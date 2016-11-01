Артемий Панарин: Когда играю плохо, то говорю себе «Ну я и ушлепок!»

Корреспондент «Советского спорта» в Чикаго взял интервью у Артемия Панарина, которому 30 октября исполнилось 25 лет.

«У НАС ВСЕ РЕБЯТА МАСТЕРОВИТЫЕ»

- Во-первых, Артемий, с днем рождения! Здоровья и счастья. А как играть в хоккей – вы и сами знаете.

- Спасибо большое!

- Во-вторых, расскажите о матче с «Лос-Анджелесом». Главный тренер Жоэль Кинневилль ведь создал новую тройку Панарин – Анисимов – Госса (вместо Патрика Кейна). И все равно вы на высоте, забиваете голы.

- Да, мы неплохо провели пару матчей. Игра с «Лос-Анджелесом» получилась, мы создавали много моментов. И не впервые скажу, что в «Чикаго» все ребята мастеровитые. Без разницы, с кем в тройке выходить.

- Перед матчем поздравляли Мариана Госсу, который забил 500-й гол за карьеру в НХЛ. Вы видите себя на этом месте?

- Если только в бинокле, который увеличивает в 150 раз! Потому что я забил пока 33 гола за карьеру.

- Думаю, вы способны забивать по полтиннику за сезон.

- Ого, какой у вас размах! – смеется Артемий. – На это я тоже могу смотреть из очень крупного бинокля. Это все очень далеко, и мне предстоит много работы.

#halloween #ak47 #хеллоуин 🔫 @artemanisimov15 Фото опубликовано @artemiypanarin Окт 26 2016 в 11:16 PDT

«АНИСИМОВУ ПОМОГ НЕЗЛОБИН»

- Вам исполнилось 25 лет. Из них двадцать вы играете в хоккей. Жизнь удалась?

- Я очень рад, что у меня получилось просто играть в хоккей. Это было основной целью. Стать профессионалом, выйти на определенный уровень. Вроде бы получилось. Но как мы все знаем, аппетит приходит во время еды.

Вообще плохо, что забываются простые радости. Когда идут плохие игры, ты думаешь: «Ну я и ушлепок!» А раньше думал: «Гол забить? Какое там! Лишь бы выйти на лед с мужиками, поиграть в хоккей». Даже посидеть на лавке с первой командой было за счастье.

Но теперь у меня другие цели. Нужно работать над собой, не останавливаться.

- В этом сезоне у вашего партнера по тройке Артема Анисимова поперло – третье место среди всех бомбардиров НХЛ! С чем вы это связываете?

- Конечно, с концертом Александра Незлобина в Чикаго! Он поднял ему настроение, и пацан попер. Давайте почаще приглашать Незлобина (российский актер, юморист, резидент «Comedy Club»). Нам понравилось, мы очень смеялись.

- Можно сказать, что в начале сезона вы играете более расслабленно, без напряжения?

- Нет, у меня наоборот было напряжение в первых нескольких матчах. Очень сильно давил на себя. Думал все, надо что-то доказывать. Я ведь в том году так хорошо начал!

Но сейчас я именно расслабился. И понял, что не надо никому ничего доказывать. Только себе. Нужно выходить на каждую игру, работать изо всех сил. А там уже – как распорядится судьба, Бог. Если наградят за хороший труд – отлично. Если нет – надо пахать дальше. И эта награда все равно придет.

Сейчас стараюсь, как в прошлом году, не зацикливаться на очках. Нужно работать, вот и все.

#школьник 📚 #schoolboy 📚 Фото опубликовано @artemiypanarin Сен 13 2016 в 12:09 PDT

«КОГДА ПОШЛА ЖЕСТЬ, Я СБЕЖАЛ…»

- Недавно я пересматривал ваш первый матч в НХЛ. Вы забили первый гол в лиге и от радости прыгнули на стекло. Это осталось в памяти?

- Именно этот момент? Не могу сказать, что постоянно его вспоминаю. Но когда теряю уверенность в себе, то начинаю пересматривать свои голы, чтобы кое-что вспомнить. Вижу тот гол, и очень приятно. Но тогда были совершенно другие эмоции. А сейчас они подзатуманились. Скажу, что раньше забитые голы вызывали куда больше радости.

- Ваши родные и друзья уже звонили из России? Поздравляли с днем рождения?

- Я сам позвонил, кому смог – маме, а у деда почему-то телефон не работает. Кто-то присылает эсэмэски. Но в день матча очень тяжело общаться. Надеюсь, мои друзья не обидятся. Я и так им отвечаю спустя дней пять. У меня сообщений двадцать постоянно висит. Уже боюсь туда заходить, чтобы не потерять еще два часа.

Так что никому не отвечал. Но завтра займусь этим вопросом.

- У вас же целый фан-клуб в соцсетях. Ребята оттуда спрашивают, вам нравится заходить в ВКонтакте?

- Кстати, да. Уже долгое время собираюсь им видео записать. Очень благодарен за такую поддержку.

Но вообще перестал заходить туда, когда еще были хорошие новости. Потому что много времени теряешь. Листаешь эту ленту и зависаешь прилично.

А когда началась жесть, и меня начали хаять, то я вообще сбежал оттуда. Я зайду, конечно. Посмотрю, кто меня поздравил. Постараюсь поблагодарить. И видео запишу, а то всё забываю...

Большое спасибо всем!!! Thank you everyone!!! Фото опубликовано @artemiypanarin Авг 20 2016 в 5:39 PDT

«НЕ РАСТЕРЯТЬ БЫ ЗАСТОЛЬНУЮ ФОРМУ»

- Смотрю, с вами в клубе нет переводчика. Уже выучили английский?

- Что-то переводчик пришел, отметился в первый раз – и куда-то пропал.

- В «Чикаго» сказали, что вы можете сами нормально общаться.

- Серьезно? А то смотрю, у меня теперь по-английски никто ничего не спрашивает! Или это потому, что я сам ничего не говорю? Все-таки я еще не знаю язык.

- Ничего, скоро придет.

- В том году тоже так говорили.

- Как-то особенно будете отмечать день рождения?

- Накушаемся. В смысле – еды. Пельмени. Или стейки. Конечно, покушаем с ребятами, с нашей русской ячейкой. Никакого нарушения режима не будет. К сожалению. Ведь у нас игры идут через день. Я уже забыл, когда мог спокойно собраться за столом и как следует отметить день рождения.

- Теперь лет через 15, когда закончите играть в хоккей.

- Я боюсь уже всю застольную форму растерять, - смеется Артемий.

- Заходите в инстаграм, там вас тоже поздравляют.

- Туда тоже не захожу. Редко очень. Ставлю фотографию – и сразу удаляю иконку с телефона. А то зависаю и там.