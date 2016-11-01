Ноябрьский арММАгеддон. Бои месяца, ради которых вы не будете спать по ночам

Первый поединок Сергея Харитонова в Bellator, дебют Александра Волкова в UFC, очередной шанс Хабиба Нурмагомедова сразиться за титул чемпиона и супербой Эдди Альварес — Конор Макгрегор. «Советский спорт» рассказывает о самых ожидаемых поединках ноября.

Bellator 163

Дата турнира: 5 ноября

Место проведения: Анкасвилл (США

Кто: Сергей Харитонов (Россия) — Джеви Аяла (США)

Весовая категория: тяжелая

Места в мировом рейтинге. Харитонов (30-е, бои 23 победы-5 поражений); Аяла (79-е, бои 9-5).

В чем интрига?

Харитонов является фаворитом противостояния, однако он не выступал по правилам ММА в течение 1,5 лет. Сергей прошел хороший тренировочный лагерь. Бок о бок он тренировался с топовыми российскими тяжеловесами Александром Волковым, Шамилем Абдурахимовым, Дмитрием Сосновским и Алексеем Олейником. Фанаты Сергея не слишком воодушевлены соперником, однако Аяла свой последний бой выиграл у Роя Боутона техническим нокаутом в первом раунде.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Фил Дэвис, Лиам Макгири, Бреннан Уорд.

UFC Fight Night 98

Дата турнира: 6 ноября

Место проведения: Мехико (Мексика)

Кто: Рафаэль дос Аньос (Бразилия) — Тони Фергюсон (США)

Весовая категория: легкая

Места в мировом рейтинге. Дос Аньос (2-е, бои 25-8); Тони Фергюсон (5-е, бои 21-3)

В чем интрига?

Победитель этого противостояния может в следующий раз сразиться с чемпионом в легком весе, которым пока является американец Эдди Альварес. Фергюсон имеет впечатляющую серию из восьми побед кряду, а вот бразилец свой последний бой проиграл Альваресу и отдал ему пояс UFC. У букмекеров небольшим фаворитом этого боя открывается американец.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.

Кто: Рашид Магомедов (Россия) — Бенеил Дариуш (США)

Весовая категория: легкая

Места в мировом рейтинге. Магомедов (15-е, бои 19-1); Дариуш (13-е, бои 13-2)

В чем интрига?

Победа над 13-м номером легковесов может поднять российского бойца в топ-10. Это будет пятый поединок Рашида в UFC – прошлые бои он уверенно выиграл. Однако, Магомедов лишь одну схватку завершил досрочно. Вероятно, противостояние с Бенеилом также продлится все 15 минут времени. Так что российским фанатом придется понервничать.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Диего Санчес, Марцин Хелд, Чарльз Оливейра, Рикардо Ламас и другие.

Bellator 164

Дата турнира: 10 ноября

Место проведения: Тель-Авив (Израиль)

Кто: Андрей Корешков (Россия) — Дуглас Лима (Бразилия)

Весовая категория: полусредняя (титульный поединок)

Места в мировом рейтинге. Корешков (9-е, бои 19-1); Лима (28-е, бои 27-6).

В чем интрига?

17 июля 2015 года бойцы уже встречались в «клетке» Bellator. Тогда получился жаркий бой, который длился все отведенные пять раундов. Единогласным решением судей Корешков добился победы, прибавив к ней титул чемпиона организации. После этого ученик Александра Шлеменко провел первую защиту против топового бойца Бенсона Хендерсона и разбил его в пух и прах. Это позволило Андрею ворваться в топ-10 полусредневесов мира. Лима после поражения от россиянина провел бой против Пола Дейли и с большим трудом добился победы по очкам. Реванш обещает быть интересным. В Израиле эту схватку ждут с нетерпением.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Кирилл Медведовский, Георгий Караханян, Лена Овчинникова, Скотт Клив.

UFC 205

Дата турнира: 13 ноября

Место проведения: Нью-Йорк (США)

Кто: Эдди Альварес (США) — Конор Макгрегор (Ирландия)

Весовая категория: легкая (титульный поединок)

Места в мировом рейтинге. Альварес (1-е, бои 28-4); Макгрегор (6-е в полусреднем весе, бои 20-3).

В чем интрига?

Впервые турнир по ММА пройдет в Нью-Йорке. Впервые в истории UFC боец может стать чемпионом сразу в двух весовых категориях. Если чемпион полулегкого дивизиона Конор Макгрегор победит обладателя титула в легком весе Эдди Альвареса, он наденет на себя два пояса. Однако, как сказал президент UFC Дана Уайт, в случае победы ирландца у него все-таки отберут один титул. Турнир в Нью-Йорке обещает побить многие рекорды по посещаемости и по продажам трансляций, ведь в файткарде собраны настоящие звезды боев смешанного стиля.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 10 из 10.

