Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Манчестер Сити- : -Барселона
Футбол  ПСВ- : -Бавария
Футбол  Бенфика- : -Динамо Киев
Футбол  Атлетико- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Марио Гетце: Мечтаю выйти с «Боруссией» в финал Лиги чемпионов

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии
Марио Гетце
Марио ГетцеИсточник: ФК «Боруссия» (Дортмунд)

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце дал интервью официальному сайту УЕФА перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом».

– Каково это снова играть в Дортмунде? Будто домой вернулись?
– Конечно. Я знаю город, людей. Что-то изменилось, но я играл здесь еще мальчишкой и прекрасно знаком с тренировочной базой и стадионом. Это, действительно, как возвращение домой. С этим клубом связь у меня особенная.

– Что убедило вас вернуться?
– Все вместе. Я рос здесь с 10 лет, знаком с клубной структурой, знаю людей, которые здесь работают, тренерский штаб, некоторых ребят, с кем играл раньше. Все это, а также личность тренера и амбиции клуба убедили меня вернуться в Дортмунд.

– Насколько изменилась команда по сравнению с 2013 годом, когда покинули «Боруссию»?
– Сравнивать прошлое и настоящее всегда непросто. Каждая ситуация, каждый сезон отличаются от того, что было прежде. У нас очень молодая, но сильная команда. У нас есть потенциал, с нами занимается великолепный тренерский штаб, в команде прекрасная атмосфера. Мы работаем в духе своих больших амбиций. Это самое важное, и мне очень интересно, что получится дальше. Выполнить поставленные задачи будет тяжело, но само наличие столь серьезных целей вполне в стиле дортмундской «Боруссии». Именно это нас выделяет.

– Как вам работается с Томасом Тухелем?
– Для меня это новый тренер, но он просто великолепен. Могу многому у него научиться. Очень рад быть в команде и думаю, что могу быть ей полезен благодаря своему игровому и жизненному опыту. Ведь я провожу уже седьмой сезон в бундеслиге.

– Как оцените шансы команды в Лиге чемпионов?
– Мы оказались в сложной группе с «Реалом», «Спортингом» и «Легией». Мы уже провели половину из шести матчей. Следующий поединок против «Спортинга» будет непростым. В Лиссабоне убедились, что это сильный соперник. Но мы играем дома, и в этом наше огромное преимущество. Мы хотим три очка.

– Что бы для вас значило сыграть в финале Лиги чемпионов УЕФА в составе «Боруссии», учитывая, что решающий поединок 2013 года с «Баварией» вы пропустили из-за травмы?
– Я почти получил такой шанс, но из-за травмы не смог выйти на поле. Если это получится, то сбудется моя самая большая мечта, ради которой я работаю каждый день. У меня остались хорошие воспоминания о сезоне 2012/13, поскольку мы вышли в финал. Но было обидно, потому что не смогли завоевать трофей. Впрочем, это было довольно давно. Я сконцентрирован на будущем и на нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

– Как бы вы описали свой путь из молодежной команды «Боруссии» в первую?
– Было здорово представлять «Боруссию» в молодежной бундеслиге и играть за юношеские сборные Германии. Я чувствовал себя прекрасно. Многому учился, взрослел. Попасть в первую команду в 17 лет – это было нечто. У меня остались только положительные воспоминания о молодежной команде, – сказал игрок сборной Германии.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Руслан Нигматуллин: «Ростов» с Бердыевым не сотворит такого чуда, что его «Рубин» в свое время в БарселонеБывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Ростова» с мадридским «Атлетико» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.Луис Энрике: Не думаю, что «Манчестер Сити» сможет действовать более агрессивно, чем в прошлый разГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Манчестер Сити» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.Как завершится матч «Манчестер Сити» – «Барселона». ОпросСегодня в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся «Манчестер Сити» и «Барселона».Хосеп Гвардиола: С «Барселоной» мы должны показать идеальный футбол, у «Сити» тоже есть сильные исполнителиГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Барселоной» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.«Бенфика» - «Динамо» (Киев). Начало текстовой трансляции – 22:45 мскВо вторник в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют португальская «Бенфика» и киевское «Динамо».«Манчестер Сити» - «Барселона». Начало текстовой трансляции – 22:45 мскВо вторник в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют английский «Манчестер Сити» и «Барселона».«Атлетико» - «Ростов». Начало текстовой трансляции – 22:45 мскВо вторник в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют испанский «Атлетико» и российский «Ростов».Лига чемпионов. «Атлетико» - «Ростов», ПСВ – «Бавария» и другие матчиРезультаты матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.Диего Симеоне: «Ростов» знает то, чего он хочетГлавный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился своим мнением по поводу «Ростова», с которым его команды сыграет завтра в рамках Лиги чемпионов.Фернандо Торрес: Мы хотим обыграть «Ростов» и занять первое место в группеНападающий «Атлетико» Фернандо Торрес поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Ростовом».Сесар Навас: Возможно, будем играть на 0:0Сесар Навас: Возможно, будем играть на 0:0«Ростов» прибыл в Мадрид, где сыграет с «Атлетико» в рамках Лиги чемпионов.«Звался он «Луи II». Евгений Дзичковский - в преддверии матча «Монако» - ЦСКА«Звался он «Луи II». Евгений Дзичковский - в преддверии матча «Монако» - ЦСКАВ преддверии матча лиги чемпионов «Монако» - ЦСКА спецкор «Советского спорта» побывал на стадионе и тренировочной базе соперника армейцев.Сесар Навас: Оборона «Атлетико» одна из лучших в миреЗащитник «Ростова» Сесар Навас поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».Иван Данильянц: В РФПЛ играют медленнее, чем «Атлетико»Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».Тренер «молодежки» ЦСКА Гришин пропустит ближайшие матчи командыСтарший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин из-за болезни в ближайшее время не будет принимать участие в тренировочном процессе, сообщается на официальном сайте красно-синих.Жонатан Кафу: «Лудогорец» не будет играть с «Арсеналом» от обороны, это не наш стильНападающий «Лудогорца» Жонатан Кафу поделился ожиданиями от матча против лондонского «Арсенала». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках группового турнира Лиги чемпионовАндре Силва: Эшпириту Санту безгранично доверяет мне, хочу прогрессировать с «Порту» в Лиге чемпионовНападающий «Порту» Андре Силва сказал, что главный тренер команды Нуну Эшпириту Санту ему полностью доверяет. Также он отметил важность матчей Лиги чемпионов.Слушания по делу Еременко пройдут в УЕФА 10 ноябряУЕФА назвал дату начала рассмотрения дела полузащитника ЦСКА Романа Еременко.Словенец Юг назначен главным арбитром матча «Монако» – ЦСКАЦСКА предстоит сыграть в гостях против «Монако» в рамках группового турнира Лиги чемпионов. Обслуживать этот матч будет словенская бригада арбитров.Сергей Ольшанский: Слуцкий не прав, нужно было встретиться с болельщиками ЦСКАСергей Ольшанский: Слуцкий не прав, нужно было встретиться с болельщиками ЦСКАПеред матчем группового этапа Лиги чемпионов «Монако» – ЦСКА корреспондент «Советского спорта» пообщался с экс-футболистом армейцев.

Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Боруссия
Боруссиякалендарьстатистика
Марио Гётце
Марио Гётцевсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение