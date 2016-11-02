Валерий Масалитин: У ЦСКА аховые проблемы перед матчем с «Монако»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако» выразил опасения за итоговый результат.

Напомним, что матч пройдет в среду. Начало встречи в 22:45 по мск.

– Не без тревоги ожидание предстоящую встречу?

– Конечно, с тревогой, потому что ротации состава нет. Укрепиться нечем. В матче со «Спартаком» еще повезло, что удачно на замену во втором тайме вышел Карлос Страндберг. Кем еще укрепляться? Этот состав - все, что есть в распоряжении тренерского штаба.

Как возрастные футболисты выдержат этот плотный график игр? Это и так тяжело, а команда еще попала в тяжелую психологическую яму. Если бы ЦСКА побеждал, были бы положительные эмоции. И восстанавливаться было бы легче. Но когда ты проигрываешь, а еще и нет игры...

– То, есть удовольствия не получаешь и игры идут в тягость.

– Не совсем. Видно, что ребята стараются. Прикладывают все свои силы и умения, но этого маловато. И для чемпионата и для Лиги чемпионов тем более.

– Чего не хватило ЦСКА, чтобы удержать победный счет в первом матче с «Монако»?

– Естественно, физических сил.

– В силу возраста игроки не успевают восстановиться?

– Конечно. Когда ты молодой, хватает одного дня отдыха. Можешь играть хоть три раза в неделю, а с возрастом восстанавливаться сложнее. Нужно два-три дня отдыха. Откуда их взять в таком плотном графике?

Я не могу сказать, что ЦСКА не хватает опыта. В таких играх постоянно идет давление. Сколько же можно на обороне выезжать. «Спартак» хорошо показал в субботу, как нужно держать мяч в середине поля. Срыв атаки - защитники подстрахуют, передача вперед прошла - отлично. Два гола забили. Передачи не прошли, применили прессинг и вновь мяч отобрали. У ЦСКА же аховые проблемы.

– Тем не менее, команда сохраняет шансы даже на первое место в группе. Но по такой игре, может и третье место будет счастьем?

– По нынешнему состоянию тяжело сказать. Конечно, когда у тебя есть возможность быть первым, а ты оказываешься третьим - это обидно. Но когда ты внутри чувствуешь, что и третьего места достаточно... Конечно, хочется, чтобы ЦСКА и чемпионом становился и в Лиге чемпионов продвигался как можно дальше, но для этого нужно усиливать состав. Нужно иметь 18 конкурентоспособных футболистов. Тогда можно успешно выступать на двух фронтах. Но когда состав 12 человек и менять их некем, а игры идут через два дня на третий... Каким бы ты не был физически готовым футболистом, все равно подсядешь. Плюс перелеты и остальное.

