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Шлеменко, Абдурахимов и Мохнаткин — лучшие российские бойцы по итогам октября

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Шлеменко
Александр ШлеменкоИсточник: Mix Fight

«Советский спорт» составил рейтинг лучших российских бойцов ММА по итогам октября.

8 место

Джефф Монсон

Американец с российской душой все никак не решится закончить карьеру бойца смешанного стиля. Он продолжает колесить по России и проводить поединки, однако уровень его соперников становится все ниже и ниже. В октябре Джефф провелл поединок против известного ринг-анонсера Алекса Кардо в рамках турнира «Industrials. Battle in Belgorod».

Монсон сразу же попытался перевести бой в партер. Подобрать ключи к оппоненту ему удалось во втором раунде, когда Монсон своим коронным приемом «север-юг» победил соперника.
 После встречи «Бизон» выразил несогласие с решением рефери: он, по его мнению, должен был поднять бойцов в стойку. Кардо сообщил также, что уже через месяц готов провести бой-реванш.

Монсон же был настроен миролюбиво. «Я никогда не говорю плохо о своих соперниках. Все решает ринг. Я открыт к реваншу. Достаточно устал и считаю Алекса хорошим соперником. Я знал, что в итоге мы когда-нибудь встретимся. И я готов драться еще раз», - сказал он.

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7 место

Сергей Романов

26-летний питерский боец Сергей Романов продолжает набираться опыта в ММА. О нем уже всерьез заговорили за океаном, по некоторым данным, бойца хочет заполучить Bellator. Сергей одержал восьмую победу кряду. Это случилось в рамках турнира M-1 Challenge 71, который прошел в Санкт-Петербурге. Романов единогласным решением судей победил крепкого бразильца Карлоса Алешандре Перейру.

Петербуржец за свою карьеру выиграл 10 поединков из 11.

Читайте на сайте «Советского спорта»: Ноябрьский арММАгеддон. Бои месяца, ради которых вы не будете спать по ночам

6 место

Виктор Немков

В мае нынешнего года Виктор потерял пояс чемпиона М-1 в полутяжелом весе, проиграв Рашиду Юсупову раздельным решением судей. В октябре Немков одержал победу над экс-бойцом Bellator словаком Аттилом Веем.

Поединок продолжался три раунда, судьи отдали предпочтение Виктору Немкову во всех отрезках боя. 

После этой победы на счету 29-летнего Виктора Немкова 24 выигранных боя из 30 проведенных.

5 место

Аскар Аскаров

Российский боец Аскар Аскаров в рамках турнира АСВ 48 одержал победу над соперником из Бразилии Жозе Марией Томе, который имеет опыт выступления в UFC (два поражения). Эта победа принесла Аскарову чемпионский пояс организации в наилегчайшем весе.

В пятом раунде боя Аскаров провел успешный удушающий прием, после чего бразилец сдался.

4 место

Владимир Минеев

Минеев в главном поединке турнира Fight Nights Global 53 победил швейцарца Ясубея Эномото. Поединок прошел в Москве и завершился победой россиянина единогласным решением судей - 29:28, 30:27, 30:28. Для Минеева данная победа стала восьмой в карьере. Эномото в свою очередь потерпел восьмое поражение.

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3 место

Михаил Мохнаткин

В Нижневартовске прошел турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 52. В главном бою вечера россиянин Михаил Мохнаткин победил бразильца Фабио Мальдонадо единогласным решением судей. Эта победа стала для Мохнаткина девятой в карьере, при одном поражении и двух ничьих. 

Читайте на сайте «Советского спорта»: Тактический истребитель. Как Мохнаткин победил Мальдонадо

2 место

Шамиль Абдурахимов

В Портленде (США) состоялся турнир UFC Fight Night 96. Российский тяжеловес Шамиль Абдурахимов одержал вторую подряд победу в UFC, одолев раздельным решением судей хозяина площадки Уолтера Харриса.

Успех дагестанскому спортсмену принесла значительная по сравнению с соперником активность в стойке: Харрис сделал ставку на одиночные разящие удары, которые не нанесли серьёзного урона Шамилю, тогда как сам Абдурахимов связывал удары в более осмысленные комбинации и в целом действовал разнообразнее. Тем не менее, во втором раунде Уолтер был близок к тому, чтобы добиться успеха удушающим захватом, но Шамиль к счастью сумел выбраться из цепкого замка оппонента. В итоге мнения судей разделились: один (29-28) отдал свой голос Харрису и двое (29-28, 29-28) предпочли присудить победу Абдурахимову.

Россиянин выступает с 2008 года в профессиональных боях смешанного стиля в тяжелой весовой категории в рамках промоушена Tech Krep FC, является 5-кратным чемпионом России по ушу-саньда. В мировом рейтинге MMA входит в число 50 сильнейших бойцов-тяжеловесов мира, имеет в послужном списке 20 боев, 17 побед, 7 нокаутов.

Читайте на сайте «Советского спорта»: Рейтинг бойцов ММА

1 место

Александр Шлеменко

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одержал победу техническим нокаутом над американцем Кендаллом Гроувом в рамках турнира Bellator 162.

Шлеменко в начале боя был агрессивнее. Он сбил противника с ног, но не смог завершить поединок сразу. После этого россиянин попытался выполнить удушающий прием. 

Во второй половине раунда Гроув нанес несколько тяжелых, акцентированных ударов, заставив Шлеменко отступать и защищаться. Второй раунд начался в высоком ритме, Шлеменко точно попал по корпусу и Гроув упал на пол. Александр нанес несколько добивающих ударов и рефери Джон Маккарти остановил бой.

«Спасибо всем, ребята. А еще хочу сказать: Мелвин Манхуф, я готов, жду тебя», — заявил россиянин после поединка. 

Напомним, что в феврале 2015 года Шлеменко нокаутировал голландца Манхуфа, однако бой был признан несостоявшимся после того, как стали известны результаты российского бойца на допинг: в его организме был обнаружен повышенный уровень тестостерона.

Читайте на сайте «Советского спорта»: Не с Федором, зато с Иваном. Бигфут начинает гастроли по России

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