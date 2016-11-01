Номер 3000: Грачева прилетела
Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 3000-го номера.
3000-й и 2000-й номера разделяют не просто 6 лет –
целая эпоха в истории страны. Никита Хрущев сменил Иосифа Сталина, культ
которого новый лидер страны начал разоблачать на ХХ съезде компартии.
Цена газеты снизилась с 40
копеек до 20. Все заметки на первой полосе почему-то стали безымянными. Зато ее
украсили фото, одно из которых прежде невозможно было представить на заглавной
странице Органа комитета по физкультуре и спорту при Совмине СССР и ВЦСПС.
Кто эта прекрасно сложенная
девушка в гимнастическом купальнике, почти готовая сесть в шпагат, изображение
которой наверняка взволновало тысячи читателей пятничного выпуска? Неведомый
автор текста не балует нас информацией:
«Гимнастка В. Грачева учится в Воронежском пединституте на 3-м курсе факультета
иностранных языков». Вера, Валя, Вилена – кто ты: мастер спорта или подающая
надежды, кандидат в сборную или муза декана в погонах?
На нижнем снимке 6 студентов
Ленинградского энерготехникума « в лыжном турпоходе по Приозерскому району».
Какое отношение зимние развлечения будущих энергетиков имеют к спорту? А вот
такое: «в пути студенты проводили беседы с колхозной молодежью, знакомили ее с
последними достижениями советских спортсменов».
Три заметки и вовсе посвящены
предстоящим выборам в Верховный Совет СССР, навстречу которым со всех ног несутся
сотни лыжников в Новосибирске, надрывают голосовые связки агитбригады в
Ростове, окучивает охочих до дворовых
спортплощадок избирателей альпинистка-агитатор
Евгения Трушля.
И только репортаж о битве волейболистов
одесского «Буревестника» и ленинградского «Спартака» на исходе первого тура
чемпионата страны возвращает читателей туда, где кипят не псевдо- и
околополитические, а спортивные страсти.
Куда улетел ты, «Буревестник»
из черноморской столицы великой страны? Где закончили свой бунт красно-белые из
северной Пальмиры?
Только московское «Динамо» кажется вечно живым на обломках той спортивной империи…