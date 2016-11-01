Номер 1000: с гранатой и винтовкой
«Советский спорт» продолжает знакомить читателей с юбилейными
обложками газеты.
1000-й номер «Красного спорта» увидел свет 23 февраля 1943
года – почти 20 лет спустя после рождения газеты. Его выход совпал с 25-летием
Красной Армии, а на обложке было размещено начало приказа Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина. В годы войны «Красный спорт» продолжал
выходить несмотря ни на что, хотя не спорт, а сводки с фронтов были главными
темами материалов.
«Гражданин СССР должен быть здоровым, физически сильным,
ловким, выносливым в труде и особенно в боевой обстановке. Он должен уметь
преодолевать препятствия, стрелять, метать гранату, владеть штыком, хорошо
бегать, плавать, легко передвигаться на лыжах и правильно делать простейшие
гимнастические упражнения – ежедневную зарядку», – это цитата из «Красного
спорта» 30-х годов, когда повсеместно внедрялся комплекс ГТО, а количество
физкультурников в СССР перевалило за 2 миллиона.
А знаменитый советский писатель, поэт и переводчик Самуил
Маршак писал на его страницах так:
Чтоб гранатой и винтовкой
Поражать в бою врагов,
Занимайся тренировкой,
К наступленью будь готов.
После победы в Сталинградской битве
на 4-й полосе «Красного спорта» все чаще стали появляться заметки о
соревнованиях.
Приближалась Победа...