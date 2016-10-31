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Кто был круче: Кокорин или Зе Луиш? Выбери лучший гол 12-го тура РФПЛ

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Зе Луиш
Зе ЛуишИсточник: «Советский спорт»

В понедельник двумя матчами «Оренбург» - «Крылья Советов» (1:0) и «Рубин» - «Локомотив» (2:0) завершился 12-й тур чемпионата России по футболу.

«Советский спорт» предлагает Вам выбрать лучший гол.

ГОЛОСОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ! ВЫБИРАЕМ ПО ТРИ ЛУЧШИХ ГОЛА, ПОНРАВИВШИХСЯ ВАМ В ТУРЕ 

Голосование: Выбери лучший гол 12-го тура РФПЛ

ЛУЧШИЕ ГОЛЫ ТУРОВ 

1 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота тульского «Арсенала» (4:0)
2 - Андрей Ещенко («Спартак») в ворота самарских «Крыльев Советов» (1:0)
3 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота казанского «Рубина» (1:1)
4 - Зе Луиш («Спартак») в ворота «Краснодара» (4:0)
5 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Анжи» (2:0)
6 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота «Локомотива» (1:0)
7 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Оренбурга» (3:1)
8 - Федор Смолов («Краснодар») в ворота ЦСКА (1:1)
9 - Александр Гацкан («Ростов») в ворота ЦСКА (2:0)
10 - Павел Нехайчик («Оренбург») в ворота «Томи» (3:1)
11 - Маркес Майкон («Локомотив») в ворота ЦСКА (1:0)

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 12-ГО ТУРА РФПЛ 

«Амкар» - «Ростов» - 1:0
«Спартак» - ЦСКА — 3:1
«Урал» - «Терек» - 1:4
«Арсенал» - «Уфа» - 0:2
«Зенит» - «Томь» - 1:0
«Анжи» - «Краснодар» - 0:0
«Оренбург» - «Крылья Советов» - 1:0
«Рубин» - «Локомотив» - 2:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 

БОМБАРДИРЫ

1 Фёдор Смолов Краснодар 8 (2)
2 Беким Балай Терек 6 (0)
3 Жулиано Зенит 6 (2)
4 Артём Дзюба Зенит 5 (0)
5 Жонатас Рубин 5 (0)
6 Зе Луиш Спартак 5 (0)
7 Квинси Промес Спартак 5 (0)

АССИСТЕНТЫ

1 Квинси Промес Спартак 5
2 Олег Шатов Зенит 5
3 Зе Луиш Спартак 4
4 Мориц Бауэр Рубин 3
5 Артём Дзюба Зенит 3
6 Жулиано Зенит 3
7 Тимофей Калачёв Ростов 3
8 Дмитрий Полоз Ростов 3
9 Рубен Рочина Рубин 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1 Вадим Афонин Рубин 5
2 Игорь Безденежных Уфа 5
3 Понтус Вернблум ЦСКА 5
4 Андрей Семёнов Терек 5
5 Лукас Фернандо Спартак 5
6 Павел Аликин Уфа 4
7 Роман Воробьёв Оренбург 4
8 Огньен Враньеш Томь 4
9 Олег Иванов Ростов 4
10 Сергей Корниленко Крылья Советов 4

УДАЛЕНИЯ

1 Александр Гацкан Ростов 2
2 Сердар Азмун Ростов 1
3 Павел Аликин Уфа 1
4 Евгений Башкиров Крылья Советов 1
5 Александр Ерохин Ростов 1
6 Андрей Ещенко Спартак 1
7 Александр Жиров Томь 1
8 Шарль Каборе Краснодар 1
9 Максим Канунников Рубин 1
10 Федор Кудряшов Ростов 1

ВЛАДЕНИЕ МЯЧОМ

1 Зенит 58.0
2 Краснодар 57.0
3 Локомотив 55.0
4 Спартак 55.0
5 ЦСКА 53.0
6 Рубин 51.0
7 Терек 49.0
8 Урал 47.0
9 Уфа 47.0
10 Амкар 46.0
11 Анжи 46.0
12 Арсенал 46.0
13 Оренбург 46.0
14 Крылья Советов 45.0
15 Ростов 45.0
16 Томь 44.0

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