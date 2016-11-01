Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Манчестер Сити- : -Барселона
Футбол  ПСВ- : -Бавария
Футбол  Бенфика- : -Динамо Киев
Футбол  Атлетико- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

25 тысяч долларов за жест «рукой по горлу». Итоги недели НБА

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дуэйн Уэйд
Дуэйн УэйдИсточник: Associated Press

Дебют Мозгова в «Лейкерс», штраф за неприличный жест для Дуэйна Уэйда и 50 очков Энтони Дэвиса. «Советский спорт» рассказывает, чем запомнится первая неделя регулярного чемпионата НБА.

ЗВЕЗДЫ НЕДЕЛИ

Леброн ДЖЕЙМС и Рассел УЭСТБРУК

Новый сезон многие начали так мощно, что при определении лучших игроков недели в НБА столкнулись с большими сложностями. Впрочем, и Леброн Джеймс, и Рассел Уэстбрук выдали такой чудо-перформанс на протяжении трех первых встреч, что получили приз заслуженно. Уэстбрук, оставшись без Кевина Дюранта, начал свою гонку за MVP в статусе безоговорочного лидера «Оклахомы». Итого – линейка 38,7 очков, 12,3 подбора, 11,7 передач в среднем за три стартовых матча, статус лучшего снайпера лиги в данный момент, два монструозных трипл-дабла и комментарии партнера Виктора Оладипо в духе «У нас в составе - лучший игрок планеты!».

Джеймс не стал указывать новичку «Тандер», что настоящий лучший играет в «Кливленде». Леброн давно нас приучил, что в регулярке может экономить силы. Но на старте буксовать не стал. 21,0 очко, 8,3 подбора, 10,0 передач, три победы в трех матчах (над «Нью-Йорком», «Торонто», «Орландо») – и звание первой звезды Востока. Впрочем, мы-то знаем, что он может выступать и лучше.

МОЗГОВ

«Лейкерс» в своем первом матче внезапно обыграли сильный «Хьюстон» - не то, чтобы сенсация, но итог встречи удивил многих. Мозгов в своем дебюте за новую команду провел на паркете больше 20 минут, едва не дотянув до дабл-дабл – 12 очков, 8 подборов… Правда, все они пришлись на первую половину встречи, в которой хозяева проигрывали в счете. Следующие два матча в начавшемся затяжном турне «ЛАЛ» благополучно уступил («Юте» и «Оклахоме»), а россиянин набрал в них в общей сложности 16 очков и 11 подборов. Как все и ожидали, Тима занял прочное место в стартовой пятерке, играет в среднем по 22 минуты, и заметно повысил свою статистику по сравнению с прошлым сезоном в «Кливленде». О «Матче всех звезд» думать не приходится, но своей ролью на новом месте Мозгов, вроде, должен быть доволен.

ДЕБЮТ

Переход Кевина Дюранта из «Оклахомы» в «Голден Стейт» наделал столько шума, что первый матч «Воинов» ждал немыслимый ажиотаж! Проблема в том, что этот матч новая команда Кевина позорно уступила, попав в родных стенах под «Сан-Антонио» - 100:129.

Впрочем, Дюрант смотрелся неплохо – 27 очков, 10 подборов, большую часть которых он отобрал у Клэя Томпсона и Дреймонда Грина: вот, чья статистика заметно снизилась с появлением Кей-Ди. «Уорриорс», конечно, сламповать не стали, быстро исправив положение в поединках с «Финиксом» и «Новым Орлеаном». Говорить, что Дюрант разрушил слаженную, вылизанную до мелочей игру команды, рано. Процесс притирки займет время, но Стив Керр рано или поздно впишет звездного новичка в состав. Команда, за которую играют парни, взявшие титул MVP трех последних регулярок НБА (Кей-Ди – в 2014, Стефен Карри – в 2015-2016) просто не может провалиться!

Хотя…

РЕКОРД

50 очков в первом матче сезона раньше набирали всего трое – Элджин Бэйлор (1959), Уилт Чемберлен (1962) и Майкл Джордан (1986, 1989). Энтони Дэвис разбавил их компанию. А заодно добрал 16 подборов, 5 передач, 7 перехватов (!) и 4 блокшота… Такой монструозной статистики в НБА не было никогда с сезона 1973-1974, когда начали считать перехваты!

Учитывая, что в следующем матче первый номер драфта-2012 набрал еще 45 очков, можете оценить потенциал и уровень этого парня! И заодно – его боль… Весь все эти встречи «Новый Орлеан» благополучно уступил, несмотря на усилия Дэвиса. А что еще ждать от команды, которая будто специально сменила название на «Пеликаны», чтобы болельщики смеялись не только над ее игрой?

