является одним из самых разносторонних и технически одаренных бойцов в своем дивизионе. К чемпионскому поясу M-1 Challenge он прорывался через ряд тяжелейших побед в схватках с Арби Агуевым, Даниэлем Таберой и Марсело Бритто. Однако после завоевания пояса он его уступил в тяжелой схватке против Алексея Кунченко. Спустя полгода он полностью восстановился и готов вернуть свой чемпионский пояс. Для Кунченко этот бой станет первой официальной защитой чемпионского пояса, ведь предыдущий бой против Эдуарда Рамона не был титульным.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Артем Дамковский, Алексей Махно, Луиджи Фиорованти, Артем Фролов.

WFCA 31

Дата турнира: 19 ноября
Место проведения: Грозный (Россия)

Кто: Беслан Ушуков (Россия) — Абубакар Вагаев (Россия)

Весовая категория: полусредняя (титульный поединок)
Места в мировом рейтинге. Ушуков (100-е в среднем весе, бои 13-2); Вагаев (92-е, бои 12-1).

В чем интрига?

В этом поединке определиться последний чемпион организации «Ахмат». Ушуков является небольшим фаворитом за счет своего опыта. Он выступал в таких организациях как ProFC, Fight Nights и ACB. С 2015 года он дерется в «Ахмате» и провел за два года девять поединков, в которых потерпел одно поражение. Вагаев с 2015 года провел в организации восемь поединков и тоже в одном потерпел поражение.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Юнус Евлоев, Михаил Малютин, Арсен Убайдулаев.

UFC Fight Night 99

Дата турнира: 19 ноября
Место проведения: Белфаст (Северная Ирландия) 

Кто: Александр Яковлев (Россия) — Зак Каммингс (США)

Весовая категория: полусредняя
Места в мировом рейтинге. Яковлев (51-е, бои 23-7-1); Каммингс (59-е, бои 19-6).

В чем интрига?

Пока у российского бойца не складываются дела в UFC: он то выигрывает, то проигрывает. В организации он провел пять боев, в которых одержал две победы. Следующее поражение может вынудить руководителей UFC расторгнуть контракт с Яковлевым. У Каммингса ситуация поспокойнее. В шести поединках он проиграл дважды.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.

Кто: Магомед Мустафаев (Россия) — Кевин Ли (США)

Весовая категория: легкая
Места в мировом рейтинге. Мустафаев (39-е, бои 13-1); Ли (24-е, бои 13-2).

В чем интрига?

Мустафаев прекрасно начал свою карьеру в UFC, победив в стартовых поединках Пиотра Халманна и Джо Проктора. Но, несмотря на это, Ли является фаворитом у букмекеров. Американец уже давно дерется в сильнейшей лиге мира и проиграл всего два раза. Если Магомед одержит победу то значительно поднимется в рейтинге легковесов, так как Кевин опережает нашего спортсмена на 15 позиций.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.

Кто: Александр Волков (Россия) — Тимоти Джонсон (США)

Весовая категория: тяжелая
Места в мировом рейтинге. Волков (19-е, бои 26-6); Джонсон (26-е, бои 10-2).

В чем интрига?

Экс-чемпион Bellator и М-1 совсем недавно подписал контракт с UFC и сразу же получил бой с крепким американцем Тимоти Джонсоном. Волков имеет преимущество в росте и в ударной технике, поэтому он не должен иметь проблем в этом поединке. Джонсон, скорее всего, попробует перевести россиянина в партер. Однако, не стоит забывать, как Волков победил эстонца Дениса Смолдарева — именно в партере, сабмишеном. Поединок тяжеловесов станет настоящим украшением турнира в Белфасте.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Гуннар Нельсон, Донг Хьюн Ким, Артем Лобов, Теруто Ишихара, Иэн Макколл, Неил Сири.

ACB 49

Дата турнира: 26 ноября
Место проведения: Ростов-на-Дону (Россия)

Кто: Эдуард Вартанян (Россия) — Александр Шаблий (Россия)

Весовая категория: легкая
Места в мировом рейтинге. Вартанян (95-е, бои 14-3); Шаблий (111-е, бои 15-2).

В чем интрига?

