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Денис Глушаков: Перед дерби с ЦСКА я забыл о боли

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Денис Глушаков: Перед дерби с ЦСКА я забыл о боли
Источник: «Советский спорт»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ставший одним из лучших игроков матча с ЦСКА, дал интервью «Советскому спорту». Денис рассказал, как забил Акинфееву, как вышел на поле перед матчем с дочкой Лерой, и подтвердил, что приглашение Евгения Ловчева на турнир в Миллерово в силе.

- Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев после матча с ЦСКА особенно отмечал вас и Зе Луиша. Не только за голы, но и лидерские качества. «Вот теперь – спартаковцы», - сказал он.
- Мы и до этого показывали характер. Потому что без него никого не обыграть, несмотря на то, кто и на каком месте идет. В первую очередь, нужна самоотдача сумасшедшая. И мы стараемся так действовать в каждом матче. Хотя, конечно, обыграть ЦСКА вдвойне приятно.

- Судья Алексей Николаев, который работал на матче, сказал в интервью «Советскому спорту», что давал в этом матче командам играть в футбол. Это дерби вообще в историю вошло – ни одного предупреждения и удаления. Вы чувствовали, что судья дает играть?
- Думаю, матч нормальный получился. Многие рефери должны брать с этого арбитра. Он грамотно судил и давал играть. Отсюда и скорости, и моменты – судья не стал нас сажать на свисток. Он судил одинаково – и в одну, и в другую сторону.

- ЦСКА играл без Еременко и Дзагоева, Березуцкому и Игнашевичу все слолжнее успевать за нападающими соперника, тем более такими, как Зе Луиш. ЦСКА уже не тот?
- Как ни крути, эта команда – действующий чемпион. И я уверен, что в любом случае ЦСКА за призовые места продолжит бороться в этом сезоне.

- В первом голе чего больше – того, что удар получился сложным или это, в первую очередь, ошибка Акинфеева?
- Посмотрел гол на повторе. Мяч ударился в землю как раз перед Игорем. Не думаю, что удар получился суперсложным и вроде бы не летел по замысловатой траектории. Я просто пробил – и так сложилось, что мяч залетел в сетку. А ошибки… Они и у вратаря, и у полевых игроков случаются. И у меня в том числе, - улыбается Денис.

- До игры не было понятно, сыграете ли вы, Промес, Зе Луиш. В итоге в стартовом составе появились все трое…
- У всех были разные травмы, но благодаря нашей медслужбе нас быстро на ноги поставили. То, что будем играть, решилось на предыгровой тренировке. Зе, возможно, чуть раньше вернулся, а мы с Квинси – только перед матчем.

- Пришлось играть через боль?
- Боли оставались, они и до сих пор остаются. Но перед такими матчами все забывается. Только об игре думал. Немаловажно и то, что тренер поверил в нас, доверил в таком матче сыграть, несмотря на то, что мы с Квинси какое-то время не тренировались.

- Вы вышли на матч, ведя дочку за руку. Это она попросила с собой взять?
- Да, Лера впервые вышла на поле. Она очень этого хотела, но простудилась. И до сих пор у нее кашель остается. Мама поначалу не разрешала выходить, Лера расплакалась и настояла на своем: «Все равно поеду с папой на стадион и пойду с ним».

- В общем, как и вы, на поле стремилась.
- Да. Я сказал: «Ладно, если на две минуты выйдет, а потом обратно в помещение забежит, – ничего страшного». Когда увидела столько болельщиков, даже растерялась немного. Но, конечно, ей все это запомнилось.

- Когда общался с Ловчевым после матча, он вспомнил, что вы его приглашали на турнир в родное Миллерово. Приглашение в силе?
- Конечно! Надо, чтобы летом приехал. У нас есть и зимний турнир, но там молодежь, в основном. Ловчеву нужна другая компания. Летом подберу ему такую.

Матч

Спартак - ЦСКА - 3:1 (1:0)

Голы

Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция



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