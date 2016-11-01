Марио Гетце: Мечтаю выйти с «Боруссией» в финал Лиги чемпионов

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце дал интервью официальному сайту УЕФА перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом».



– Каково это снова играть в Дортмунде? Будто домой вернулись?

– Конечно. Я знаю город, людей. Что-то изменилось, но я играл здесь еще мальчишкой и прекрасно знаком с тренировочной базой и стадионом. Это, действительно, как возвращение домой. С этим клубом связь у меня особенная.



– Что убедило вас вернуться?

– Все вместе. Я рос здесь с 10 лет, знаком с клубной структурой, знаю людей, которые здесь работают, тренерский штаб, некоторых ребят, с кем играл раньше. Все это, а также личность тренера и амбиции клуба убедили меня вернуться в Дортмунд.



– Насколько изменилась команда по сравнению с 2013 годом, когда покинули «Боруссию»?

– Сравнивать прошлое и настоящее всегда непросто. Каждая ситуация, каждый сезон отличаются от того, что было прежде. У нас очень молодая, но сильная команда. У нас есть потенциал, с нами занимается великолепный тренерский штаб, в команде прекрасная атмосфера. Мы работаем в духе своих больших амбиций. Это самое важное, и мне очень интересно, что получится дальше. Выполнить поставленные задачи будет тяжело, но само наличие столь серьезных целей вполне в стиле дортмундской «Боруссии». Именно это нас выделяет.



– Как вам работается с Томасом Тухелем?

– Для меня это новый тренер, но он просто великолепен. Могу многому у него научиться. Очень рад быть в команде и думаю, что могу быть ей полезен благодаря своему игровому и жизненному опыту. Ведь я провожу уже седьмой сезон в бундеслиге.



– Как оцените шансы команды в Лиге чемпионов?

– Мы оказались в сложной группе с «Реалом», «Спортингом» и «Легией». Мы уже провели половину из шести матчей. Следующий поединок против «Спортинга» будет непростым. В Лиссабоне убедились, что это сильный соперник. Но мы играем дома, и в этом наше огромное преимущество. Мы хотим три очка.



– Что бы для вас значило сыграть в финале Лиги чемпионов УЕФА в составе «Боруссии», учитывая, что решающий поединок 2013 года с «Баварией» вы пропустили из-за травмы?

– Я почти получил такой шанс, но из-за травмы не смог выйти на поле. Если это получится, то сбудется моя самая большая мечта, ради которой я работаю каждый день. У меня остались хорошие воспоминания о сезоне 2012/13, поскольку мы вышли в финал. Но было обидно, потому что не смогли завоевать трофей. Впрочем, это было довольно давно. Я сконцентрирован на будущем и на нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.



– Как бы вы описали свой путь из молодежной команды «Боруссии» в первую?

– Было здорово представлять «Боруссию» в молодежной бундеслиге и играть за юношеские сборные Германии. Я чувствовал себя прекрасно. Многому учился, взрослел. Попасть в первую команду в 17 лет – это было нечто. У меня остались только положительные воспоминания о молодежной команде, – сказал игрок сборной Германии.