Выбери самую красивую девушку октября

Холодный октябрь подошел к концу и настало время согреться, выбрав самую горячую девушку прошедшего месяца. Не обязательно торопиться и сразу делать выбор, каждая кандидатка раскрывается в полной красе в своей персональной галерее.

Елизавета Полоз

Жена форварда «Ростова» Дмитрия Полоза



Скарлетт Гартманн

Новая подруга форварда «Боруссии» Марко Ройса

Роуз Бертрам

Девушка защитника «Фенербахче» Грегори Ван дер Виля

Екатерина Костюнина

Самый красивый арбитр из России

София Милошевич

Подруга футболиста «Торино» Адема Льяича

Джорджия Гиббс

Финалистка конкурса «Мисс Вселенная» и подруга нападающего «Ливерпуля» Дэнни Ингза

Блэр О'Нил

Американская гольфистка и модель

Лиза Эрнандес

Модель, мечтающая о Криштиану Роналду

Лилиана Энао

Колумбийская модель, которую связывает с Неймаром исключительно дружба в соцсетях

Констанс Нуньес

Американо-португальская модель с душой гонщика

Алиса Нельсон

Модель, чье декольте покорило всех поклонников НБА

Коринна Дентони

Итальянская теннисистка

Ксения Коваленко

Одна из самых красивых российских футболисток

Юлия Богатова

Подруга вратаря «Рубина» Александра Фильцова

Николь Холлидэй

Ведущая «Арсенал-ТВ», готовая на многое ради победы клуба

Ванда Нара

Жена форварда «Интера» Мауро Икарди

Анастасия Квитко

Та, кто хотела бы стать музой ЧМ-2018

Альба Касильяс

Племянница вратаря «Порту» Икера Касильяса

Вероника Ерохина

Жена футболиста «Ростова» Александра Ерохина

Эмили Ратледж

Девушка восходящей звезды НХЛ Остона Мэттьюза

София Никитчук

Новая пассия Федора Смолова

Сьюзи Кортес

Бразильская модель, которой очень понравился Забивака

Аура Руис

Девушка нападающего ПСЖ Хесе

Анжелика Андерсон

Ринг-герл, собравшаяся выступать в М-1