Номер 4000: гиганты и маршалы

Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 4000-го номера «Советского спорта».



Только что отгремела денежная реформа, и единственная спортивная газета Страны Советов вместо 20 копеек стала стоить две – и так на многие годы вперед.



Отличный подарок преподнесли к 26-й годовщине победы над фашизмом баскетболисты сборной СССР.

Пока в Колонном зале Дома Союзов в столице нашей родины группа маршалов и генералов во главе с Хрущевым слушали речь маршала Тимошенко, в далекой столице Югославии великаны, представлявшие клубы Москвы, Риги, Киева, Тбилиси, Свердловска, обмывали победу над хозяевами чемпионата Европы по баскетболу.

Нет, конечно, в первополосном, местами искрометном репортаже с берегов Дуная про послетурнирное нарушение режима нет ни слова. Зато масса пассажей, которые у сегодняшних любителей баскетбола вызовут в лучшем случае ухмылку непонимания или скепсиса. Ну, например: «Вообще открытие счета в баскетболе – маленькое событие». Или вот: «О том, чего стоила нашей команде победа в финале, говорит счет матча, выигранного нами с преимуществом всего в семь очков». А сколь замечательно следующее наблюдение, позже ставшее классикой штампов: «Зал потряс такой вопль, что невозможно было услышать, что говорит сосед по трибуне»!

Впрочем, значимость победы советских гигантов на главном баскетбольном турнире Старого Света тогдашнее руководство газеты осознавало полностью. И потому на весь подвал дано фото всей команды, с перечислением всех 12 игроков и их клубов, и светлые лица представителей тренерского штаба. А кадр, где на верхней ступени пьедестала сияет улыбкой ярче Кубка Европы наш капитан Майгонис Вадманис, – открывает этот номер.

На этом фоне заметка «Ответственность за товарищей» кажется бледной шерстяной молью, случайно залетевшей на майский пир тропических бабочек. Тренер-общественник из молдавской глубинки рассказывает об успехах велодвижения в краю виноградников и мамалыги.

Где ржавеют теперь седла тех железных коней?

Номер 4000