ШТРАФ

Дуэйн Уэйд, перебравшись из «Майами» в «Чикаго» - команду из города, в котором он родился и вырос - так хотел добавить эмоций в своем первом матче, что перестарался. Долгое стояние на коленях перед выходом на паркет в старте – это красиво. Вот жест «рукой по горлу» - явный перебор. «Меня захлестнул адреналин», - оправдывался Уэйд. Немудрено, ведь в тот момент он забил трешку, решившую исход встречи с «Бостоном» (105:99). Плюс четыре точных броска за один матч Дуэйн не исполнял аж с 2013 года! Но Лига указала звездному защитнику на место, выписав ему штраф на 25 000 долларов. Вряд ли, конечно, это сильно ударит по кошельку Уэйда, но все же…

ПРИЗНАНИЕ

Легенда «Кавс», оказывается, вовсе не хотел начинать карьеру в «Кливленде»! Конечно, об этом рассказал не сам Леброн. Но инсайдер ESPN Брайан Виндхорст признался – перед драфтом-2003 Джеймс был в отчаянии, поскольку понимал, что именно его под первым пиком заберут в команду из Огайо. Даже тот факт, что сам Леброн родился в Акроне и вырос в этом штате, не сильно успокаивал будущую звезду.

- Тинейджером Джеймс начал посещать арену и не мог поверить в то, что у «Кавс» все настолько плохо, - пишет Видхорст. – Ему давали билеты в первый ряд и возможность ходить в раздевалку. Но наблюдения за клубом, который в сезоне 2002-2003 добыл всего 17 побед, а также вид пустых трибун угнетали Леброна. В итоге парень пришел к простому мнению: «Кливленд» ужасен, и он не хочет здесь играть.

Выбора, правда, Джеймсу не предоставили. Но просто оцените – насколько один парень изменил клуб за 10 лет (с учетом перерыва на пребывание в «Майами»)!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лучший «дальнобойщик» в истории НБА Рэй Аллен официально завершил карьеруЛучший «дальнобойщик» в истории НБА Рэй Аллен официально завершил карьеру41-летний атакующий защитник Рэй Аллен объявил о завершении спортивной карьеры.24 очка Пола принесли победу «Клипперс» над «Финиксом»Баскетболисты «Клипперса» в матче регулярного чемпионата НБА на домашней арене нанесли поражение «Финиксу».НБА. «Бруклин» проиграл «Чикаго», «Торонто» дожал «Денвер» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.Агент Мозгова: Тиме отдают мало передачАгент Мозгова Максим Шарифьянов – о двух выездных матчах «Лейкерс».Агент Мозгова: Тима постепенно находит свою роль в «Лейкерс»Агент Мозгова: Тима постепенно находит свою роль в «Лейкерс»Агент Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов – о двух выездных матчах «Лос-Анджелес Лейкерс».Агент Мозгова: «Лейкерс» проиграли в концовкахАгент Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов – о двух выездных матчах «Лейкерс».НБА. «Голден Стэйт» победил «Финикс», «Майами» проиграл «Сан-Антонио» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.«Лейкерс» проиграли «Оклахоме», Мозгов набрал восемь очков«Оклахома-Сити» одержала победу над «Лейкерс» (113:96) в матче регулярного чемпионата НБА.НБА. «Кливленд» обыграл «Орландо», «Нью-Орлеан» уступил «Сан-Антонио» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.«Атланта» на выезде обыграла «Филадельфию»Матч регулярного чемпионата НБА между «Филадельфией» и «Атлантой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 104:72 в пользу «Атланты».НБА. «Торонто» проиграл «Кливленду», «Юта» обыграла «Лейкерс» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.8 очков Мозгова не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Ютой»Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации проиграли «Юте».НБА. «Чикаго» победил «Бостон», «Сакраменто» уступил «Сан-Антонио» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.Тимофей Мозгов: Хорошо, что устояли в концовкеЦентровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов подвел итог первого матча команды в новом сезоне НБА, в котором ЛАЛ нанес поражение «Хьюстону» 120:114.Тимофей Мозгов: Спина почти не беспокоитЦентровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов оценил свое состояние в первом матче нового сезона, который его команда выиграла у «Хьюстона» 120:114.Тимофей Мозгов: На самолет пока не заработалТимофей Мозгов: На самолет пока не заработалРоссийский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов дал первое интервью «Советскому спорту» после дебюта за новую команду.12 очков Мозгова помогли «Лейкерс» переиграть «Хьюстон»Баскетболисты «Лейкерс» переиграли «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА.НБА. «Лейкерс» победили «Хьюстон», «Финикс» проиграл «Сакраменто» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.За кого в НБА ты будешь болеть в этом сезоне? ОпросЗа кого в НБА ты будешь болеть в этом сезоне? ОпросСтартовал новый сезон в НБА. «Советскому спорту» интересно, за кого вы будете болеть.Стивен Карри: «Голден Стэйт» получил от «Сан-Антонио» звонкую пощечинуРазыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА.
Кевин Дюрант
Кевин Дюрантвсе новости
Энтони Дэвис
Энтони Дэвисвсе новости
Дуэйн Уэйд
Дуэйн Уэйдвсе новости
Тимофей Мозгов
Тимофей Мозговвсе новости
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймсвсе новости
Расселл Уэстбрук
Расселл Уэстбруквсе новости
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение