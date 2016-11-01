«Лещ, Гусь…Зверинец какой-то!» Что творилось на тренировке сборной России

Во вторник сборная России провела тренировку в Новогорске, начав подготовку к первому этапу Евротура – Кубку Карьяла.

Открытая тренировка во вторник стала по сути последним «этапом» подготовки нашей команды к Кубку Карьяла. В среду утром сборная России вылетает в Хельсинки, где вечером также успеет позаниматься на льду уже финской арены.

Ну а пока Олег Знарок руководил своей нарочито молодежной командой дома. На льду главному тренеру ассистировали привычные помощники – Харийс Витолиньш, Илья Воробьев, Игорь Никитин, а также тренер вратарей Рашит Давыдов.

Из-за бортика за тренировкой наблюдали Владимир Юрзинов-старший, консультирующий штаб нашей команды, и руководители ФХР - Владислав Третьяк и Роман Ротенберг.

Кстати, для Юрзинова день выдался особенно радостным. В сборной ему торжественно вручили бронзовую медаль чемпионата мира-2016, которую заслуженный тренер с удовольствием продемонстрировал журналистам.

- Отличная сейчас атмосфера в Новогорске, - поделился Юрзинов со мной своими впечатлениями. – Вы только посмотрите, здесь сейчас все главные силы нашего хоккея собрались. И главная команда, и два состава «молодежки», еще одна юношеская, женские – основная и молодежная. Плюс СКА. Отличная обстановка в первую очередь для тренеров – возможность познакомиться, пообщаться друг с другом, что-то перенять. Будем это дело укреплять. Нашему хоккею давно пора вернуть общую идеологию.

Знарок в это время уже колотил клюшкой по льду, определяя смены. А на установку сзывал игроков пронзительным свистом. Причем, не пользуясь свистком.

- Здорово! Валера, в темпе, - неслось над площадкой, когда шайбу получал Ничушкин. Игроки сборной отрабатывали атаку с ходу.

- Давай, Шума! Пошел, - это уже в адрес сибиряка Сергея Шумакова.

Честно говоря, я предполагал, что атмосфера в экспериментальной сборной будет несколько натянутой. Все же молодые игроки не так хорошо знают друг друга да и с тренерами сборной работают не часто…

Но я ошибся. Вот вам одна из зарисовок с тренировки.

Знарок вдруг срывается с места и подзывает к планшетке Ничушкина, Светлакова и Голышева. Пару минут идет жесткое объяснение – как надо действовать. Понято? Игроки дружно кивают головами. О после того, как тренер отъезжает. Ничушкин из ЦСКА и Голышев из «Автомобилиста» продолжают горячо обсуждать предложенную Знарком схему…

Следующее упражнение – большинство «пять на три». Интересно, что разыгрывают его звенья по-разному «синие» - через крайних нападающих. А, к примеру, «белые» откидывают шайбу под синюю линию динамовцу Миронову. Андрей от души прикладывается по шайбе. Единственный минус, на мой взгляд, - нет «столба» на пятачке, перекрывающего обзор вратарю.

Но вратарям скучать в неравных составах и так не приходится. В перерывах они жадно глотают воду.

Пока на площадке идет борьба, остальные пятерки теснят друг друга на лавке. Занимают места поближе к тренеру?

- Лещ, Гусь… У вас тут прямо зверинец какой-то, - шутливо, но твердо пресекает Знарок очередную перепалку.

После обязательной пресс-конференции он выскажет претензии и журналистам – плохо готовитесь к вопросам.

В общем, в сборной привычная атмосфера. И, значит, все в порядке. А СКА?

- Я же даже со своими армейцами даже не поздоровался еще, - спохватывается Знарок и направляется в соседнюю раздевалку.