О чем молчит Скрипченко? Или 10 признаков того, что матч договорной

«Советский cпорт» решил помочь специальной группе, которую создал РФС для проверки матча 12-го тура «Урал» – «Терек».

НАДЛОМИЛО

Версий, почему главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко ушел в отставку, две. Первая и официальная была озвучена сегодня, 1 ноября, на специальной пресс-конференции: тренер ушел из-за слабых спортивных результатов и некого надлома команды на их фоне. Звучит логично: «Урал», занявший в прошлом сезоне восьмое место, после 12-и туров сезона нынешнего идет всего лишь на 13-м месте в двух очках от замыкающих таблицу «Крыльев Советов». Чем не повод для отставки?

Вторая же версия: Скрипченко не понравился характер матча «Урал» - «Терек» (1:4), который ряд СМИ называют, как минимум, странным. Держась на данный момент первой версии, мы не можем исключать и вторую. Тем более, что ученые мужи из РФС начали свою проверку и сбор информации по данной игре. Наверняка в подготавливаемом отчете будет много конкретики и фактов – за людей с «чистой совестью» или против. Дабы структурировать то, что хотелось бы услышать в этом отчете, воспользуемся специальным списком, придуманным журналистами в 2009 году после скандальной игры «Терек» - «Крылья Советов» (3:2). Список этот включает в себя 10 признаков договорного матча.

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1. Неожиданные травмы ведущих игроков команды, которая «должна проиграть», до матча.

Тут прочерк. Составы, в целом, были боеспособные.

2. Неожиданные травмы ведущих игроков команды, которая «должна проиграть», во время матча.

Самый активный игрок матча у хозяев - Чантурия (заработал на себе пенальти и затем его реализовал) - на 33-й минуте выбил мяч к скамейке запасных «Урала» и пошел меняться. Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил это тем, что в предыдущем эпизоде игрок надорвал мышцу. В перерыве, по словам Скрипченко, замену попросил Павленко. А на 62-й минуте вместо атакующего полузащитника Лунгу выходит защитник Меркулов.

3. Намеренное получение красных или желтых карточек, влекущих за собой дисквалификацию, игроками команды, которая «должна проиграть», в предыдущем матче.

На 87-й минуте предыдущего матча со «Спартаком» Роман Павлюченко, лучший бомбардир «Урала» в нынешнем сезоне, получил четвертое предупреждение за разговоры с арбитром и встречу с «Тереком» пропустил из-за дисквалификации. Намеренно это было сделано или нет – никто не знает, но факт есть.

4. Малое количество предупреждений (или их отсутствие) в матче.

Одно предупреждение, которое получил на 55-й минуте Олег Иванов из «Терека». Игроки «Урала» обошлись без желтых и красных карточек.

5. Детские ошибки игроков команды, которая «должна проиграть», в своей и/или чужой штрафной.

Каждый из четырех пропущенных «Уралом» голов при определенных обстоятельствах мог бы попасть в курьезы тура. Или в самые чудовищные ошибки тура – зависит от того, в каком настроении посмотреть эти эпизоды.

6. Нежелание игроков команды, которая «должна проиграть», атаковать, чтобы сравнять счет.

За весь матч «Урал» нанес шесть ударов («Терек» - 13). Из них достойными попасть в обзор матча оказалось только два. В играх со «Спартаком» и «Зенитом» уральцы нанесли 9 и 13 ударов соответственно.

7. Меньшее, чем обычно, количество легионеров в составе команды, которая «должна проиграть», в матче.

Тут прочерк. В последних трех матча «Урал» выпускал от четырех до пяти легионеров в стартовом составе: с «Томью» - 4 в старте (с учетом замен – 5), с «Зенитом» - 5 (7), со «Спартаком» - 4 (5). Игра с «Тереком» из общего ряда не выбивается – 5 (5).

8. Схожие обстоятельства в матче тех же команд в предыдущем сезоне (-ах).

У матча была серьезная предыстория. Летом 2015 года букмекеры дали сигнал о странных коэффициентах на матч, по которым «Терек», приехавший в гости к «Уралу», выглядел абсолютным фаворитом (4,9 – на «Урал», игравший дома, 1,63 – на «Терек»). Плюс за несколько дней случилась отставка главного тренера екатеринбургского клуба Виктора Гончаренко по неизвестным до сих пор причинам. Люди с хорошей памятью вспомнили предыдущий матч (на тот момент – до лета 2015 года) этих команд, когда ситуация с коэффициентами была аналогичная, но абсолютным фаворитом считался «Урал», которому в 30-м туре в Грозном нужна была только победа, чтобы остаться в РФПЛ. Победа и случилась. А матч лета 2015 года под пристальным вниманием СМИ завершился вничью.

9. Сдержанная реакция игроков при пропущенных и забитых голах.

Степень эмоциональности – вещь относительная. Однако, реакция игроков «Урала» кажется все же излишне спокойной. Особенно с произошедшим на поле контрастируют эмоции голкипера «Урала» Арапова, который грубо ошибся в моменте с первым пропущенным мячом. Оценить степень вовлеченности в игру футболистов «Урала» можно ЗДЕСЬ.

10. Отказ букмекерских контор принимать ставки на матч, либо неоправданно низкий коэффициент на предполагаемый исход.

До матча ставки были в пределах нормы: около 3,5 – на «Урал» и 2,3 – на «Терек». Однако по ходу игра вероятность победы грозненцев неуклонно росла, причем, несмотря на пропущенный ими на 11-й минуте гол. И к перерыву коэффициент стал следующим: 1,42 – на победу «Терека» и 17 – на победу «Уралу». Насколько эти цифры неадекватны? Даже шансы «Мидлсбро», приехавшего в гости к лондонскому «Арсеналу», который победил на тот момент в шести матчах подряд, котировались выше – от 1 к 10 до 1 к 14.