Номер 6000: Волейболисты, Брежнев дал приказ!

Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 6000-го номера «Советского спорта».



Через несколько месяцев совершит трагический полет Юрий Гагарин, начнется Пражская весна, а в Гренобле стартуют Х Зимние Игры, где впервые выступят две немецкие команды – ФРГ и ГДР.

Пока же на дворе оттепель и в ЦК ВЛКСМ на встречу, посвященную подготовке к Зимним Играм, кроме олимпийского триумфатора, завтрашнего эмигранта Олега Протопопова, и будущего великого тренера, а пока фигуристки-чемпионки Тамары Москвиной, приходят такие неожиданные, казалось бы, для подобных мероприятий персонажи, как знаменитый артист Михаил Жаров и не менее знаменитый писатель Лев Кассиль, летчик-испытатель Георгий Мосолов и строитель, Герой Социалистического Труда Герман Ламочкин.

Общая задача – вдохновить советских спортсменов на подвиг в олимпийском сражении во французских горах.

Двойной подарок к 50-й годовщине Октябрьской революции хором преподнесли мужская и женские сборные СССР по волейболу. Редакция их прямо так и называет: «Герои Измира и Стамбула, чемпионы Европы 1967 года».

Кроме их золота, доставленного с турецких берегов, с берегов Дуная, с турнира «Олимпийские надежды» 5 наград высшей пробы привезли наши боксеры, а регбисты тбилисского «Динамо» разбили польскую команду «Ожел».

Их московские одноклубники тоже отличились – только в футбольном Кубке СССР. «Советский спорт» публикует снимок послематчевых объятий бело-голубых с игроками ЦСКА, которых они только что разбили 3:0. «Об атакующей настройке владельцев Кубка свидетельствует такой факт – голы забили нападающий Ю.Вшивцев, полузащитник Г.Гусаров, защитник В.Аничкин»- сообщает автор репортажа.

Ну, а главный спортивный подвиг к юбилею Октября совершили два грузинских велосипедиста – кулинар столовой цемзавода Хитаридзе и десятиклассник Бериашвили. На двухколесных конях дети гор отмахали 2300 километров от села Каспи до Москвы и успели на парад на Красной площади 7 ноября.

Где те велогрузины, где ноябрьские парады...