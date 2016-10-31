Агент Мозгова: Тима постепенно находит свою роль в «Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого играет российский центровой Тимофей Мозгов, отправились в четырехматчевое турне. Два первых поединка из этого турне «Лос-Анджелес» проиграл «Юте» (89:96) и «Оклахоме» (96:113). Мозгов выходил в старте, провел на площадке 23:03 и 24:43 минут, набрал по 8 очков и сделал 6 и 5 подборов соответственно. Агент Мозгова Максим Шарифьянов – о двух выездных матчах «Лейкерс».

– Здесь нет смысла рассказывать по отдельности про каждый матч, – говорит Максим Шарифьянов. – Оба протекали по одному сценарию и оба проиграны по одному сценарию. Эти игры показали, какие будут приоритеты у «Лейкерс» в нынешнем сезоне. Можно было бы попытаться эти матчи выиграть, но команда проигрывает концовки маленьким составом. В этих концовках ставка делалась на молодежь, а молодые игроки много ошибались. Удивительного в этом нет ничего – молодые игроки они и должны ошибаться. Поэтому роль Тимофея в нападении пока не такая значимая. Приоритет у «Лейкерс» – чтоб росли свои молодые игроки. И мне кажется, что даже результат, к примеру, в этих матчах, приносится в жертву росту молодых баскетболистов.

– То есть, Тимофей не играл в концовках?

– Так и есть – «Лейкерс» заканчивали матчи маленькой пятеркой. Руководство клуба позволяет своим молодым ошибаться сейчас, чтоб они росли быстрее. Поэтому пока мы не увидим впечатляющей статистики от Тимы из-за того, что в нападении его роль довольно скромная. Например, в матче с «Оклахомой» Тиме отдали пять раз и четыре он забил. КПД высокий. И возникает вопрос – почему ему не отдали десять передач?

– Получается, что Тимофею не часто мяч достается?

– Именно так. Больше с мячом молодые ребята, которые в атаке берут ответственность на себя. Но это выбор тренера, осуждать мы его не имеем права.

– Оба поражения случились в концовках, когда Мозгова на площадке не было.

– Так получилось, но это тенденция современного баскетбола – играть без центрового. Правда, в матче с «Оклахомой» в составе «Лейкерс» на площадке был Стивен Адамс, он большой, высокий (216 см), но в защите с ним было тяжело. У «Лейкерс» было некое преимущество в нападении, но оно не преобразовалось в победу. Так что с точки зрения результата, это был не лучший ход. Но, похоже, результат для этой команды на данный момент пока не на первом месте, а на первом месте – развитие молодых игроков.

– Но 23:03 и 24:43 – хорошее время.

– Тима – игрок стартовой пятерки и для игрока старта это минимальное время. И дальше оно может расти до 30, если Тима будет получать время в концовках. Но независимо о того, будет он играть по 25 или 30 минут, статистика его будет примерно такая же – 8-10 очков, 5-7 подборов. Потому что в нападении Тима мяч часто не получает.

– Как у Тимофея настроение?

– Все нормально – молодая команда, постепенно свою роль Тимофей в «Лейкерс» находит, – сказал Шарифьянов.