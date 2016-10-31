Кто был круче: Кокорин или Зе Луиш? Выбери лучший гол 12-го тура РФПЛ
В понедельник двумя матчами «Оренбург» - «Крылья Советов» (1:0) и «Рубин» - «Локомотив» (2:0) завершился 12-й тур чемпионата России по футболу.
«Советский спорт» предлагает Вам выбрать лучший гол.
ГОЛОСОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ! ВЫБИРАЕМ ПО ТРИ ЛУЧШИХ ГОЛА, ПОНРАВИВШИХСЯ ВАМ В ТУРЕ
ЛУЧШИЕ ГОЛЫ ТУРОВ
1 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота тульского «Арсенала» (4:0)
2 - Андрей Ещенко («Спартак») в ворота самарских «Крыльев Советов» (1:0)
3 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота казанского «Рубина» (1:1)
4 - Зе Луиш («Спартак») в ворота «Краснодара» (4:0)
5 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Анжи» (2:0)
6 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота «Локомотива» (1:0)
7 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Оренбурга» (3:1)
8 - Федор Смолов («Краснодар») в ворота ЦСКА (1:1)
9 - Александр Гацкан («Ростов») в ворота ЦСКА (2:0)
10 - Павел Нехайчик («Оренбург») в ворота «Томи» (3:1)
11 - Маркес Майкон («Локомотив») в ворота ЦСКА (1:0)
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 12-ГО ТУРА РФПЛ
«Амкар» - «Ростов» - 1:0
«Спартак» - ЦСКА — 3:1
«Урал» - «Терек» - 1:4
«Арсенал» - «Уфа» - 0:2
«Зенит» - «Томь» - 1:0
«Анжи» - «Краснодар» - 0:0
«Оренбург» - «Крылья Советов» - 1:0
«Рубин» - «Локомотив» - 2:0
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
БОМБАРДИРЫ
|1
|Фёдор Смолов
|Краснодар
|8 (2)
|2
|Беким Балай
|Терек
|6 (0)
|3
|Жулиано
|Зенит
|6 (2)
|4
|Артём Дзюба
|Зенит
|5 (0)
|5
|Жонатас
|Рубин
|5 (0)
|6
|Зе Луиш
|Спартак
|5 (0)
|7
|Квинси Промес
|Спартак
|5 (0)
АССИСТЕНТЫ
|1
|Квинси Промес
|Спартак
|5
|2
|Олег Шатов
|Зенит
|5
|3
|Зе Луиш
|Спартак
|4
|4
|Мориц Бауэр
|Рубин
|3
|5
|Артём Дзюба
|Зенит
|3
|6
|Жулиано
|Зенит
|3
|7
|Тимофей Калачёв
|Ростов
|3
|8
|Дмитрий Полоз
|Ростов
|3
|9
|Рубен Рочина
|Рубин
|3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
|1
|Вадим Афонин
|Рубин
|5
|2
|Игорь Безденежных
|Уфа
|5
|3
|Понтус Вернблум
|ЦСКА
|5
|4
|Андрей Семёнов
|Терек
|5
|5
|Лукас Фернандо
|Спартак
|5
|6
|Павел Аликин
|Уфа
|4
|7
|Роман Воробьёв
|Оренбург
|4
|8
|Огньен Враньеш
|Томь
|4
|9
|Олег Иванов
|Ростов
|4
|10
|Сергей Корниленко
|Крылья Советов
|4
УДАЛЕНИЯ
|1
|Александр Гацкан
|Ростов
|2
|2
|Сердар Азмун
|Ростов
|1
|3
|Павел Аликин
|Уфа
|1
|4
|Евгений Башкиров
|Крылья Советов
|1
|5
|Александр Ерохин
|Ростов
|1
|6
|Андрей Ещенко
|Спартак
|1
|7
|Александр Жиров
|Томь
|1
|8
|Шарль Каборе
|Краснодар
|1
|9
|Максим Канунников
|Рубин
|1
|10
|Федор Кудряшов
|Ростов
|1
ВЛАДЕНИЕ МЯЧОМ
|1
|Зенит
|58.0
|2
|Краснодар
|57.0
|3
|Локомотив
|55.0
|4
|Спартак
|55.0
|5
|ЦСКА
|53.0
|6
|Рубин
|51.0
|7
|Терек
|49.0
|8
|Урал
|47.0
|9
|Уфа
|47.0
|10
|Амкар
|46.0
|11
|Анжи
|46.0
|12
|Арсенал
|46.0
|13
|Оренбург
|46.0
|14
|Крылья Советов
|45.0
|15
|Ростов
|45.0
|16
|Томь
|44.0
УДАРЫ