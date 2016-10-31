Мортара, «Мортара» и «Хоккенхаймринг»

Эдуардо Мортара выиграл последнюю гонку сезона, но в чемпионате остался вторым

«Советский спорт» побывал на заключительно этапе DTM, где команда Audi завоевала Кубок конструкторов, а итальянец Эдуардо Мортара чуть-чуть не дотянулся до личного титула.

ТРАССА

Час по автобану на Audi RS Q3 (ох и горячая штучка!) от Франкфурта до Хоккенхайма – и здравствуй, легендарный трек! Один из тех, куда должен приехать – хотя бы раз – любой уважающий себя поклонник автоспорта. Сейчас пятница, вечер, первая гонка – только завтра, но жизнь на трассе кипит вовсю. Болельщики снуют туда-сюда по паддоку, рассматривая гоночные машины, пилоты обсуждают с инженерами нюансы тактики, стратегии, настроек. А журналисты… отправляются на старт.

– Разбирайте скутеры! – командует Том Кристенсен. Девятикратный чемпион «Ле-Мана». Семь титулов добыл для Audi. В DTM тоже выступал, правда до чемпионства не дотянулся. Легендарный гонщик. В жизни – простой, общительный мужик.

Красные скутеры припаркованы у выезда к пит-лейну. У каждого на руле – табличка с именем. Названия выбирали незатейливо – по фамилиям пилотов Audi. Прыгаю на «Мортару». Так интереснее, ведь он будет бороться здесь за титул!

На улице – не больше 10 градусов. Ветер. Холодно. Солнце давно скрылось. Едешь со скоростью 40 км/ч – в грудь дует, щеки мерзнут, в ушах свистит… В глазах – восторг!

– Видите первый поворот? Обычно в них снижают скорость. Только не здесь. Здесь гонщики лишь продолжают разгоняться! – рассказывает Кристенсен на коротких остановках. – А в конце второй прямой – сужение. Пространство уменьшается чуть ли не в три раза. Представьте, каково здесь приходится в плотной борьбе? Расстояние от соперников вымеряется по миллиметру…

На скутерах тут, правда, не разгонишься. А сколько жмут на машинах DTM?

– Не так уж много. Максимум – 270 км/ч, – поясняет Том. – В принципе, стандартная Audi RS5 поедет и быстрее. Но это – всего лишь скорость на прямых. А в гонках важна динамика на поворотах. И тут, поверьте, с болидом DTM мало кто поспорит…

DTM всегда отличается максимально плотной борьбой на трассе

МАШИНА

– Что здесь общего с дорожной версией?

– Возможно, фары?

– Шильдик с эмблемой. И, почему-то, дефлекторы в салоне, – улыбается гид.

Мы стоим в гараже команде у припаркованных рядом друг с другом «гоночных такси». По сути – «боевых» RS5 для DTM, только с двумя сиденьями. За удовольствие проехаться пару кругов по трассе с опытным пилотом придется выложить 1500 евро.

– Дорого!

– Согласен. Но ведь обслуживание такой машины стоит еще дороже. Каждый заезд – удар по тормозам, коробке, двигателю. А здесь менять-чинить детали куда сложнее, чем на простом автомобиле.

Машина DTM – почти произведение искусства. Стоит порядка миллиона евро. Внешне очень похожа на дорожные аналоги, которые – при наличие хороших средств – можно купить в автосалоне. Но впечатление обманчиво. Кузов – набор панелей из карбона. Большинство элементов делают вручную. Одна крышка капота стоит 15 000 долларов! Возможности мотора ограничены регламентом (мощность колеблется в районе 460 л.с.), большинство элементов – стандартные для всех команд. Так что за превосходство в скорости над конкурентами приходится бороться усилиями аэродинамиков. И гонщиков, конечно.

ГОНКА

В DTM приходят из «Формулы-1» (пример последних лет – Тимо Глок, Виталий Петров, Пол Ди Реста). Отсюда в «Формулу-1» уходят (в этом году – Эстебан Окон, в прошлом – Паскаль Верляйн). Но большинство проводят здесь основную часть карьеры. Эдуардо Мортара выступает с 2011 года. Немец Марко Уитманн – с 2013-го. В этом сезоне именно эти два пилота в итоге спорили за титул. И Уитманн на заключительный этап приехал лидером зачета.

Мортара сделал все, что мог. Даже немного больше. Устроил фантастический прорыв по ходу первой гонки, когда на старте откатился в конец десятки. Но финишировал только четвертым. Воскресный заезд выиграл – под рев полных трибун, радуя болельщиков обгонами. Но Марко четко рассчитал, что ему нужно сделать для сохранения лидерства. Проехал осторожно, в меру – быстро. Главное – без сходов. И стал двукратным чемпионом DTM (свой первый титул немец взял в 2014-м).

Правда, у Audi все равно был повод открыть шампанское. Командный кубок от команды ни ушел.