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Александр Лебзяк: Академия бокса – это мой дом

Юлия Жемалева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Лебзяк: Академия бокса – это мой дом

В Новогорске состоялось торжественное открытие Академии бокса Александра Лебзяка.

Академия бокса Александра Лебзяка – это своего рода подарок от спортивной семьи Винер-Усмановых не только самому олимпийскому чемпиону и известному российскому тренеру, но и возможность организовать хорошие условия для работы с подрастающим поколением спортсменов. Об этом на торжественном открытии сказал и сам Антон Винер, который пожал руку Александру Лебзяку и пожелал ему больших успехов в воспитании молодого поколения российских боксеров, достойной смены нынешних олимпийских чемпионов. На торжественном открытии присутствовали известные в области спорта люди: двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Ильгар Мамедов, заместитель министра спорта РФ Павел Новиков, директор ФГУП «Тренировочный центр сборных команд России «Озеро Круглое» Ольга Домуладжанова, директор УТЦ «Новогорск» Николай Доморацкий, журналисты, а также самые близкие люди Александра Лебзяка, в том числе его мама Лариса Васильевна.

Александр Лебзяк познакомил всех собравшихся с открывшимися возможностями Академии бокса. Она стала самой крупной на сегодняшний день боксерской академией и первой именной в России. В академии будут тренироваться детские и взрослые группы по таким направлениям, как бокс, кикбоксинг, впоследствии будет организован набор в фитнес-группы. Также в академии есть гостиница на 14 мест, предназначенная для проживания спортсменов из различных регионов России, которые будут тренироваться здесь. Интересно, что каждый гостиничный номер в академии назван в честь городов-столиц Олимпийских игр. На стенах академии размещены портреты наших олимпийских чемпионов и чемпионов мира – Бориса Лагутина, Вячеслава Яновского, Шамиля Сабирова, Олега Саитова и других прославленных мастеров кожаной перчатки.

После мероприятия мы задали несколько вопросов самому Александру Лебзяку.

– Александр Борисович, сегодня состоялось торжественное открытие академии в вашу честь. С каким настроением вы встречаете этот день?

– С очень хорошими, положительными эмоциями, я давно ждал этого момента, готовился к приему гостей. Искренне говорю, да, я горд, что открылась Академия Лебзяка. Здесь работают хорошие тренеры, чемпионы мира и Европы. Понятное дело, что, помимо взрослых, тут будут тренироваться еще и детишки, которые должны брать пример с великих боксеров, олимпийских чемпионов. Группы будут как платными, так и бесплатными. Поэтому мы хотим, чтобы здесь занимались и чемпионы тоже. Конечно, чтобы вырастить достойную смену, должно пройти определенное количество времени. Мы рассчитываем, что у нас, в Новогорске, появится и чемпион России, и чемпион мира и Европы, и, конечно же, чемпион Олимпийских игр. Будем стараться. Теперь я должен засучить рукава, работать, чтобы не упасть лицом в грязь, как говорится.

– То есть вы будете приезжать сюда довольно часто, это не просто громкое имя «Академия бокса Александра Лебзяка»?

– Это, можно сказать, мой дом. Я буду приезжать сюда, тренировать, давать мастер-классы, плюс у нас молодой коллектив, молодые ребята, чемпионы мира и Европы. Им по 27–28 лет. И я уверен, что работа у нас пойдет.

– Возвращаясь к актуальной для всех теме выборов в Федерацию бокса России. Что-то изменилось в вашем отношении к выборам?

– Нет, ничего не изменилось, у нас по-прежнему единый кандидат. Мы поддерживаем Эдуарда Ришатовича Хусаинова. Только с его приходом может кардинально измениться ситуация в боксе, она будет более интересная, насыщенная, яркая. За боксеров-любителей будут не просто болеть, ими будут интересоваться. Я уверен, что не произойдет такой ситуации, что мы приехали на Олимпиаду в Рио и оказались там брошенными. Здесь будет и развитие бокса, и развитие регионов. Если вспоминать те моменты, когда он был президентом, жизнь у нас кипела. Приходили в Федерацию бокса мы уже в 8 утра, потому что на Дальнем Востоке, например, день уже был в самом разгаре. Мы жили боксом. Сейчас мы живем какими-то интригами, но только не боксом. Поэтому мы поддерживаем Эдуарда Хусаинова. С его приходом будет намного лучше.

После завершения мероприятия Александр Лебзяк подписал всем желающим сувенирные боксерские перчатки Green Hill, которые на память мог взять каждый участник мероприятия. На открытии академии также присутствовал президент компании Green Hill Джахангир Риаз.

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