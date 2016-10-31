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Сесар Навас: Возможно, будем играть на 0:0

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сесар Навас: Возможно, будем играть на 0:0
Источник: Reuters

«Ростов» прибыл в Мадрид, где сыграет с «Атлетико» в рамках Лиги чемпионов.

В БОЕВОМ СОСТАВЕ

В Мадрид «Ростов» отправился в понедельник рано утром. Сонные футболисты с трудом нашли в себе силы, чтобы занять свои места в салоне. Сразу после взлета игроки заснули и проспали почти до посадки. Сон получился долгим, все-таки до столицы Испании лететь шесть часов.

На игру с «Атлетико» желто-синие вылетели практически в боевом составе. Дома остался лишь Александр Бухаров, который до сих пор не восстановился от травмы, полученной в начале сентября.

Кроме нападающего, в аэропорту отсутствовал и Навас, но у испанца другая причина – последнюю неделю Сесар провел со своей семьей в пригороде Мадрида. Недавно у футболиста родилась дочь, и защитник не упустил возможность провести время у себя дома.

Вот и получилось, что в отеле команду встречали местные журналисты (их собралось очень много), полиция с пистолетами и улыбчивый Навас.

«В РФПЛ СКОРОСТИ НИЖЕ»

Именно Сесар и отправился на предматчевую пресс-конференцию в компании главного тренера Ивана Данильянца. Но прежде пришлось преодолеть нелегкий путь в медиа-центр, вход в который расположился возле оживленной трассы.

Появление игрока обороны «Ростова» вызвало бурю эмоций у прессы. Местным здесь всегда рады.

Первым слово взял Данияльнц.

- В прошлом матче против «Атлетико» нам пришлось очень сложно, - начал тренер. - Счет был минимальным, но по ходу игры соперник создал много голевых моментов у наших ворот. «Атлетико» играет быстро, организовано. В РФПЛ скорости медленнее, плюс у мадридцев высокий уровень мастерства, там играют очень сильные футболисты.

- Почему «Ростов» проводит такую серьезную ротацию в матчах РФПЛ?
- На это есть целый ряд причин. Например, тяжелый календарь. Многие наши футболисты никогда не играли в таком графике. Кроме этого, хотелось поберечь игроков. Ребята устали, перенапряглись, у кого-то травмы и личные причины. Тот же Навас, например, остался с семьей в Мадриде и готовился по индивидуальной программе. Наши возможности ограничены в плане состава. Нужно было сохранить игроков, чтобы они были в состоянии играть.

- Не беспокоит ли вас игровой тонус тех, кто не играл?
- За такой промежуток времени нельзя отвыкнуть от официальных игр. Сейчас важнее то, как футболисты себя чувствуют. Нам хочется, чтобы они играли с удовольствием, были в хорошем моральном и физическом состоянии.

- Впереди «Ростов» вновь ждет плотный календарь. Опять будет ротация?
- Время покажет. По возможности мы разгружаем футболистов.

«АТЛЕТИКО» ЛЕГКО ДАЮТСЯ ГОЛЫ»

К Навасу у журналистов вопросов больше. Начинает Сесар с комплиментов в адрес соперника «Ростова».

- «Атлетико» хорошо играет во всех линиях. Что касается атаки, то форварды соперника здорово действуют в центре и на флангах. Оборона и вовсе одна из лучших в мире. Нам будет очень сложно.

- Как вы себя чувствуете в Испании?
- Доволен, что вернулся в свою родную страну. На стадион придут моя семья, друзья. Это добавляет сил.

- «Атлетико» давно не проигрывает дома.
- Им очень легко даются голы, так как в атаке хорошие футболисты. Нам нужно сосредоточиться и исключить ошибки. Возможно, будем сохранять счет 0:0. Впереди у нас будет мало шансов, нужно постараться их использовать.

В этот момент в пресс-центре погас практически весь свет, но вопросы продолжились.

- Что нужно сделать, чтобы избежать ошибок?
- Быть очень внимательными и подсказывать партнерам.

- Можете сравнивать матч «Атлетико» - «Рубин» и нынешнее противостояние?
- У «Рубина» состав был лучше, чем у нынешнего «Ростова», а у команды были другие цели. Мы скромный клуб по подбору игроков. Спасибо Курбану Бердыеву, который смог добиться с нами такого результата. Это во многом его заслуга.

«РОСТОВ» ПОДДЕРЖАТ 260 БОЛЕЛЬЩИКОВ

Желто-синие не останутся без поддержки во время матча с «Атлетико». Из Ростова-на-Дону в Мадрид прилетят около 200 человек. Еще 60 фанатов приедут из различных европейских городов. Интересно, что болеть за ростовчан завтра и представители фан-клуба Александра Гацкана - трое итальянцев займут места на одной из центральных трибун стадиона.

Что касается зрителей, аншлага не ожидается. Матч против «Ростова» не вызвал большого интереса у болельщиков «Атлетико».


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