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Зачем Черчесов вызвал в сборную Акинфеева?

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игорь Акинфеев
Игорь АкинфеевИсточник: «Советский спорт»

Пять вопросов главному тренеру главной национальной команды страны.

1. Зачем вызван Акинфеев?

Чего тренерский штаб сборной не знает про Игоря? Какие качества хочет проверить, какие схемы наиграть? Связь с защитниками? Практически со всеми вратарь ЦСКА уже играл, со многими – много раз.

Видно же, что Акинфееву нужна пауза, ошибка в дерби это доказала. Зачем проверять на прочность человека, который давно уже всем все доказал? Тем более что известно про его больное колено и недавний визит к европейским докторам.

2. Почему Черчесов не пробует вратаря Андрея Лунева из «Уфы»?

И Сослан Джанаев, и Станислав Крицюк были в сборной, почему бы не попробовать перспективного Лунева хотя бы на роль третьего голкипера? Вратарская линия формируется так, будто у нас впереди не контрольные поединки с Катаром и Румынией, а старт группового этапа Кубка Конфедераций.

3. Почему Новосельцев и Могилевец не играют в «Зените», но приезжают в сборную?

Тут вопрос даже не к Черчесову, хотя легкое недоумение есть – оба без игровой практики, но в сборную едут. За практикой? Так у Станислава Саламовича вроде другие задачи.

Тут вопрос скорее к Луческу – почему футболисты уровня сборной России не играют у вас в основе «Зенита», а вы в это время жалуетесь на недостаток квалифицированных игроков? Мирча, вам нужны Месси и Криштиану?

4. Канунников, Полоз и Кокорин – наши лучшие нападающие?

Если так, дело швах. Кокорин, тьфу-тьфу, в последнее время прогрессирует и в свои 25 по-прежнему перспективный форвард. Канунников и Полоз вряд ли удивят нас дриблингом и голами с 30 метров. Представьте, что перед ЧМ-2018 Смолов и Дзюба, как и сейчас, не вполне здоровы. Что тогда? У меня тоже нет ответа на этот вопрос, но искать его надо, видимо, в молодежной сборной.

Странно, что Дзюбе дают перевести дух, а Акинфееву – нет. И это при том, что с вратарями у нас куда лучше, чем с форвардами.

5. Кто плеймейкер, кто будет вести игру?

Один из самых больных вопросов. Раньше можно было надеяться, что Роман Широков проснется в хорошем расположении духа и отдаст за матч две-три умные нестандартные передачи, которые поставят соперника в тупик. Теперь надеяться не на кого. Разве что на Дениса Глушакова, который с приходом Массимо Карерры преобразился – гол плюс пас в матче «Спартак» - ЦСКА. Да на Романа Зобнина, которого Черчесов хорошо знает и явно видит в нем одного из лидеров полузащиты сборной.

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Голосование: Кого не хватает в списке Черчесова? (3 варианта ответа)

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