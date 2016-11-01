Номер 2000: приезжайте к нам на Колыму!
Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 2000-го номера.
2000-й номер вышел в
удивительное время – 10 апреля 1952 года. Это был год первой Олимпиады, в
которой приняла участие команда Советского Союза. Но до знаковых Игр, где мы произведем фурор, став вторыми после США,
еще более трех месяцев – и на первой полосе пахнет весной, но не предстоящими в
Финляндии олимпийскими сражениями.
Удивительные вещи можно
обнаружить в газете, вышедшей 64 года назад. «По-прежнему в Ленинграде
неблагополучно с количеством и качеством футбольных полей. Однако ни горком
физкультуры, ни футбольная секция по существу ничего не предпринимают». Более
полувека минуло, слово «горком» многими подзабыто, но благополучие в области
количества и качества арен в городе, сменивших не одно имя, так и не
достигнуто.
А пока ленинградцы гоняют
мячи в подтрибунных помещениях стадиона Кировского завода, на Крайнем Севере
уже открыли футбольный сезон! В поселке Нижний Сеймчан, что на великой реке
Колыме, «поле и беговая дорожка были расчищены от снега». Причем автор
сообщает, что матч прошел при температуре плюс 10, что для этого времени года в
Магаданской области – явно температурная аномалия (скорее авторская ошибка). Но
кто мог весной 1952-го на Колыме свободно отдавать пасы и ставить стенки? Автор
пишет про «первую и вторую профсоюзные команды». Ну да, знаем мы эти профсоюзы…
Вести из Тбилиси, Ташкента,
Киева и Севастополя радуют глаз – всюду кипит спортивно-физкультурная жизнь (хотя
иногда свистят и критические стрелы), и даже развивается спортивная наука.
Ну а в передовице с четким
заголовком «За дальнейший подъем советского футбола» внимательный читатель
сегодняшнего дня также найдет немало познавательной информации. Например, о
том, что в розыгрыше Кубка СССР в тот период приняли участие 17 тысяч (!)
команд.
Увы, с тех пор количество у нас переросло в качество лишь на короткий исторический отрезок времени…