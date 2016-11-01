25 тысяч долларов за жест «рукой по горлу». Итоги недели НБА

Дебют Мозгова в «Лейкерс», штраф за неприличный жест для Дуэйна Уэйда и 50 очков Энтони Дэвиса. «Советский спорт» рассказывает, чем запомнится первая неделя регулярного чемпионата НБА.

ЗВЕЗДЫ НЕДЕЛИ

Леброн ДЖЕЙМС и Рассел УЭСТБРУК

Новый сезон многие начали так мощно, что при определении лучших игроков недели в НБА столкнулись с большими сложностями. Впрочем, и Леброн Джеймс, и Рассел Уэстбрук выдали такой чудо-перформанс на протяжении трех первых встреч, что получили приз заслуженно. Уэстбрук, оставшись без Кевина Дюранта, начал свою гонку за MVP в статусе безоговорочного лидера «Оклахомы». Итого – линейка 38,7 очков, 12,3 подбора, 11,7 передач в среднем за три стартовых матча, статус лучшего снайпера лиги в данный момент, два монструозных трипл-дабла и комментарии партнера Виктора Оладипо в духе «У нас в составе - лучший игрок планеты!».

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Джеймс не стал указывать новичку «Тандер», что настоящий лучший играет в «Кливленде». Леброн давно нас приучил, что в регулярке может экономить силы. Но на старте буксовать не стал. 21,0 очко, 8,3 подбора, 10,0 передач, три победы в трех матчах (над «Нью-Йорком», «Торонто», «Орландо») – и звание первой звезды Востока. Впрочем, мы-то знаем, что он может выступать и лучше.

МОЗГОВ

«Лейкерс» в своем первом матче внезапно обыграли сильный «Хьюстон» - не то, чтобы сенсация, но итог встречи удивил многих. Мозгов в своем дебюте за новую команду провел на паркете больше 20 минут, едва не дотянув до дабл-дабл – 12 очков, 8 подборов… Правда, все они пришлись на первую половину встречи, в которой хозяева проигрывали в счете. Следующие два матча в начавшемся затяжном турне «ЛАЛ» благополучно уступил («Юте» и «Оклахоме»), а россиянин набрал в них в общей сложности 16 очков и 11 подборов. Как все и ожидали, Тима занял прочное место в стартовой пятерке, играет в среднем по 22 минуты, и заметно повысил свою статистику по сравнению с прошлым сезоном в «Кливленде». О «Матче всех звезд» думать не приходится, но своей ролью на новом месте Мозгов, вроде, должен быть доволен.

ДЕБЮТ

Переход Кевина Дюранта из «Оклахомы» в «Голден Стейт» наделал столько шума, что первый матч «Воинов» ждал немыслимый ажиотаж! Проблема в том, что этот матч новая команда Кевина позорно уступила, попав в родных стенах под «Сан-Антонио» - 100:129.

Впрочем, Дюрант смотрелся неплохо – 27 очков, 10 подборов, большую часть которых он отобрал у Клэя Томпсона и Дреймонда Грина: вот, чья статистика заметно снизилась с появлением Кей-Ди. «Уорриорс», конечно, сламповать не стали, быстро исправив положение в поединках с «Финиксом» и «Новым Орлеаном». Говорить, что Дюрант разрушил слаженную, вылизанную до мелочей игру команды, рано. Процесс притирки займет время, но Стив Керр рано или поздно впишет звездного новичка в состав. Команда, за которую играют парни, взявшие титул MVP трех последних регулярок НБА (Кей-Ди – в 2014, Стефен Карри – в 2015-2016) просто не может провалиться!

Хотя…

РЕКОРД

50 очков в первом матче сезона раньше набирали всего трое – Элджин Бэйлор (1959), Уилт Чемберлен (1962) и Майкл Джордан (1986, 1989). Энтони Дэвис разбавил их компанию. А заодно добрал 16 подборов, 5 передач, 7 перехватов (!) и 4 блокшота… Такой монструозной статистики в НБА не было никогда с сезона 1973-1974, когда начали считать перехваты!

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Учитывая, что в следующем матче первый номер драфта-2012 набрал еще 45 очков, можете оценить потенциал и уровень этого парня! И заодно – его боль… Весь все эти встречи «Новый Орлеан» благополучно уступил, несмотря на усилия Дэвиса. А что еще ждать от команды, которая будто специально сменила название на «Пеликаны», чтобы болельщики смеялись не только над ее игрой?

ШТРАФ

Дуэйн Уэйд, перебравшись из «Майами» в «Чикаго» - команду из города, в котором он родился и вырос - так хотел добавить эмоций в своем первом матче, что перестарался. Долгое стояние на коленях перед выходом на паркет в старте – это красиво. Вот жест «рукой по горлу» - явный перебор. «Меня захлестнул адреналин», - оправдывался Уэйд. Немудрено, ведь в тот момент он забил трешку, решившую исход встречи с «Бостоном» (105:99). Плюс четыре точных броска за один матч Дуэйн не исполнял аж с 2013 года! Но Лига указала звездному защитнику на место, выписав ему штраф на 25 000 долларов. Вряд ли, конечно, это сильно ударит по кошельку Уэйда, но все же…

ПРИЗНАНИЕ

Легенда «Кавс», оказывается, вовсе не хотел начинать карьеру в «Кливленде»! Конечно, об этом рассказал не сам Леброн. Но инсайдер ESPN Брайан Виндхорст признался – перед драфтом-2003 Джеймс был в отчаянии, поскольку понимал, что именно его под первым пиком заберут в команду из Огайо. Даже тот факт, что сам Леброн родился в Акроне и вырос в этом штате, не сильно успокаивал будущую звезду.

- Тинейджером Джеймс начал посещать арену и не мог поверить в то, что у «Кавс» все настолько плохо, - пишет Видхорст. – Ему давали билеты в первый ряд и возможность ходить в раздевалку. Но наблюдения за клубом, который в сезоне 2002-2003 добыл всего 17 побед, а также вид пустых трибун угнетали Леброна. В итоге парень пришел к простому мнению: «Кливленд» ужасен, и он не хочет здесь играть.

Выбора, правда, Джеймсу не предоставили. Но просто оцените – насколько один парень изменил клуб за 10 лет (с учетом перерыва на пребывание в «Майами»)!