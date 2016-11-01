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Номер 1000: с гранатой и винтовкой

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Номер 1000: с гранатой и винтовкой

«Советский спорт» продолжает знакомить читателей с юбилейными обложками газеты.

1000-й номер «Красного спорта» увидел свет 23 февраля 1943 года – почти 20 лет спустя после рождения газеты. Его выход совпал с 25-летием Красной Армии, а на обложке было размещено начало приказа Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. В годы войны «Красный спорт» продолжал выходить несмотря ни на что, хотя не спорт, а сводки с фронтов были главными темами материалов.

«Гражданин СССР должен быть здоровым, физически сильным, ловким, выносливым в труде и особенно в боевой обстановке. Он должен уметь преодолевать препятствия, стрелять, метать гранату, владеть штыком, хорошо бегать, плавать, легко передвигаться на лыжах и правильно делать простейшие гимнастические упражнения – ежедневную зарядку», – это цитата из «Красного спорта» 30-х годов, когда повсеместно внедрялся комплекс ГТО, а количество физкультурников в СССР перевалило за 2 миллиона.

А знаменитый советский писатель, поэт и переводчик Самуил Маршак писал на его страницах так:

Чтоб гранатой и винтовкой
Поражать в бою врагов,
Занимайся тренировкой,
К наступленью будь готов.

После победы в Сталинградской битве на 4-й полосе «Красного спорта» все чаще стали появляться заметки о соревнованиях.

Приближалась Победа...

Номер 1000
Номер 1000

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