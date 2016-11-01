Библия культуриста. Пять самых важных книг о бодибилдинге

В мире фитнеса, где есть миллион методик и мнений, порой сложно определиться. «Советский спорт» выбрал пять самых важных книг о бодибилдинге, прочтение которых обязательно.



Брукс Кубик «Тренинг динозавров»





Что это: Брукс Кубик – 3-кратный чемпион США по жиму лежа и обладатель трех американских рекордов в этой дисциплине. В предисловии к своей книге он говорит: «Я написал ее, потому что ненавижу то, что случилось с Железной Игрой в последние 30-40 лет… Тренажерные залы превратились в выставки модных хромированных железок, а атлеты – в девчонок, которые забыли о настоящей силе, и думают только о том, чтобы покрасоваться своим пампингом перед зеркалом».

Кубик воссоздает методики силовых тренировок атлетов прошлого и утверждает: если вы хотите набрать натуральную массу, без фармы – вам не обойтись без тяжелых базовых упражнений, главное из которых – приседания.

Помимо прочего, Кубик пишет о силовых тренировках с такими вещами, как тяжелые бревна, бочонки с водой и штанги с широким грифом, для работы с которыми нужно больше усилий. Удивительно, но все эти методы «старой школы» сегодня обрели вторую жизнь в кроссфите и соревнованиях силачей-стронгмэ нов.





Цитата: «Забудьте про хромированные тренажеры и изоляцию, - пишет Кубик. – Идите в тот зал, где стоит рама для приседа и скамья для жима лежа. Это все, что вам нужно. Вы удивитесь, когда обнаружите в этих залах настоящих Динозавров – парней, которые выглядят больше и сильнее, чем все, что вы видели до сих пор».

Стюарт Макроберт «Думай» и «Думай-2»





Что это: с начала 90-х годов прошлого века, когда вышла книга «Думай», вокруг личности Стюарта Макроберта не утихают споры. Одни источники утверждают, что Макроберт – вымышленный персонаж. И даже более того – под этим псевдонимом, якобы, написал книгу сам Джо Уайдер, отец американского культуризма, уставший от засилья анаболиков в культуризме. Другие продолжают утверждать, что Макроберт - реальный персонаж.

Так или иначе, но «Думай» произвела настоящую революцию в силовом тренинге. В 90-е бодибилдингом правили анаболические стероиды и сложные методики тренировок, состоящие из множества упражнений. Макроберт стал популяризатором сокращенного тренинга – меньше тренировочных дней, и меньше упражнений. А если вы не растете – то сокращайте и тренинг, и упражнения еще больше.





Цитата: «Методики, которыми щедро делятся с нами чемпионы, не работают на среднем любителе, - заявляет Макроберт. – У него, непрофессионала, нагруженного работой, детьми и долгами, просто не останется ресурсов организма на рост мышц, если он будет заниматься более 3-х раз в неделю. Скорее всего, ему будет достаточно и двух тренировок в неделю, а в ряде случаев – и одной».

ДОКТОР ЛЮБЕР «КУЛЬТУРИЗМ ПО-НАШЕМУ ИЛИ СЕКРЕТЫ КАЧАЛКИ»





Что это: под псевдонимом Доктор Любер прячется культурист и предприниматель Алексей Киреев, который начинал свой путь в железе в Люберцах в Советское время.

«Культуризм по-нашему» - это история о том, как качались советские подростки с рабочих окраин. Им не хватало оборудования, у них не было модных залов и магазинов со спортпитом. Но все это не мешало им растить килограммы качественных, функциональных мышц.





Цитата: «Количество подвальных «качалок» в Люберцах не поддавалось никакому учету, они были почти в каждом дворе и занимались там далеко не только подростки… в зале было не протолкнуться среди фанатов «железа», - пишет автор. - Следование «люберецкой методе» позволяет практически любому начинающему через два года занятий выйти на уровень 120-150 кг в жиме лежа и 150-180 кг в приседе, при этом выглядеть как культурист, а не как пауэрлифтер. При этом методика не отличается ни особой сложностью, ни какими-либо сверхъестественн ыми затратами».

Тренируйся как любер. Как растили мышцы подростки с рабочих окраин

ДЖОН МАККАЛЛУМ «КЛЮЧИ К УСПЕХУ»





Что это: Джон МакКаллум – американский культурист старой школы, который начал задолго до того, как Шварценеггер переехал в Штаты. Книга «Ключи к успеху» - сборник статей МакКаллума в журнале «Сила и Здоровье», которые выходили в 1965-1972 годах.

Возможно, некоторые методики МакКаллума сегодня покажутся спорными. Например, его культ «дыхательных приседаний». Суть в том, что венцом каждой тренировки должен стать убийственный подход из 20 приседаний в супер-серии с легким пуловером для расширения грудной клетки. Современная фитнес-наука относится к этой схеме с сомнением.

При этом основные положения МакКаллума незыблемы как гора: лучше всего мышечную массу строят прогрессирующие нагрузки и упор на базовый тренинг. А, кроме того, МакКаллум просто отличный рассказчик и свидетель тех времен, когда усы были гуще, а мускулы больше.





Цитата: «Помню, как поставил себе цель присесть с весом 227 кг. Я из кожи вон лез, стремясь покорить этот вес, и наконец сделал это. После этого я даже в душ не пошёл. Вместо этого я помчался прямиком домой, ворвался в дверь, забросил руки за голову и принял эффектную позу перед женой:

- Я сделал это! - закричал я. - Я сделал это! - Я даже немного запыхался.

Она читала какую-то книгу. Не поднимая взгляда, она всё же вежливо улыбнулась. - Правда, дорогой? - сказала она. - Очень мило. Принеси мне стаканчик воды на обратном пути, хорошо?

- На обратном пути?! Но я еще никуда не ухожу…»

Тренируйся как силач старой школы

ПОЛ УЭЙД «ТРЕНИРОВКА ЗАКЛЮЧЕННЫХ»

Что это: книга о системе тренировок американских заключенных. Если у вас нет возможности ходить в зал, а под рукой только турник – эта книга для вас.

Несколько глав расписывают прогрессию нагрузки в приседаниях, отжиманиях и подтягиваниях. Курс рассчитан на новичка: начальные движения смогут повторить почти все люди, даже те, кто в жизни не занимался спортом. Но если вы пройдете этот путь до конца – вы станете настоящим мастером, способным подтягиваться и отжиматься на одной руке, приседать «пистолетиком» и делать бесконечные подходы упражнений, одно за другим.





Цитата: «Меня зовут Пол Уэйд, и, к сожалению, я знаю все о жизни за решеткой. Я попал в государственную тюрьму Сан-Квентин за свое первое преступление в 1979году, и провел девятнадцать из следующих двадцати трех лет внутри самых жестких тюрем в Америке. Во время моего последнего заключения, я стал известен под прозвищем Entrenador - «тренер» по-испански, потому что все новички и салаги приходили ко мне за знаниями о том, как стать невероятно сильным за очень короткое время».