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Номер 5000: физкульт-привет!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Номер 5000: физкульт-привет!

Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 5000-го номера «Советского спорта». 

Шапка издания стала красно-белой (сохранив эти цвета до сих пор), а сама газета стала выходить и по воскресеньям.

До «тихого переворота», когда Хрущева сменил Брежнев, – два месяца, а до чемпионства тбилисского «Динамо» в чемпионате СССР – три с половиной.

Но ни фамилий лидеров КПСС, ни знаменитой грузинской команды на первой полосе августовского «Советского спорта» нет и следа. Зато есть переливчатый отчет о том, как  страна «от края до края» отмечала День физкультурника.

Автор передовицы этого номера в поисках вдохновения, похоже, листал сборник советских поэтов: «Выстрелы судейских пистолетов – самого мирного оружия на земле, полет волейбольного мяча, несущего на круглом боку тепло рабочих ладоней, торжественный звон падающей на помост штанги… сплетаясь, рождают бодрую мелодию спорта».

На самом большом стадионе страны в Лужниках, которому едва исполнилось 8 лет, стартовал четвертый этап многодневной гонки на приз «Московской правды», причем на педали жали не только велосипедисты, но и автогонщики, а мотоциклы с колясками гнали по Пресне (и шлемы были далеко не у всех).

Столицы Украины и Казахстана рапортовали, что у них все как у людей, и даже лучше. В Киеве принимали строителей из Москвы, с которыми украинцы сражались в подвижные игры. Ну а Алма-Ата отличилась открытием первой женской спартакиады, где среди полутысячи участниц с ходу вырвались вперед девушки из Караганды.

На международной арене советские богатыри тоже не филонили. В столице порока Амстердаме отечественная гребля переживала триумф на первенстве Европы – в финал вышли семь (!) наших экипажей. А на международных стартах по морскому многоборью в правильно ориентированной ГДР сборная СССР заняла общекомандное первое место и вернулась на родину с Кубком.

Да разве могли мы на территории Восточной Германии в переправе через водные препятствия, стрельбе и кроссе проиграть?

Номер 5000
Номер 5000

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