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Денег нет, но вы держитесь. «Томь» объясняет, почему бьется даже без зарплат

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Денег нет, но вы держитесь. «Томь» объясняет, почему бьется даже без зарплат
Источник: ФК «Зенит»

В «Томи» всем должны, но команда жива: Кудряшов верит области, Попов не ловит угнетения, а Ковальчук не жалеет о возвращении из Турции. 

«Люди из области сказали, что в ноябре все долги погасят» 

В середине октября стало известно, что судебные приставы из-за задолженностей по налоговым платежам арестовали административно-бытовой корпус здания, принадлежащего «Томи».

Всего томская команда должна 39 миллионов рублей. Не платят зарплату и игрокам, которым вряд ли эта ситуация по душе. Пошли слухи о возможных забастовках, но пока команда выходит на поле и даже иногда претендует на достойные результаты. Так случилось и в воскресной игре против «Зенита», в которой томичи уступили 0:1.  

– Сначала финансовые проблемы давили, – честно рассказал 19-летний Павел Кудряшов, который в матче с «Зенитом» провел свою третью встречу в премьер-лиге. – Но потом с нами встретились люди из области и заверили, что в ноябре все задолженности будут погашены. Никогда такой ситуации в Томске не было, первый раз так. 

«Если постоянно думать об отсутствии зарплаты - можно вообще ничего не делать» 

На самом деле Павел Кудряшов не совсем прав: за последние годы у «Томи» деньги кончались часто. Несколько раз болельщики томского клуба даже писали письмо Владимиру Путину, чтобы он спас их клуб. Может, и в этот раз без вмешательства президента будет не обойтись.  

Но есть в «Томи» игроки, для которых такая ситуация действительно в новинку. Перед началом сезона из «Зенита-2» в томскую команду пришел Артем Попов, который не нагнетает давление вокруг финансового вопроса.  

– Все говорят о наших проблемах, но у каждого человека есть работа. Мы будем выходить и играть, на нас эта ситуация не давит.  

– Но есть работа, на которой платят деньги, а есть, где не платят. Ваша – пока из второй категории.
– Если постоянно на это смотреть и следить, можно поймать угнетающее настроение и вообще ничего не делать. К нам это не относится, мы продолжаем трудиться. 

«Не жалею, что вернулся в «Томь» из чемпионата Турции. Проблемы есть везде»

30-летний Кирилл Ковальчук играл в томском клубе с 2009-го по 2011-й, а последние несколько лет провел в чемпионатах Украины и Турции, но перед этим сезоном вернулся в Томск.  

– Кирилл, как «Томи» выбраться из той финансовой ситуации, в которую попала команда?
– По финансам не все от нас зависит, это надо спрашивать у руководителей. Мы со своей стороны работаем – правда, не всегда все получается. Поражения от «Анжи»  и «Оренбурга» (0:3 и 1:3 – Прим.ред.) были болезненными, но в игре с «Зенитом» мы боролись достойно. С нас можно спросить результат, однако финансовые вопросы решать руководству. Очень хочется подняться повыше. Вся борьба еще впереди, списывать никого нельзя, а мы, надеюсь, хорошо подготовимся ко второй части чемпионата. 

– Не жалеете, что вернулись в чемпионат России из Турции?
– Нет, а чего жалеть? У нас хороший уровень игры и хорошая команда. Главное для спортсмена – прогрессировать, а в таком сильном чемпионате можно это делать. 

– Вы вернулись и снова столкнулись с российскими проблемами.
– Проблемы везде есть, Турция не исключение. Уровень РФПЛ перекрывает все проблемы, которые тут имеются. Хочется играть против таких футболистов, как Аксель Витсель, Артем Дзюба, Жулиано. С бразильцем я играл еще в чемпионате Украины, хорошо его знаю. Чемпионат в России хороший, много классных исполнителей и топ-команд. При этом даже в коллективах из нижней части турнирной таблицы есть очень хорошие футболисты.

В ноябре 30 дней – именно столько есть у руководства «Томи», чтобы выполнить свои обещания. Томским болельщикам остается надеяться, что к этому моменту их любимая команда в турнирной таблице не будет безнадежно последней.

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