Как выглядят российские хоккеисты в NHL 17. Угадаешь, кто есть кто?

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию ознакомиться с российскими хоккеистами в новейшем хоккейном симуляторе NHL 17, а также пройти тест, в котором нужно отгадать хоккеиста по его лицу в игре.

Очень сложно назвать точное количество российских представителей в этом хоккейном симуляторе так, как отсутствует российская база спортсменов, как это, например, сделано в FIFA 17. Точно можно сказать, что 20 игроков в сборной России. По информации НХЛ, в лиге зарегистрировано 32 игрока с российским паспортом, ну а в самой игре еще есть ряд игроков, которые ранее выступали в американской лиге, но ныне играют в КХЛ, а так как у канадского разработчика игр прав на Континентальную хоккейную лигу нет, данные игроки представлены в виде свободных агентов, в их число вошли: Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Антон Белов, Евгений Медведев, Александр Семин и другие.

Самым сильным российским игроком по версии EA Sports стал Александр Овечкин, его общий рейтинг – 94. Помимо него за 89 перевалили еще три хоккеиста: Евгений Малкин (93), Владимир Тарасенко (93) и Илья Ковальчук (90). В целом у большинства россиян рейтинг больше 85. У лауреата премии «Советского спорта» «Харламов Трофи 2016» нападающего «Чикаго Блэкхокс» Артемия Панарина рейтинг 86.

Самым юным россиянином в игре стал 18-летний Михаил Сергачев, которого «Монреаль Канадиенс» вчера, 31 октября отправил в фарм-клуб «Виндзор Спитфайрз» в ОХЛ, а самый возрастной хоккеист в NHL 17 Павел Дацюк (38 лет).

Кстати, у нас есть такой же тест, только с футболистами сборной России в FIFA 17 - не проходите мимо!