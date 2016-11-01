Борис Майоров: СКА нужны сильные соперники? Сокращайте КХЛ!

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров о дуэли между Мозякиным и Ковальчуком, превосходстве СКА и роли Павла Дацюка.

35-летний Сергей Мозякин и 33-летний Илья Ковальчук ведут жесткую борьбу за звание лучшего бомбардира КХЛ, набирая очки в каждом матче.

- Хватит ли у ветеранов сил на весь сезон, чтобы сохранить этот сумасшедший темп?

- Уверен, что хватит, - заявляет Борис Майоров. - И тут как раз опыт им в помощь. Это более молодым командам труднее. Посмотрите на московское «Динамо», где идет обновление состава. Чуть подсела команда, и результативность сразу упала.

А у Ковальчука и Мозякина мастерства вагон. Даже на фоне усталости они держат уровень. Плюс у обоих хорошие проверенные партнеры. Эта дуэль будет продолжаться до конца сезона.

Хотя не думаю, что сами игроки за ней пристально следят. Бывают индивидуалисты, которые мечтают стать первыми. Но это не тот случай. Илья и Сергей просто играют и получают удовольствие. А при таком отношении очки к тебе сами липнут.

… СКА ушел на перерыв единоличным лидером КХЛ по многим показателям.

- Что нужно изменить в КХЛ, чтобы у питерских армейцев стало больше достойных соперников?

- Сократить лигу, - считает Борис Майоров. - Для того, чтобы оставшиеся команды смогли укрепиться более-менее приличными хоккеистами. Это сразу поднимет уровень чемпионата и обеспечит жесткую конкуренцию за место в составе. Сейчас у нас не хватает мастеров на все клубы.

Оптимальное количество клубов КХЛ? Если мы хотим продолжать играть по 60 матчей за сезон, то в лиге должно остаться 16 команд. И будет чемпионат в четыре круга. Без всяких перекосов. Не так, как сейчас, когда с одной командой две игры, с другой – четыре.

Обещали, что дополнительными матчами станут местные дерби. В итоге «Спартак» в прошлом сезоне сыграл четыре матча с Минском, а в этом – с Сочи.

…Возвращение в КХЛ знаменитого центрфорварда Павла Дацюка стало главным событием межсезонья. Но пока опытный нападающий в СКА не слишком ярок.

- В чем причина?

- Дацюк в СКА играет не хуже многих, - подчеркивает Борис Майоров. - Просто надо учитывать, во-первых, травмы, которые преследуют Павла в последнее время. Он ведь и на Кубке мира получил повреждение и сейчас порой матчи пропускает.

Во-вторых, возраст. Не надо ждать, что в 38 лет игрок, вернувшись из НХЛ, начнет феерить у нас. Много было ветеранов, которые после возвращения в Россию, показывали сумасшедшую результативность ?

В-третьих, другие площадки. Я не люблю эту тему. Но надо признать, что как раз для центрфорвардов работы в КХЛ больше, чем в НХЛ. А тут еще многолетняя привычка. Ведь Дацюк провел за океаном полтора десятка лет, считай, всю карьеру. Сейчас у него идет перестройка по всем параметрам.

Ну и потом, рассуждая о статистике Дацюка не забывайте о показателе полезности. Он у Павла «плюс 15». Один из лучших в лиге. А все потому, что он практически не делает ошибок. И вот это его качество – очень ценно для СКА.