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«Все бывает в первый раз». Черчесов – о первом после Евро вызове Кокорина

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Александр Кокорин
Александр КокоринИсточник: Associated Press

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал состав национальной команды на контрольные матчи с Катаром в Дохе (10 ноября) и Румынией в Грозном (15 ноября).

О КОКОРИНЕ И ГЛУШАКОВЕ

– В сборную впервые после Евро возвращаются Глушаков и Кокорин. Прокомментируйте их включение в состав.
– Все когда-то бывает в первый раз. Мы все последовательно делаем. Любому игроку надо в себя прийти поле чемпионата Европы. Они сами чувствуют свое состояние – которое позволяет не просто быть в сборной, а быть боевой единицей. Сейчас они в том состоянии, в котором мы рады их видеть.

О ГОЛОВИНЕ

 Также в составе есть Головин, также после Евро за сборную не игравший.
Он выступал за «молодежку», мы общались с Николаем Писаревым (старшим тренером команды – Прим. ред.). Если игрок недостаточно готов, зачем его вызывать? Но сегодня в ЦСКА, который играет без Дзагоева и Еременко, у него появляется дополнительный стимул. Головин – уже не тень Еременко и Дзагоева, он выходит на ведущие роли. Это что-то новое для него. Время идет – пора познакомиться.

О КОМБАРОВЕ

Дмитрий Комбаров
Дмитрий КомбаровИсточник: «Советский спорт»

 Комбаров в списке значится как полузащитник. Почему?
– Мы делаем какие-то выводы для себя после трех игр. Есть определенные идеи. Но до матча еще много воды утечет. Кто-то приболел, кто-то не смог сыграть...

О ФЕРНАНДЕСЕ

 Фернандес значится как привлеченный к тренировкам со сборной игрок. Когда он сможет играть за сборную России?
– Мы отправили запрос в Бразильскую Конфедерацию футбола. Получили ответ, что они не против того, чтобы Фернандес проводил товарищеские игры за сборную России. Теперь мы направили письмо в ФИФА, чтобы Фернандесу разрешили играть за сборную России не в апреле, а сейчас. В порядке исключения. За эту неделю, возможно, что-то произойдет и это разрешение нам дадут. Нам хочется, чтобы Марио был полноценным членом команды.

О ДЖИКИИ

 Также к тренировкам с командой привлечен Георгий Джикия из «Амкара». Это связано с тем, что на него имеет виды и Федерация футбола Грузии?
– Джикия – с первого дня в нашем расширенном списке. Мы ни за кем не гонимся и не собираемся этого делать. Ситуация подсказывает какие-то вещи делать. Только не из-за этого. Это ему определять... Он может товарищеские матчи сыграть и все равно перейти (поменять гражданство и перейти в другую сборную – Прим. ред.)...

О МИРАНЧУКЕ

Алексей Миранчук
Алексей МиранчукИсточник: «Советский спорт»

 Видите ли вы Миранчука в роли центрфорварда, которого он иногда играет в «Локомотиве»?
 Сколько Миранчук забил?

 Ноль.
– Вы ответили на свой вопрос. В матче с Турцией Миранчук вышел в основе. У каждого игрока свои сильные стороны. В нашем понимании, сильные качества Миранчука – в том, что он может отдать передачу.

О НОВОСЕЛЬЦЕВЕ

 Новосельцев не играет в основе «Зенита», но вызван в сборную...
– Новосельцев 90 минут отыграл с «Оренбургом». Мало игровой практики? Меня это не расстраивает. Иван перешел в «Зенит» за день до окончания трансферного окна, команда у «Зенита» сыграна. Вот если и дальше в таком режиме Новосельцев будет играть, это нас стает беспокоить. В этом году нас ждет заключительный сбор, мы стараемся свою линию выдерживать и давать футболистам почувствовать команду. Понимаем, что в клубах у всех конкуренция разная. У одного ее нет, и он играет неважно, а есть такая конкуренция, когда на тренировке сложнее, чем в игре.

О МОГИЛЕВЦЕ

 Почему вызван Могилевец?
– 20 или 30 минут минут он за «Зенит» в одном из последних матчей сыграл. Могилевец тренировался на первом сборе. Сначала был скован, потом начал раскрываться. Чтобы до конца понять его возможности, мы и вызвали Могилевца. Может, в ближайшее трансферное окно у него что-то сложится. А если сразу отсекать игроков из сборной – не получится становления коллектива. Могилевец же парень с амбициями. Его не видно на поле, но он свое дело знает.

О ПАНЧЕНКО

 В прошлый раз вы вызывали Кирилла Панченко из ФНЛ. Теперь его нет...
– Кирилл сразу влился в коллектив. Но надо понимать, что у «Динамо» два официальных матча, они борются за возвращение в РФПЛ. А если нет гарантии, что игрок может быть задействован в матче за сборную, получается, ни себе ни людям.

Кстати, после возвращения из сборной Панченко опять забил за «Динамо». Мы разговаривали с ним о том, что ему стоит делать. Надеемся Кирилл выйдет с «Динамо» в РФПЛ и начнет новый сезон в премьер-лиге в составе «Динамо» или какой-то другой команды.

ОБ АКИНФЕЕВЕ

Игорь Акинфеев
Игорь АкинфеевИсточник: «Советский спорт»

 Как вы оцените гол, который пропустил Игорь Акинфеев от Дениса Глушакова? Это была ошибка?
– Он не ошибся. Это был просчет. Такое может случиться со всеми.

О САМЕДОВЕ

 В матче с «Рубином» Юрий Семин заменил Александра Самедова после первого тайма. Как вы оцените форму полузащитника «Локомотива»?
– Красивая, с буквой «Л» на груди. А спортивная форма... Не знаю, какое задание дают Самедову в клубе. Но он здоров. Это плюс, а остальное – в рабочем порядке.

О ТРАВМИРОВАННЫХ

– Кого из игроков вы не смогли вызвать из-за того, что они травмированы?
– Смолов. Дзюба. Артем играет в последних матчах через боль. Мы бы Дзюбу хотели видеть, но есть обстоятельства, которые не дают нам этого сделать. Также из-за травм не вызваны Дзагоев, Тарасов, Смольников.

О СБОРАХ В ДЕКАБРЕ И ФЕВРАЛЕ

 Была вероятность, что в декабре и феврале у национальной команды будут сборы. Подтверждаются ли они?
– В декабре и феврале сборов не будет. Сборная не должна быть представлена не так, как должна. Мы же играем под флагом сборной. Не хочется ни себя, ни клубы ставить в неприятное положение. Но ситуация такова, что со сборами команды в эти сроки не складывается.

Голосование: Кого не хватает в списке Черчесова? (3 варианта ответа)

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