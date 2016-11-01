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Сергей Харитонов: Многие считают, что я должен нокаутировать Аялу

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
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Сергей Харитонов
Сергей ХаритоновИсточник: Allboxing.ru

Известный российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Сергей Харитонов в субботу дебютирует в американской организации Bellator. Соперником его станет представитель США Джеви Аяла. В интервью изданию Sherdog.com, Харитонов рассказал о том, почему выступает крайне редко и честно признался, что раньше о сопернике ничего не слышал.

- Если кто-то обо мне забыл, то своим следующим поединком я напомню о себе. За время простоя я много думал о своих ошибках, которые допускал ранее. Над ними усердно работал и теперь я выгляжу лучше. Готов к следующей главе в моей карьере.

Харитонов имеет серию из пяти побед кряду. Свой последний поединок он провел в июле 2015 года и победил американца Кенни Гарнера техническим нокаутом в первом раунде на турнире М-1.

- У меня большой опыт выступлений и в последнее время я изменил свои тренировки и подготовку к бою. Стал правильно питаться. Больше внимания уделяю изучению соперника. Раньше я этого не делал. Теперь у меня есть план под оппонента. Вы увидите лучшего Сергея — Сергея умного, который двигается только вперед.

Из-за различных травм Харитонов за последние десять лет провел лишь 14 боев по правилам смешанного стиля.

- У меня были некоторые проблемы с травмами. Кроме того, мне тяжело было найти хорошего соперника. Бойцы, которых мне предлагали, были ниже уровнем. Я дрался в таких организациях, как Strikeforce, K-1, Pride и в других промоушенах. Мне просто неинтересно биться против малоизвестных соперников. В конечном итоге, все сводилось к тому, что я подпишу контракт с UFC или Bellator. Я выбрал второй вариант.

Харитонов должен был дебютировать в организации боем против Джоша Аппельта в рамках турнира Bellator 154, но сильно заболел за несколько дней до поединка.

- Я был очень расстроен. С нетерпением ждал дебюта перед своими американскими фанатами и делал все, что в моих силах. Но у меня поднялась высокая температура. Мой врач сказал, что драться мне нельзя. Но я в любом случае готов был дать бой Аппельту. Но меня заставили отменить схватку. Честно говоря, мне надоело, что я долго не выступал.

Соперник Сергея, Джеви Аяла до того, как победить Роя Боутона потерпел два поражения подряд.

- Когда мне сообщили имя следующего соперника, я, честно скажу, никогда не слашал о нем. Мне пришлось посмотреть его поединки. В итоге я понял, что Аяла — очень серьезный боец. Он классно работает в стойке и в борьбе он тоже опасен. Многие считают, что я должен нокаутировать Джеви. Это моя цель на поединок. Но Аяла не слабый парень. Думаю, что у нас будет жесткая борьба за победу.

В перспективе Харитонов может провести поединок за звание чемпиона организации в тяжелом весе при условии, что он победит Аялу. Вчисле других кандидатов имеются Бобби Лэшли, Мэтт Митрион, Чейк Конго.

- В лиге очень конкурентный тяжелый вес. Если вы вспомните времена Pride, там спортсмены были в основном кикбоксеры или вольные борцы. То есть они были узкопрофильными бойцами. Сейчас же, миксфайтеры умеют все — и драться в стойке и бороться. Чтобы быть лучшим, нужно быть разнообразным.

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