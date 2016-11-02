Наш юбилей: первый номер, первая обложка

Первый номер: с чего начинался «Советский спорт»

Совсем недавно, 20 июля «Советский спорт» отмечал 92-ю годовщину со дня рождения, а уже 2 ноября у нас новый юбилей - выход 20-тысячного номера газеты. Событие? Безусловно.



Наша редакция это событие не могла не отметить. Из богатых архивов газеты было решено извлечь все юбилейные номера - с первого по двадцатитысячный. Сейчас же обложки этих номеров мы публикуем на сайте, предлагая всем читателям пройти путь от еженедельного «Красного спорта» до «Советского спорта», который выходит сегодня 6 раз в неделю. Совершим путешествие во времени - в ранний СССР и обратно в новую России.

«Это требование жизни, – написал в первом номере «Красного спорта» неизвестный колумнист в заметке «Первый номер первой спортивной газеты». – Все возрастающий интерес трудящихся к физической культуре, массовое вовлечение рабочей и крестьянской молодежи в спортивные организации выявили эту потребность. Потребность в живом, массовом, популярном печатном органе. Физкультурное движение ширится и растет. Нас уже миллионы…

Жизнь требует доступный по цене для всех, живо и немедленно откликающийся на все события спортивной жизни печатный орган.

Такой должна быть наша газета».