Кто: Тайрон Вудли (США) — Стивен Томпсон (США)

Весовая категория: полусредняя (титульный поединок)

Места в мировом рейтинге. Вудли (1-е, бои 16-3); Томпсон (3-е, бои 13-1).

В чем интрига?

Тайрон Вудли после поражения Рори Макдональду провел три потрясающих поединка, победив Донга Хьона Кима, Келвина Гастелума и Робби Лоулера, отобрав у последнего титул чемпиона организации. Стивен имеет серию из семи побед кряду, причем в последней схватке он взял вверх над тем самым Макдональдом. Томпсон готовится к войне — пояс является его главной целью в жизни.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 9 из 10.

Кто: Джоанна Еджейчик (Польша) — Каролина Ковалькевич (Польша)

Весовая категория: наилегчайшая (титульный поединок)

Места в мировом рейтинге. Еджейчик (1-е, 12-0); Ковалькевич (6-е, 10-0).

В чем интрига?

На UFC 205 состоится еще одно уникальное событие. Две девушки из Польши, которые ранее не знали горечи поражений, подерутся за пояс американской организации. Более опытная Джоанна сейчас находится на пике и является одной из сильнейших девушек в мире ММА. Ее соотечественница Каролина своим последним поединком против Роуз Намаюнас дала понять, что готова отобрать корону у Еджейчик. Дана Уайт пообещал, что эта схватка войдет в историю UFC, как одна из самых кровопролитных.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.

Кто: Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Майкл Джонсон (США)

Весовая категория: легкая

Места в мировом рейтинге. Нурмагомедов (10-е, бои 23-0); Джонсон (6-е, бои 17-10).

В чем интрига?

Нурмагомедов уже устал ждать шанса сразиться за титул чемпиона UFC и пообещал, что может покинуть организацию, если после боя с Джонсоном ему не предоставят такой возможности. Скорее всего, это было сказано на эмоциях, Хабиб не покинет промоушен. Если россиянин одержит победу, то в следующем бою он реально может уже сразиться за титул. Если же победит Джонсон, то ему такой шанс не выпадет. В последних трех поединках он одержал лишь одну победу — над Дастином Порье.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.

Кто: Миша Тейт (США) — Рапель Пеннингтон (США)

Весовая категория: легчайшая

Места в мировом рейтинге. Тейт (3-е, бои 18-6); Пеннингтон (8-е, бои 8-5).

В чем интрига?

Экс-чемпионка UFC вновь начинает поход за титулом. Однако, соперницей ее будет не Ронда Роузи или Аманда Нуньес, а Ракель Пеннингтон, которая не является топовым бойцом. Тем лучше для Миши — сейчас нужна встряска после потери пояса.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Крис Уайдман, Йоэль Ромеро, Дональд Серроне, Келвин Гастелум, Фрэнки Эдгар, Джереми Стивенс, Тим Кеннеди, Рашад Эванс.

Fight Nights Global 54

Дата турнира: 16 ноября

Место проведения: Ростов-на-Дону (Россия)

Кто: Сергей Павлович (Россия) — Алексей Кудин (Белоруссия)

Весовая категория: тяжелая

Места в мировом рейтинге. Павлович (46-е, бои 9-0); Кудин (78-е, бои 20-10-1).

В чем интрига?

Для Павловича бой с Кудиным станет моментом истины, ведь в случае победы вряд ли кто-то из скептиков сможет назвать Сергея переоцененным спортсменом. Для Кудина победа над Павловичем хорошая возможность получить право на участие только в главных событиях крупнейших турниров и «больших, денежных боях», особняком среди которых стоит поединок против 4-кратного чемпиона мира по самбо Виталия Минакова.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.

Кто: Расул Мирзаев (Россия) — Леван Макашвили (США)

Весовая категория: полулегкая

Места в мировом рейтинге. Мирзаев (31-е, бои 17-0); Макашвили (34-е, бои 9-2-1).

В чем интрига?

Соперником Расула станет боец из США Леван Макашвили по прозвищу Шершень. В профессиональном рекорде Макашвили 12 поединков по ММА, из которых лишь два завершились для него поражением. На рубеже 2015-2016 годов Леван провел три боя в UFC, выиграв по очкам у Марка Эддивы, уступив раздельным решением Гакрану Диасу и отбившись вничью с Дэймоном Джексоном. Покинув октагон, Макашвили выиграл два боя кряду в американском промоушене CES MMA. Для Левана бой с Черным Тигром станет лишь вторым в карьере выступлением за пределами США.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Халид Муртазалиев, Сергей Калинин, Николай Гапонов, Ислам Бегидов.

M-1 Challenge 72

Дата турнира: 18 ноября

Место проведения: Москва (Россия)

Кто: Мурад Абдулаев (Россия) — Алексей Кунченко (Россия)

Весовая категория: полусредняя (титульный поединок)

Места в мировом рейтинге. Абдулаев (206-е, 15-4); Кунченко (76-е, 14-0).

