Слуцкофилы и слуцкофобы

Полыхающий уже не первую неделю скандал, который начался с заявления части болельщиков ЦСКА, недовольных участием главного тренера команды Леонида Слуцкого в съемках клипа религиозной организации, продолжает набирать обороты. Это не просто тревожный симптом, это показатель того, что скрыть проблемы — игровые и психологические — армейцам, которые всегда умело это делали, никак не удастся.

Обычно не настроенные на конфронтацию со своим клубом армейские болельщики в различных пабликах и на других ресурсах разделились в оценке происходящего. И не просто в стиле «позвольте Вам не позволить», а в похожем на противостояние либералов и их противников на политической сцене России.

Взрывы негодования по поводу игровых провалов красно-синих случались при почти всех тренерах ЦСКА XXI века, в том числе при самых титулованных Валерии Газзаеве и Леониде Слуцком. И, как правило, вспышки недовольства либо гасились либо аккуратно подготовленной отставкой тренера, либо в ходе диалога между клубом и фанатами.

ШАРФЫ В ЛИЦО

Когда в 2000 году ЦСКА неожиданно уступил 0:4 норвежскому «Мельде» в Кубке УЕФА, фанаты, приехавшие на край земли за своей командой, в слезах и ярости пришли в отель, где жили футболисты, (те как раз ужинали), и бросили им в лицо свои шарфы, обвинив в странном безволии. Семак, Корнаухов, Новосадов и другие молчали, понимая, что стряслось что-то ужасное. Потом уже выяснилось, что тогдашнее руководство армейцев зачем-то загнало команду на коммерческий матч в Англию с «Дерби Каунти». Деньжат заработали, но это сказалось на физической форме команды.

ЯЙЦА В АВТОБУС

Припоминаю самую яркую вспышку народного бешенства после катастрофическог о выступления армейцев в македонском Скопье в 2003 году. Тогда фанаты клуба - неслыханное дело! – закидали яйцами автобус с игроками на первом же домашнем матче с «Аланией» и накинулись на футболистов с бранью. Президент ЦСКА Евгений Гинер после инцидента не стал уклоняться от разговора. Он пригласил к себе лидеров фан-движения и проговорил с ними почти шесть часов в закрытом режиме. Итогом стало не только успокоение всех участников, но и создание системы диалога между фанами и руководством клуба по актуальным и проблемным вопросам.

ВЫБОР ГИНЕРА

В последний год тренерства Газзаева клуб попал в «яму». Стало заметно безразличие на поле, и армейский болельщик, уже привыкший к тому, что газзаевский ЦСКА, аки владимирский тяжеловоз, растаптывает соперника, начал роптать. Вскоре выяснилось, что атмосфера в команде была нездоровой. Гинер, оказавшись перед дилеммой, кого заменить – тренера или игроков, выбрал первый вариант. Многие помнят, какую впечатляющую серию красно – синие выдали, получив известие, что после окончания сезона Газзаев уйдет в отставку. А ведь именно этот тренер завоевал с ЦСКА полтора десятка титулов, включая Кубок УЕФА, и воспитал два десятка футболистов, до сих пор составляющих костяк армейской команды и сборной России….

Бразилец Зико тоже как-то нарвался на недовольство болельщиков, приехавших даже пообщаться с ним на базу клуба в Ватутинки. Вскоре в команде не стало и Зико. Но дело не в приезде фанатов, а в том, что очевидные для болельщиков игровые проблемы становились причиной отсутствия результатов.

АРМЕЙСКАЯ СЕМЬЯ

Пришествие в ЦСКА Слуцкого вызвало неоднозначную реакцию, поскольку никто не понимал, за какие заслуги Гинер доверил клуб совсем молодому специалисту. Президент не поленился, встретился с фанатами, разъяснил свое видение, и болельщик, посчитав, что если так решил сам Леннорыч, в целом успокоился. Вскоре пошли и интересные, фирменные точечные приобретения, и трофеи. Правда, столь же фирменными стали осенние функциональные провалы, из-за чего почти каждый трофей клуб завоевывал, доводя свои трибуны едва ли не до инфаркта.

За 7 лет при Слуцком всплески недовольства происходили едва ли не каждый год. Однако всегда болельщики и клуб договаривались, доказывая, что в армейской футбольной семье все умеют слушать друг друга. Регулярно встречались. И это ответ тем, кто возмущенно спрашивал, с какого это рожна тренер должен идти «на разговор с фанатьем».

КОММУНИКАЦИОННЫЙ РАЗРЫВ

Нынешний конфликт, катализатором которому стало участие Слуцкого в съемках религиозного клипа, усугубился именно после того, как тренер отказался встречаться с болельщиками. Хотя в основе его более глубокие причины — претензии к качеству игры и селекции, а также к странной политике по отношению к ближайшему резерву. В цепочке клуб - болельщики – команда образовался коммуникационный разрыв. Казалось бы, мелочь, но посмотрите, как это стрельнуло!

Очередная неосторожная фраза Слуцкого, что «Россия - не футбольная страна», еще более подлила керосинчика в общий армейский пожар. Дело в том, что болельщик ЦСКА традиционен и не так многочисленен, как болельщик «Спартака» или «Зенита». Я на трибунах за ЦСКА с 1987 года. И на мой весьма субъективный взгляд, скованная одной цепью армейская тусовка всегда составляла в среднем от 9 до 12 тысяч душ. Консервативное крыло таковым и останется (плюс –минус) в любые времена и будет с командой и в мороз, и в жару.

Рецептов по привлечению дополнительной аудитории много: маркетинговые акции, реклама, безопасность, удобность подъездов, парковки, умная логистика. Вроде почти все это сейчас у ЦСКА присутствует. Но что-то я, кажется, забыл. Вспомнил! Еще важна игра. Ведь логично, что на страстный, зрелищный, харАктерный футбол болельщик пойдет, не правда ли?! А на тусклый и мучительный нет.

КОМАНДА ИЛИ ТРЕНЕР?

Результат последних 10 матчей ЦСКА – 2 победы, 3 ничьи и 5 поражений. Этим можно привлечь аудиторию? Она ведь любит глазами. Впереди у ЦСКА - самый неудачливый форвард за весь XXI век. Позади из последних сил, разрывая жилы, бьется наша великая, но стареющая защита. В воротах также надрывно играет великий вратарь, измученный тяжелейшими травмами. Тактика тренерского штаба кажется не только однотонной, но и уже не приносящей результата. Упала результативность , нет новых лиц. Вопреки логике при совсем короткой скамейке в аренду отданы 8 игроков. Продан за неадекватно низкую сумму один из лучших воспитанников ПФК универсальный защитник Вячеслав Караваев. В «Динамо» отдан дефицитный нападающий Кирилл Панченко, начавший класть за новый клуб мячи один за другим, а взамен из «Динамо» взят Александр Ионов, «вдруг» растерявший свои лучшие игровые навыки. Со всех сторон слышим, что в ЦСКА нет денег. Однако клуб, удачно продав в Англию Ахмеда Мусу, не расстался больше ни с одним дорогостоящим игроком, не сокращал зарплаты и бонусы, более того, продлил контракты с некоторыми футболистами основы. А это косвенно говорит о неумении или нежелании тренерского штаба использовать собственные резервы.

Нельзя сказать, что в рядах армейских болельщиков «слуцкофобы» в абсолютном большинстве. «Слуцкофилов» тоже хватает, и доказательством тому - полемика в самом сообществе. Кажется, именно сейчас ситуация в моем родном клубе напоминает ту, что была в последний год Газзаева. И, кажется, именно сейчас пришло время вновь решать, кто важнее - команда или тренер?