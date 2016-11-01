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Александр Овечкин: В детстве у меня была мечта – пожать руку Вячеславу Фетисову

Вадим Сапожников
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Овечкин: В детстве у меня была мечта – пожать руку Вячеславу Фетисову

Корреспондент «Советского спорта» в Калгари рассказывает о необычном случае, который произошел с Александром Овечкиным.

В среду перед игрой в Эдмонтоне капитан «Вашингтона» Александр Овечкин перекинул через борт клюшку для мальчика-фаната. Видео облетело весь хоккейный мир.

А на игру с Калгари в воскресенье Ови организовал билеты этому мальчику, его сестре, маме и папе.

Эта семья живет под Эдмонтоном. Триста километров на машине в один конец для канадской семьи – сущая ерунда. Правда, школу детям в понедельник скорее всего придется пропустить.

Зато они с деловым видом общались с Алексом после игры. Происходило это в раздевалке ветеранов «Калгари Флэймз», где все стены увешаны фотографиями славных моментов истории «Огоньков».

Но дети этого не заметили. Они принесли кучу свитеров, футболок, шайб и фотографий на подпись. И подарили Алексу свою клюшку, со знанием дела добавив: «Ты же сам тоже собираешь клюшки, да?» Едва не забыли попросить подписать самую последнюю новинку – свитер сборной России с Кубка мира.

Папа сообщил, что тоже играет в хоккей, и когда-то в молодости выступал в одной команде с кем-то из нынешних игроков «Кэпс».

Покинув раздевалку, Овечкин обнаружил целую очередь детей, которые с нетерпением ждали возможности получить автограф и пообщаться с кумиром. Как они все попали в закрытое помещение под трибуной – неизвестно. Но Алекс уделил внимание всем и каждому. Видимо сказывается тот факт, что «Вашингтон» играет в западной Канаде лишь один раз в год.

На общение вашего корреспондента по игре уже совсем не оставалось места, «Вашингтон» ждал чартерный вылет в Виннипег. «Калгари» был обыгран в размашистой, уверенной манере. Хозяева постоянно находились в роли догоняющих. Сам Овечкин отметился голевой передачей.

А вот что он сказал по поводу общения с детьми, которые его обожают.

- Огромное спасибо клубу «Калгари» за то, что пошли навстречу, - сказал Овечкин. – Думаю, что для детей такое общение с хоккеистами очень важно. Они это запомнят на всю жизнь. Я тоже был маленьким мальчиком, когда знакомился с Максимом Афиногеновым, Игорем Ларионовым, Вячеславом Фетисовым. Такие встречи очень стимулируют и подталкивают ребят к тому, чтобы они больше работали на тренировках.

Все русские игроки, которые выступали в НХЛ, были моими героями. Они приезжали в Москву, выступали на Кубке «Спартака». Или вот я помню прощальный матч Вячеслава Фетисова. Была мечта пожать ему руку, взять клюшку и получить на нее автограф.

- Вы видели, как в Ванкувере один мальчик нарядился Овечкиным?
- Все дети заслуживают внимания. Когда ты на площадке, то пытаешься концентрироваться на игре и не всегда видишь, что происходит вокруг. Но когда есть возможность, от случая к случаю я всегда стараюсь подарить клюшку или шайбу.

Матч

Калгари - Вашингтон - 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы:

Коннолли (Бигл, Сэнфорд), 2:01 (0:1). Юханссон (Овечкин, Бэкстрём), 7:14 (0:2 - бол.). Баклунд (Фролик, Ткачук), 13:44 (1:2). Юханссон (Бигл), 59:35 (1:3 - п.в.).

Место и дата

31 октября 04:30, Пенгроуз Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

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