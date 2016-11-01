Номер 2000: приезжайте к нам на Колыму!

Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 2000-го номера.



2000-й номер вышел в удивительное время – 10 апреля 1952 года. Это был год первой Олимпиады, в которой приняла участие команда Советского Союза. Но до знаковых Игр, где мы произведем фурор, став вторыми после США, еще более трех месяцев – и на первой полосе пахнет весной, но не предстоящими в Финляндии олимпийскими сражениями.



Удивительные вещи можно обнаружить в газете, вышедшей 64 года назад. «По-прежнему в Ленинграде неблагополучно с количеством и качеством футбольных полей. Однако ни горком физкультуры, ни футбольная секция по существу ничего не предпринимают». Более полувека минуло, слово «горком» многими подзабыто, но благополучие в области количества и качества арен в городе, сменивших не одно имя, так и не достигнуто.

А пока ленинградцы гоняют мячи в подтрибунных помещениях стадиона Кировского завода, на Крайнем Севере уже открыли футбольный сезон! В поселке Нижний Сеймчан, что на великой реке Колыме, «поле и беговая дорожка были расчищены от снега». Причем автор сообщает, что матч прошел при температуре плюс 10, что для этого времени года в Магаданской области – явно температурная аномалия (скорее авторская ошибка). Но кто мог весной 1952-го на Колыме свободно отдавать пасы и ставить стенки? Автор пишет про «первую и вторую профсоюзные команды». Ну да, знаем мы эти профсоюзы…

Вести из Тбилиси, Ташкента, Киева и Севастополя радуют глаз – всюду кипит спортивно-физкультурная жизнь (хотя иногда свистят и критические стрелы), и даже развивается спортивная наука.

Ну а в передовице с четким заголовком «За дальнейший подъем советского футбола» внимательный читатель сегодняшнего дня также найдет немало познавательной информации. Например, о том, что в розыгрыше Кубка СССР в тот период приняли участие 17 тысяч (!) команд.

Увы, с тех пор количество у нас переросло в качество лишь на короткий исторический отрезок времени…

Номер 2000



