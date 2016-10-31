«Звался он «Луи II». Евгений Дзичковский - в преддверии матча «Монако» - ЦСКА

В преддверии матча лиги чемпионов «Монако» - ЦСКА спецкор «Советского спорта» побывал на стадионе и тренировочной базе соперника армейцев.

ФРАНЦИЯ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ

Про княжество можно много чего написать. И богато здесь, и армейцев в гостинице уже ждут, и Twiga опять же неподалеку, отчего бы и не ввалиться туда с вопросом: «Почем шампанское для народа?».... Или вот у «Монако» красно-белые цвета. То ли второй снаряд в одну воронку не упадет, то ли планида такая у ЦСКА этой осенью — от одних красно-белых да под других.

Слушайте, но все это меркнет по сравнению с какой-то нечеловеческой погодой, установившейся на Лазурном берегу. Тут больше двадцати и солнечно. Тут люди в шортах и юбчонках. Тут можно спокойно загорать даже без шампанского. Волочешь под мышкой московскую зимнюю куртку и никаких мыслей в голове, кроме: «Да-а-а...».

А ЦСКА в княжестве действительно ждут. Отель, где будут жить армейцы, и где по случайности остановился я, уже принял лигочемпионскую раскраску. И в его окрестностях уже был встречен прибывший заранее на рекогносцировку начальник команды Сергей Якунчиков.

С отелем, кстати, занятная история. Расположен он от стадиона «Луи II», где в среду пройдет матч, метрах в десяти, то есть через дорогу. Но уже в другой стране. Арена — в Монако, гостиница — во Франции. Какая вроде бы разница, если из всех границ — только олеандры? Но в мелочах разница есть. В княжестве, допустим, нельзя снимать профессиональной аппаратурой без специальной авторизации. Остановит любой полицейский и вчинит: личная жизнь у людей, гони бумагу.

А во Франции снимать можно. Осталось понять, можно ли снимать из Франции. Из отеля, например, - через дорогу. Где тот самый стадион.

МОТОШИК

Княжеская арена любопытна и не раз воспета, причем в прямом смысле. Аллой Борисовной, например: «...Звался он «Луи II», но, впрочем, песня не о нем, а о любви».

Стадион — спортивный центр всего Монако. Здесь периодически бегает Усейн Болт и плавает Майкл Фелпс, здесь масса прочих залов и секций, а на трехуровневой парковке, расположенной прямо под полем, можно встретить автокарактицы с надписью «Монако таэквондо». И за этот вид спорта в данном регионе становится спокойно.

Вмещает «Луи II» всего 18 с половиной тысяч зрителей. На обычные матчи приходит 7-8 тысяч, на дерби - полная коробочка. Кстати, что есть дерби для «Монако», вопрос не праздный. Сейчас это матчи с «Ниццей», конечно, лидирующей в чемпионате Франции. Но «Ниццу» в прежние годы порой болтало по низшим дивизионам и тогда дерби для титулованного «Монако» считались встречи с «Марселем» и «Лионом».

При этом монархия монархией, а есть на Лазурном берегу и фанаты. Для болельщиков «Ниццы» высший шик — приехать на гостевую игру в Монте-Карло на мотоциклах. Возникают порой и драки, но за пределами арены, чаще у моря. А вообще «Монако» славен своими фан-клубами за пределами княжества. Во Франции их в ознаменование былых успехов создано много. Без поддержки на выездных матчах команда почти никогда не остается.

СКРОМНОСТЬ БУРЖУАЗИИ

Район Фонвьей, где расположена арена, намывной и насыпной. Когда-то вместо него был сирый берег и море, озираемое с высоты горой под названием Собачья Голова. Потом подданные князя вскарабкались вверх, наколотили побольше каменной породы, свезли все это вниз, чтобы заложить Фонвьей, а на освободившемся месте разбили футбольные поля.

Именно там, в деревушке Ла-Тюрби, на дне бывшего каменного карьера, расположена сейчас тренировочная база «Монако». Именно туда пресс-атташе клуба Жюльен меня в понедельник и отвез, за что нужно благодарить не только его, но и вице-президента «Монако» Вадима Васильева.

Выехали засветло, чтобы не угодить в пробки. Проскочили по спиралевидным туннелям (в Монте-Карло вообще бурная подземная автожизнь), потом чуть-чуть поелозили узкую горную дорогу, и вот она уже — база в Ла-Тюрби. Минут 10 езды от стадиона.

По сравнению с нашими дворцами все скромно. А по сравнению с академией «Краснодара» - гиперскромно. Два натуральных поля: одно для тренировок и матчей молодежи (на нем же в среду сыграют армейцы и княжичи U19), другое — для основы. Есть еще искусственный газон половинных размеров, тренажерные залы, раздевалки - и, собственно, все.

Виды — да, потрясающие. Вся страна сверху как на ладони (в реальности она ненамного больше), тренирующиеся молодые, которых во избежание шпионажа перед матчем с ЦСКА не разрешили снимать, зеленый «мустанг» кого-то из старших. Каменные откосы высотой с три десятиэтажки, примыкающие к полям почти вплотную. И очень качественная, очень зеленая трава. Климат на высоте 500 метров над уровнем моря для нее подходящий. Не то что в самом Монте-Карло, где часто бывает плюс 35, тогдла как в Ла-Тюрби в тот же самый момент - плюс двадцать.

Во вторник на базе и на стадионе пройдут тренировки, соответственно, «Монако» и ЦСКА. Затем внизу — обе пресс-конференци и тренеров. В среду армейцы попытаются доказать, что еще не весь порох выбит из их пороховниц. Пусть даже за хозяев, говорят, сможет на этот раз сыграть лично Фалькао.



