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Номер 3000: Грачева прилетела

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Номер 3000: Грачева прилетела

Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 3000-го номера. 

3000-й  и 2000-й номера разделяют не просто 6 лет – целая эпоха в истории страны. Никита Хрущев сменил Иосифа Сталина, культ которого новый лидер страны начал разоблачать на ХХ съезде компартии.

Цена газеты снизилась с 40 копеек до 20. Все заметки на первой полосе почему-то стали безымянными. Зато ее украсили фото, одно из которых прежде  невозможно было представить на заглавной странице Органа комитета по физкультуре и спорту при  Совмине СССР и ВЦСПС.

Кто эта прекрасно сложенная девушка в гимнастическом купальнике, почти готовая сесть в шпагат, изображение которой наверняка взволновало тысячи читателей пятничного выпуска? Неведомый автор текста не балует нас информацией:  «Гимнастка В. Грачева учится в Воронежском пединституте на 3-м курсе факультета иностранных языков». Вера, Валя, Вилена – кто ты: мастер спорта или подающая надежды, кандидат в сборную или муза декана в погонах?

На нижнем снимке 6 студентов Ленинградского энерготехникума « в лыжном турпоходе по Приозерскому району». Какое отношение зимние развлечения будущих энергетиков имеют к спорту? А вот такое: «в пути студенты проводили беседы с колхозной молодежью, знакомили ее с последними достижениями советских спортсменов».

Три заметки и вовсе посвящены предстоящим выборам в Верховный Совет СССР, навстречу которым со всех ног несутся сотни лыжников в Новосибирске, надрывают голосовые связки агитбригады в Ростове, окучивает  охочих до дворовых спортплощадок избирателей  альпинистка-агитатор Евгения  Трушля.

И только репортаж о битве волейболистов одесского «Буревестника» и ленинградского «Спартака» на исходе первого тура чемпионата страны возвращает читателей туда, где кипят не псевдо- и околополитические, а спортивные страсти.

Куда улетел ты, «Буревестник» из черноморской столицы великой страны? Где закончили свой бунт красно-белые из северной Пальмиры?

Только московское «Динамо» кажется вечно живым на обломках той спортивной империи…

Номер 3000
Номер 3000

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