Один из самых перспективных легковесов России Эдуард Вартанян с разгромом проиграл бой чемпиону «Беркута» Абдул-Азизу Абдулвахабову и сразу же заявил о желании провести реванш. Однако ACB просто так никому ничего не дает. Сначала Вартанян сразился против Марсии Браги и одержал победу техническим нокаутом, а затем глава организации Майрбек Хасиев назначил ему поединок-испытание против Александра Шаблия в Ростове-на-Дону. Интерес к бою подогревает тот факт, что Шаблий является местным жителем и за него будет яро болеть весь зал.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Беслан Исаев, Стив Карл, Евгений Лазуков, Ибрагим Тибилов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бой Егорова и Макгэнна возглавит турнир Fight Nights Global 55 в МосквеПромоутерская компания FIGHT NIGHTS GLOBAL и университет «СИНЕРГИЯ» представляют международный турнир по смешанным единоборствам FIGHT NIGHTS GLOBAL 55 «ВРЕМЯ СИНЕРГИИ». Спортивно-светское событие пройдет 22 ноября в рамках главного бизнес-события года «SYNERGY GLOBAL FORUM 2016» на арене Крокус Сити Холл «Аквариум» и начнется в 19-00.Винник взял реванш у Воронцова в матче-реванше за титул чемпиона РоссииЧемпион России по К-1 Евгений Воронцов не смог доказать свое превосходство в матче-реванше с трехкратным чемпионом мира Даниилом Винником, уступив единогласным решением судей по окончанию пятого раунда.M-1 Challenge 72. Перак проведет бой против Наджафзаде18 ноября в Москве на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 72 чемпион организации Noc Gladiatora Кристиан «Кличко» Перак (Хорватия, 9-3-1) будет биться против вице-чемпиона Европы по MMA Талеха «Азербайджанского Терминатора» Наджафзаде (Baku Fighters, Азербайджан, 5-1).Вадим Финкельштейн: На чемпионате мира по ММА в Макао ожидаем бойцов из 40-50 странПрезидент всемирной ассоциации WMMAA Вадим Финкельштейн подвел итоги прошедшего в Санкт-Петербурге чемпионата Европы по ММА,а так же рассказал о предстоящем через месяц чемпионате мира, который состоится в Макао (Китай).M-1 Challenge 72. Абдусаламов сразится против Нагибина18 ноября в Москве пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 72, в его рамках состоится бой двух топовых российских полулегковесов – Курбанали Абдусаламов (Fighting Eagle, 6-2) сразится против Тимура Нагибина (Команда Новый Поток и Клуб Боец, 7-2).Федор Емельяненко: В ближайшее время мы объявим дату моего боя в официальных источникахРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко сообщил, что еще неизвестно в какой организации он проведет свой следующий поединок. Имя соперника также неизвестно.Емельяненко подерется с Митрионом в США? Главные события в мире ММА за неделюЕмельяненко подерется с Митрионом в США? Главные события в мире ММА за неделю«Советский спорт» рассказывает о главных событиях, которые произошли в мире смешанных единоборств за прошедшую неделю.Мальдонадо провел тренировку в футболке с изображением президента РоссииБразильский боец смешанного стиля Фабио Мальдонадо (22 победы, 11 поражений) провел тренировку в футболке с изображением президента России Владимира Путина.Вердума отстранили от работы комментатором боев UFC за критику технического спонсора чемпионатаЭкс-чемпион мира UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум отстранен от комментаторской деятельности на три года за критические высказывания в адрес технического спонсора организации.«Русская мафия помогла Емельяненко выйти на свободу. В ММА ему не светит»«Русская мафия помогла Емельяненко выйти на свободу. В ММА ему не светит»«Советский спорт» поинтересовался, что пишут американские фанаты ММА на популярных сайтах об Александре Емельяненко.Винник и Воронцов показали равный вес перед главным боем на за титул чемпиона РоссииСостоялась процедура взвешивания накануне Tech-KREP FC: PRIME 4Шейн Карвин: Rizin FF может затмить UFCЭкс-чемпион UFC в тяжелом весе американец Шейн Карвин считает, что промоутерская компания Rizin FF может затмить по популярности UFC.M-1 Challenge 73. Идрисов сразится против Бухингера9 декабря в Назрани на турнире M-1 Challenge 73 «Битва Нартов» помимо ранее объявленного боя между Анатолием Токовым и Рамазаном Эмеевым состоится еще один давно ожидаемый болельщиками поединок – Магомед Идрисов (Горец, 6-0) бросит вызов доминирующему чемпиону M-1 Challenge в полулегком весе Ивану Бухингеру (MMA Spirit, 31-4).Сидельников подписал контракт с компанией Fight Nights GlobalРоссийский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории, ученик Федора Емельяненко Кирилл Сидельников подписал долгосрочный контракт с промоутерской компанией Fight Nights Global, президентом которой является Камил Гаджиев.Сергей Харитонов: Писать автобиографию мне пока раноСергей Харитонов: Писать автобиографию мне пока рано4 ноября известный боец смешанного стиля дебютирует на турнире Bellator.Турнир Fight Nights Global 54 «НЕТИХИЙ ДОН» пройдет 16 ноября в Ростове-на-ДонуГлавным событием турнира станет полуфинал Гран-при FIGHT NIGHTS GLOBAL в тяжелом весе между ростовчанином Сергеем Павловичем и белорусом Алексеем Кудиным.Россия, Япония, UFC или улица? Где будет драться Александр ЕмельяненкоРоссия, Япония, UFC или улица? Где будет драться Александр Емельяненко«Советский спорт» рассматривает все варианты возобновления карьеры, которые есть у Александра Емельяненко.Вадим Финкельштейн: Александр Емельяненко не интересен M-1Руководитель М-1 Вадим Финкельштейн заявил, что его организация не планирует подписывать контракт с российским бойцом Александром Емельяненко.Винник и Воронцов сразятся в главном бою турнира Tech-KREP FC: PRIME 4Бой за титул чемпиона России по К-1 в весе до 69 кг между действующим чемпионом России, чемпионом мира по тайскому боксу Евгением Воронцовым из Нижнего Новгорода и трехкратным чемпионом мира по кикбоксингу Даниилом Винником из Краснодара станет главным событием международного турнира Tech-KREP FC: PRIME 4, который пройдет 29 октября в Краснодаре.Петтис встретится с Холлоуэем на UFC 206Промоутерская компания UFC объявила о поединке между легковесами Энтони Петтисом и Максом Холлоуэем, который состоится на турнире UFC 206.

Бойцовский клуб «Ахмат»
Бойцовский клуб «Ахмат»все новости
Fight Nights
Fight Nightsвсе новости
ACB
ACBвсе новости
Bellator
Bellatorвсе новости
M-1 Global
M-1 Globalвсе новости
UFC
UFC
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства

Cпецпредложение