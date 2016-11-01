О чем молчит Скрипченко? Или 10 признаков того, что матч договорной
«Советский cпорт» решил помочь специальной группе, которую создал РФС для проверки матча
12-го тура «Урал» – «Терек».
НАДЛОМИЛО
Версий, почему главный
тренер «Урала» Вадим Скрипченко ушел
в отставку, две. Первая и официальная была озвучена сегодня, 1 ноября, на
специальной пресс-конференции: тренер ушел из-за слабых спортивных результатов
и некого надлома команды на их фоне. Звучит логично: «Урал», занявший в прошлом
сезоне восьмое место, после 12-и туров сезона нынешнего идет всего лишь на 13-м
месте в двух очках от замыкающих таблицу «Крыльев Советов». Чем не повод для
отставки?
Вторая же версия:
Скрипченко не понравился характер матча «Урал» - «Терек» (1:4), который ряд СМИ
называют, как минимум, странным. Держась на данный момент первой версии, мы не
можем исключать и вторую. Тем более, что ученые мужи из РФС начали свою
проверку и сбор информации по данной игре. Наверняка в подготавливаемом отчете
будет много конкретики и фактов – за людей с «чистой совестью» или против. Дабы
структурировать то, что хотелось бы услышать в этом отчете, воспользуемся
специальным списком, придуманным журналистами в 2009 году после скандальной
игры «Терек» - «Крылья Советов» (3:2). Список этот включает в себя 10 признаков
договорного матча.
8 ИЗ 10
1.
Неожиданные травмы ведущих игроков команды, которая «должна
проиграть», до матча.
Тут прочерк. Составы, в
целом, были боеспособные.
2.
Неожиданные травмы ведущих игроков команды, которая «должна
проиграть», во время матча.
Самый активный игрок матча
у хозяев - Чантурия (заработал на
себе пенальти и затем его реализовал) - на 33-й минуте выбил мяч к скамейке
запасных «Урала» и пошел меняться. Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил это тем, что в предыдущем эпизоде игрок
надорвал мышцу. В перерыве, по словам Скрипченко, замену попросил Павленко. А на 62-й минуте вместо атакующего
полузащитника Лунгу выходит защитник
Меркулов.
3.
Намеренное получение красных или желтых карточек, влекущих за собой
дисквалификацию, игроками команды, которая «должна проиграть», в
предыдущем матче.
На 87-й минуте
предыдущего матча со «Спартаком» Роман
Павлюченко, лучший бомбардир «Урала» в нынешнем сезоне, получил четвертое
предупреждение за разговоры с арбитром и встречу с «Тереком» пропустил из-за
дисквалификации. Намеренно это было сделано или нет – никто не знает, но факт
есть.
4.
Малое количество предупреждений (или их отсутствие) в матче.
Одно предупреждение,
которое получил на 55-й минуте Олег
Иванов из «Терека». Игроки «Урала» обошлись без желтых и красных карточек.
5.
Детские ошибки игроков команды, которая «должна проиграть», в своей
и/или чужой штрафной.
Каждый из четырех пропущенных
«Уралом» голов при определенных обстоятельствах мог бы попасть в курьезы тура.
Или в самые чудовищные ошибки тура – зависит от того, в каком настроении
посмотреть эти эпизоды.
6.
Нежелание игроков команды, которая «должна проиграть», атаковать,
чтобы сравнять счет.
За весь матч «Урал»
нанес шесть ударов («Терек» - 13). Из них достойными попасть в обзор матча
оказалось только два. В играх со «Спартаком» и «Зенитом» уральцы нанесли 9 и 13
ударов соответственно.
7.
Меньшее, чем обычно, количество легионеров в составе команды, которая
«должна проиграть», в матче.
Тут прочерк. В
последних трех матча «Урал» выпускал от четырех до пяти легионеров в стартовом
составе: с «Томью» - 4 в старте (с учетом замен – 5), с «Зенитом» - 5 (7), со «Спартаком»
- 4 (5). Игра с «Тереком» из общего ряда не выбивается – 5 (5).
8.
Схожие обстоятельства в матче тех же команд в предыдущем сезоне (-ах).
У матча была серьезная предыстория. Летом 2015 года букмекеры дали сигнал о странных коэффициентах на матч, по которым «Терек», приехавший в гости к «Уралу», выглядел абсолютным фаворитом (4,9 – на «Урал», игравший дома, 1,63 – на «Терек»). Плюс за несколько дней случилась отставка главного тренера екатеринбургского клуба Виктора Гончаренко по неизвестным до сих пор причинам. Люди с хорошей памятью вспомнили предыдущий матч (на тот момент – до лета 2015 года) этих команд, когда ситуация с коэффициентами была аналогичная, но абсолютным фаворитом считался «Урал», которому в 30-м туре в Грозном нужна была только победа, чтобы остаться в РФПЛ. Победа и случилась. А матч лета 2015 года под пристальным вниманием СМИ завершился вничью.
9.
Сдержанная реакция игроков при пропущенных и забитых голах.
Степень эмоциональности
– вещь относительная. Однако, реакция игроков «Урала» кажется все же излишне
спокойной. Особенно с произошедшим на поле контрастируют эмоции голкипера «Урала»
Арапова, который грубо ошибся в
моменте с первым пропущенным мячом. Оценить степень вовлеченности в игру
футболистов «Урала» можно ЗДЕСЬ.
10.
Отказ букмекерских контор принимать ставки на матч, либо неоправданно низкий
коэффициент на предполагаемый исход.
До матча ставки были в пределах нормы: около 3,5 – на «Урал» и 2,3 – на «Терек». Однако по ходу игра вероятность победы грозненцев неуклонно росла, причем, несмотря на пропущенный ими на 11-й минуте гол. И к перерыву коэффициент стал следующим: 1,42 – на победу «Терека» и 17 – на победу «Уралу». Насколько эти цифры неадекватны? Даже шансы «Мидлсбро», приехавшего в гости к лондонскому «Арсеналу», который победил на тот момент в шести матчах подряд, котировались выше – от 1 к 10 до 1 к 14.