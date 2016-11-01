Номер 3000: Грачева прилетела

Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 3000-го номера.



3000-й и 2000-й номера разделяют не просто 6 лет – целая эпоха в истории страны. Никита Хрущев сменил Иосифа Сталина, культ которого новый лидер страны начал разоблачать на ХХ съезде компартии.



Цена газеты снизилась с 40 копеек до 20. Все заметки на первой полосе почему-то стали безымянными. Зато ее украсили фото, одно из которых прежде невозможно было представить на заглавной странице Органа комитета по физкультуре и спорту при Совмине СССР и ВЦСПС.

Кто эта прекрасно сложенная девушка в гимнастическом купальнике, почти готовая сесть в шпагат, изображение которой наверняка взволновало тысячи читателей пятничного выпуска? Неведомый автор текста не балует нас информацией: «Гимнастка В. Грачева учится в Воронежском пединституте на 3-м курсе факультета иностранных языков». Вера, Валя, Вилена – кто ты: мастер спорта или подающая надежды, кандидат в сборную или муза декана в погонах?

На нижнем снимке 6 студентов Ленинградского энерготехникума « в лыжном турпоходе по Приозерскому району». Какое отношение зимние развлечения будущих энергетиков имеют к спорту? А вот такое: «в пути студенты проводили беседы с колхозной молодежью, знакомили ее с последними достижениями советских спортсменов».

Три заметки и вовсе посвящены предстоящим выборам в Верховный Совет СССР, навстречу которым со всех ног несутся сотни лыжников в Новосибирске, надрывают голосовые связки агитбригады в Ростове, окучивает охочих до дворовых спортплощадок избирателей альпинистка-агитатор Евгения Трушля.

И только репортаж о битве волейболистов одесского «Буревестника» и ленинградского «Спартака» на исходе первого тура чемпионата страны возвращает читателей туда, где кипят не псевдо- и околополитические, а спортивные страсти.

Куда улетел ты, «Буревестник» из черноморской столицы великой страны? Где закончили свой бунт красно-белые из северной Пальмиры?

Только московское «Динамо» кажется вечно живым на обломках той спортивной империи…