В чем интрига?

Абдулаев является одним из самых разносторонних и технически одаренных бойцов в своем дивизионе. К чемпионскому поясу M-1 Challenge он прорывался через ряд тяжелейших побед в схватках с Арби Агуевым, Даниэлем Таберой и Марсело Бритто. Однако после завоевания пояса он его уступил в тяжелой схватке против Алексея Кунченко. Спустя полгода он полностью восстановился и готов вернуть свой чемпионский пояс. Для Кунченко этот бой станет первой официальной защитой чемпионского пояса, ведь предыдущий бой против Эдуарда Рамона не был титульным.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Артем Дамковский, Алексей Махно, Луиджи Фиорованти, Артем Фролов.

WFCA 31

Дата турнира: 19 ноября

Место проведения: Грозный (Россия)

Кто: Беслан Ушуков (Россия) — Абубакар Вагаев (Россия)

Весовая категория: полусредняя (титульный поединок)

Места в мировом рейтинге. Ушуков (100-е в среднем весе, бои 13-2); Вагаев (92-е, бои 12-1).

В чем интрига?

В этом поединке определиться последний чемпион организации «Ахмат». Ушуков является небольшим фаворитом за счет своего опыта. Он выступал в таких организациях как ProFC, Fight Nights и ACB. С 2015 года он дерется в «Ахмате» и провел за два года девять поединков, в которых потерпел одно поражение. Вагаев с 2015 года провел в организации восемь поединков и тоже в одном потерпел поражение.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Юнус Евлоев, Михаил Малютин, Арсен Убайдулаев.

UFC Fight Night 99

Дата турнира: 19 ноября

Место проведения: Белфаст (Северная Ирландия)

Кто: Александр Яковлев (Россия) — Зак Каммингс (США)

Весовая категория: полусредняя

Места в мировом рейтинге. Яковлев (51-е, бои 23-7-1); Каммингс (59-е, бои 19-6).

В чем интрига?

Пока у российского бойца не складываются дела в UFC: он то выигрывает, то проигрывает. В организации он провел пять боев, в которых одержал две победы. Следующее поражение может вынудить руководителей UFC расторгнуть контракт с Яковлевым. У Каммингса ситуация поспокойнее. В шести поединках он проиграл дважды.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.

Кто: Магомед Мустафаев (Россия) — Кевин Ли (США)

Весовая категория: легкая

Места в мировом рейтинге. Мустафаев (39-е, бои 13-1); Ли (24-е, бои 13-2).

В чем интрига?

Мустафаев прекрасно начал свою карьеру в UFC, победив в стартовых поединках Пиотра Халманна и Джо Проктора. Но, несмотря на это, Ли является фаворитом у букмекеров. Американец уже давно дерется в сильнейшей лиге мира и проиграл всего два раза. Если Магомед одержит победу то значительно поднимется в рейтинге легковесов, так как Кевин опережает нашего спортсмена на 15 позиций.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.

Кто: Александр Волков (Россия) — Тимоти Джонсон (США)

Весовая категория: тяжелая

Места в мировом рейтинге. Волков (19-е, бои 26-6); Джонсон (26-е, бои 10-2).

В чем интрига?

Экс-чемпион Bellator и М-1 совсем недавно подписал контракт с UFC и сразу же получил бой с крепким американцем Тимоти Джонсоном. Волков имеет преимущество в росте и в ударной технике, поэтому он не должен иметь проблем в этом поединке. Джонсон, скорее всего, попробует перевести россиянина в партер. Однако, не стоит забывать, как Волков победил эстонца Дениса Смолдарева — именно в партере, сабмишеном. Поединок тяжеловесов станет настоящим украшением турнира в Белфасте.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Гуннар Нельсон, Донг Хьюн Ким, Артем Лобов, Теруто Ишихара, Иэн Макколл, Неил Сири.

ACB 49

Дата турнира: 26 ноября

Место проведения: Ростов-на-Дону (Россия)

Кто: Эдуард Вартанян (Россия) — Александр Шаблий (Россия)

Весовая категория: легкая

Места в мировом рейтинге. Вартанян (95-е, бои 14-3); Шаблий (111-е, бои 15-2).

В чем интрига?

Один из самых перспективных легковесов России Эдуард Вартанян с разгромом проиграл бой чемпиону «Беркута» Абдул-Азизу Абдулвахабову и сразу же заявил о желании провести реванш. Однако ACB просто так никому ничего не дает. Сначала Вартанян сразился против Марсии Браги и одержал победу техническим нокаутом, а затем глава организации Майрбек Хасиев назначил ему поединок-испытан ие против Александра Шаблия в Ростове-на-Дону. Интерес к бою подогревает тот факт, что Шаблий является местным жителем и за него будет яро болеть весь зал.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Беслан Исаев, Стив Карл, Евгений Лазуков, Ибрагим Тибилов.