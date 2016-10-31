«Так игры не сдают». Обзор Евгения Ловчева

Скандал после матча в Екатеринбурге, проблемы «Зенита» и ожидания от «Ростова» – в центре внимания нашего обозревателя.

О матче «Урал» – «Терек» (1:4)

- Я посмотрел этот матч, и у меня создалось впечатление, что так игры не сдаются. Когда была история с матчем «Терека» и «Крыльев» несколько лет назад, на игру с самарцами не поехали Ярошик и Коллер. И вскоре все стало понятно. Сейчас можно строить догадки, отмечать то, что не играл Павлюченко, который в прошлой игре получил карточку за разговоры, задаваться вопросом, почему играл вратарь Арапов, а не Заболотный. Хотя я его как раз критиковал за пропущенный от «Спартака» гол в прошлом туре. Но… Не сдают игры со счетом 1:4.

В свое время я входил в комитет РФС по борьбе с договорными матчами. И могу с уверенностью сказать, что никакой РФС в одиночку договорняк не расследует. Нужна работа правоохранительн ых органов, прослушка телефонов. Приняты ведь законы, только ничего не работает… Другое дело, что вскоре после воскресного матча в Екатеринбурге руководство нашего футбола уже высказалось, что ничего такого они в той игре не увидели. Но как можно через пять часов во всем разобраться? Не понимаю…

О матче «Зенит» – «Томь» (1:0)

- Все больше убеждаюсь, что наши лидеры не выглядят сильными командами. Не хватает характера, духа. Вот Дзюба пришел в «Зенит» – и стал доказывать. А сейчас он уже не тот. Кокорин уже давно плохо выглядит, Шатов... Казалось бы, два человека, но как это разбавляют характер питерский. Мне часто болельщики «Зенита» говорят, что им не хватает своих, питерских в команде. Таких, как Кержаков, Аршавин в лучшие годы.

Все влияет на команду. И отъезд Халка, и желание Витселя скорее уехать. Это создает общее негативное настроение. Оно влияет на самоотдачу, результат в конечном итоге.

В последних играх «Зенит» играет ни шатко ни валко. Главная проблема – настрой и то, что команда не получает удовольствия.

Приезжает к ним «Томь», игроки которой цепляются, сражаются, а мастера «Зенита» подают себя так, что их трогать нельзя, к судье претензии предъявляют. Это тоже все влияет.

О матче «Амкар» – «Ростов» (1:0)

- «Ростов» сделал явную ставку на матч с «Атлетико» в Лиге чемпионов. В Перми играл, по сути, второй состав. Не было Наваса, Кудряшова, Нобоа, Гацкана, Калачева, Полоза, Джанаева... Да это вся команда!

Сейчас «Ростов» исходит из того, что нужно опередить в борьбе за третье место в группе ПСВ. И при этом они реально надеются отнять очки у «Атлетико» на выезде. Считается ведь, что Бердыев знает, как играть с испанцами, он ведь и «Барселону» обыгрывал, что не многим удавалось. А если теперь Бердыев еще и «Атлетико» обыграет, будет вообще король. Плюс дома «Ростов» проиграл только 0:1. К тому же за каждое очко в Лиге чемпионов команды деньги получают. Это тоже немаловажный фактор.

Что касается матча ЦСКА с «Монако» в Лиге чемпионов, да команде не хватает скорости, да слабый нападающий Траоре, да отрезок сложный… Но это не значит, что стоит ждать только чего-то нехорошего от игры в Лиге чемпионов. ЦСКА не прибьют последние поражения. Они столько раз уже выпутывались из сложного положения.

О матче «Анжи» – «Краснодар» (0:0)

- Удаление на первых минутах в составе «Краснодара» не пошло на пользу «Анжи». Они выстроены под быструю игру в атаку, а тут пришлось действовать позиционно, но команда к этому не готова. Вместо того, чтобы идти вперед, мяч часто отдавали назад или поперек. Чувствуется, у Бериши с тренером какие-то проблемы. Когда его меняли, игрок даже не подошел к Врба, и тот к игроку шага не сделал.

Что касается «Краснодара», у них поскучнел футбол. Хотя это объяснимо: потерять сегодняшнего Смолова – это ощутимо. А в этой игре из-за удаления команда вообще в первую очередь думала об обороне.