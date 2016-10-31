Александр Крылов: Победа в чемпионате мира помогла взять золото в Европе

Пилоты российской команды всегда были на высоте

«Репутация работает на нас»

– Можете подвести общие итоги сезона в Европейской серии Ле-Ман? Насколько ожидаемо было, что команда G-Drive Racing сразу же завоюет титул?

– Мы всегда ставим себе самые высокие цели. И мы не новички в этой истории. Я бы отметил, прежде всего, правильно выбранную изначальную стратегию размещения одного автомобиля в чемпионат мира (WEC), а второго – на чемпионат Европы (ELMS). Благодаря этому мы, во-первых, избежали конкуренции между экипажами, а во-вторых, смогли выпустить два болида в «Ле-Мане» и повысить шансы на победу в культовой гонке.

– В шести гонках экипаж команды одержал 2 победы, еще 2 раза был на подиуме и ни разу не финишировал ниже высокой 5-й позиции. За счет чего удалось добиться такой стабильности?

– Профессионализм команды. Быстрые гонщики. Большое желание и вера в победу, даже когда кажется, что ты не можешь ничего изменить.

– Насколько пригодился колоссальный опыт, полученный G-Drive Racing в WEC?

– Опыт чемпионата мира абсолютно необходим. Именно опыт всех прошлых гонок стал основой успеха этого года. Если бы не было победы в WEC в прошлом году, мы ни за что сходу не смогли бы взять золото в Европе. Но с такой историей как наша европейский титул только подтверждает высокий уровень команды G-Drive Racing.

Экипаж G-Drive Racing в ELMS по ходу сезона выиграл две гонки и чемпионский титул

– Оцените результаты и выступления гонщиков? Полностью ли довольны составом?

– Если мы взяли первое место, то значит все кусочки пазла сложились правильно и мы выбрали правильный коллектив. Большое спасибо пилотам и всем членам команды за отличную работу.

– Насколько дорого и сложно привлекать столь опытных пилотов, как, например, Гидо ван дер Гарде? Или высокий авторитет команды помогает легко договариваться с любыми гонщиками?

– Привлекать гонщиков такого уровня очень и очень непросто. Но как и в жизни сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. У нашей команды репутация победителей, и к счастью у нас есть выбор, безусловно ограниченный финансовыми возможностями. Хорошие гонщики – это дорого, а мы существуем в рамках жестких бюджетных лимитов. Когда у тебя уже есть известность и успех – а мы чемпионы мира – к нам с удовольствием идут опытные пилоты, да еще и со своими бюджетами. Повторюсь, результаты прошлых лет сделали сложную задачу привлечения опытных пилотов более реалистичной.

СТАТИСТИКА Европейская серия Ле-Ман Класс LMP2. Итоговый зачет. 1. G-Drive Racing (Россия, пилоты – Саймон Доллан/Гарри Тинкнелл/Гидо ван дер Гарде) – 103 очка. 2. Thiriet by Tds Racing (Франция) – 96. 3. SMP Racing (Россия) – 83. 4. Dragon Speed (США) – 76. 5. Eurasia Motorsport (Филиппины) – 50. Экипаж G-Drive Racing в ELMS по ходу сезона выиграл две гонки и чемпионский титул Руководитель проекта G-Drive Racing Александр Крылов рассказал о победе в чемпионате Европы Пилоты российской команды всегда были на высоте.

Этап в России? Мы были бы рады!

– Можете выделить главное отличие ELMS от WEC – если не брать в расчет количество этапов и продолжительность заездов?

– Во-первых, как вы сказали, в ELMS заезды по 4 часа, а не по 6 как в WEC. В Европейской серии нет категории LMP1, зато больше категорий любительских спорткаров. Поэтому, с одной стороны, в ELMS хороший пилот, конечно, выделяется. А с другой стороны, появляются и риски, потому что ему приходится бороться с большим количеством любителей. А это значит больше обгонов, больше опасности. И в этом очень специфическое отличие чемпионата Европы.

– Можно ли сказать, что титул ELMS в какой-то степени компенсирует относительные неудачи в WEC, где в этом сезоне не удалось выиграть чемпионат?

– Я бы сказал, что победа в ELMS – это еще один плюс в копилку нашего премиального топлива G-Drive.

– Уже есть понимание, как будет планироваться стратегия на следующий сезон? Останется ли G-Drive Racing в ELMS? Увеличится ли количество экипажей? Или пока рано принимать такие решения?

– Сезон в Европейской серии закончился. В чемпионате мира нам предстоит еще два этапа. Когда мы подведем итоги сезона, мы решим, что будем делать на следующий год. Хотя предварительная работа уже ведется.

– Реально ли увидеть в ближайшем будущем российской этап Серии? Например, в Сочи или на Moscow Raceway?

– Мы были бы рады такому событию. Россия – очень интересный рынок для мирового автоспорта, и, я думаю, организаторы рассматривают такую возможность. Но это же вопрос в основном экономический. В WEC уже 9 этапов и десятый будет означать увеличение общего бюджета. Тем не менее, надеемся на то, что когда-нибудь это произойдет.

Руководитель проекта G-Drive Racing Александр Крылов рассказал о победе в чемпионате Европы

– Насколько тесно пересекается работа команд G-Drive Racing в разных сериях? Или это, по сути, два самостоятельных коллектива, которые встречаются вместе только на «24 часах Ле-Мана»? Тесно ли сотрудничают механики, инженеры, руководители?

– Это один коллектив, что правильно и с точки зрения экономической эффективности и по сути работы. Конечно, иногда бывают очень напряженные периоды, но это лишь укрепляет командный дух.

– В серии WEC осталось всего две гонки. Только что, в Японии, G-Drive Racing одержала важную победу. Чего ждать от этапов в Китае и Бахрейне? И реальны ли какие-то перестановки в составе (помимо замены Раста на Стивенса в Шанхае)? Может ли кто-то из состава команды ELMS сесть за руль в WEC – скажем, в качестве бонуса за завоеванный титул?

– Мы будем бороться на победу в каждой гонке, как, впрочем, и всегда. А состав пилотов будет следующим: Шанхай – Русинов, Стивенс, Брандл. Бахрейн – Русинов, Раст, Брандл. По понятным причинам мы пошли навстречу Расту, который вернется к нам на последний этап чемпионата мира. Возможность участия пилотов ELMS в гонках WEC в следующем году нами рассматривается.