Выбери самую красивую девушку октября
Холодный октябрь подошел к концу и настало время согреться, выбрав самую горячую девушку прошедшего месяца. Не обязательно торопиться и сразу делать выбор, каждая кандидатка раскрывается в полной красе в своей персональной галерее.
Елизавета Полоз
Жена форварда «Ростова» Дмитрия Полоза
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Скарлетт Гартманн
Новая подруга форварда «Боруссии» Марко Ройса
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Роуз Бертрам
Девушка защитника «Фенербахче» Грегори Ван дер Виля
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Екатерина Костюнина
Самый красивый арбитр из России
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София Милошевич
Подруга футболиста «Торино» Адема Льяича
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Джорджия Гиббс
Финалистка конкурса «Мисс Вселенная» и подруга нападающего «Ливерпуля» Дэнни Ингза
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Блэр О'Нил
Американская гольфистка и модель
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Лиза Эрнандес
Модель, мечтающая о Криштиану Роналду
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Лилиана Энао
Колумбийская модель, которую связывает с Неймаром исключительно дружба в соцсетях
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Констанс Нуньес
Американо-португальская модель с душой гонщика
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Алиса Нельсон
Модель, чье декольте покорило всех поклонников НБА
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Коринна Дентони
Итальянская теннисистка
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Ксения Коваленко
Одна из самых красивых российских футболисток
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Юлия Богатова
Подруга вратаря «Рубина» Александра Фильцова
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Николь Холлидэй
Ведущая «Арсенал-ТВ», готовая на многое ради победы клуба
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Ванда Нара
Жена форварда «Интера» Мауро Икарди
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Анастасия Квитко
Та, кто хотела бы стать музой ЧМ-2018
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Альба Касильяс
Племянница вратаря «Порту» Икера Касильяса
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Вероника Ерохина
Жена футболиста «Ростова» Александра Ерохина
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Эмили Ратледж
Девушка восходящей звезды НХЛ Остона Мэттьюза
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София Никитчук
Новая пассия Федора Смолова
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Сьюзи Кортес
Бразильская модель, которой очень понравился Забивака
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Аура Руис
Девушка нападающего ПСЖ Хесе
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Анжелика Андерсон
Ринг-герл, собравшаяся выступать в М-1
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