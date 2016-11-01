Номер 4000: гиганты и маршалы
Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 4000-го номера «Советского спорта».
Только что отгремела денежная
реформа, и единственная спортивная газета Страны Советов вместо 20 копеек стала
стоить две – и так на многие годы вперед.
Отличный подарок преподнесли
к 26-й годовщине победы над фашизмом
баскетболисты сборной СССР.
Пока в Колонном зале Дома
Союзов в столице нашей родины группа маршалов и генералов во главе с Хрущевым
слушали речь маршала Тимошенко, в далекой столице Югославии великаны,
представлявшие клубы Москвы, Риги, Киева,
Тбилиси, Свердловска, обмывали победу над хозяевами чемпионата Европы по
баскетболу.
Нет, конечно, в
первополосном, местами искрометном репортаже с берегов Дуная про послетурнирное
нарушение режима нет ни слова. Зато масса пассажей, которые у сегодняшних
любителей баскетбола вызовут в лучшем случае ухмылку непонимания или скепсиса.
Ну, например: «Вообще открытие счета в баскетболе – маленькое событие». Или вот:
«О том, чего стоила нашей команде победа в финале, говорит счет матча,
выигранного нами с преимуществом всего
в семь очков». А сколь замечательно следующее наблюдение, позже ставшее классикой
штампов: «Зал потряс такой вопль, что невозможно было услышать, что говорит
сосед по трибуне»!
Впрочем, значимость победы
советских гигантов на главном баскетбольном турнире Старого Света тогдашнее
руководство газеты осознавало полностью. И потому на весь подвал дано фото всей
команды, с перечислением всех 12 игроков и их клубов, и светлые лица
представителей тренерского штаба. А кадр, где на верхней ступени пьедестала
сияет улыбкой ярче Кубка Европы наш капитан Майгонис Вадманис, – открывает этот
номер.
На этом фоне заметка
«Ответственность за товарищей» кажется бледной шерстяной молью, случайно
залетевшей на майский пир тропических бабочек. Тренер-общественник из
молдавской глубинки рассказывает об успехах велодвижения в краю виноградников и
мамалыги.
Где ржавеют теперь седла тех железных коней?