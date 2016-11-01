Номер 6000: Волейболисты, Брежнев дал приказ!
Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 6000-го номера «Советского спорта».
Через несколько месяцев
совершит трагический полет Юрий Гагарин, начнется Пражская весна, а в Гренобле
стартуют Х Зимние Игры, где впервые выступят две немецкие команды – ФРГ и ГДР.
Пока же на дворе оттепель и в
ЦК ВЛКСМ на встречу, посвященную подготовке к Зимним Играм, кроме олимпийского
триумфатора, завтрашнего эмигранта Олега Протопопова, и будущего великого
тренера, а пока фигуристки-чемпионки Тамары Москвиной, приходят такие
неожиданные, казалось бы, для подобных мероприятий персонажи, как
знаменитый артист Михаил Жаров и не
менее знаменитый писатель Лев Кассиль, летчик-испытатель Георгий Мосолов и
строитель, Герой Социалистического Труда Герман Ламочкин.
Общая задача – вдохновить
советских спортсменов на подвиг в олимпийском сражении во французских горах.
Двойной подарок к 50-й
годовщине Октябрьской революции хором преподнесли мужская и женские сборные
СССР по волейболу. Редакция их прямо так и называет: «Герои Измира и Стамбула,
чемпионы Европы 1967 года».
Кроме их золота,
доставленного с турецких берегов, с берегов Дуная, с турнира «Олимпийские
надежды» 5 наград высшей пробы привезли наши боксеры, а регбисты тбилисского
«Динамо» разбили польскую команду «Ожел».
Их московские одноклубники
тоже отличились – только в футбольном Кубке СССР. «Советский спорт»
публикует снимок послематчевых объятий
бело-голубых с игроками ЦСКА, которых они только что разбили 3:0. «Об атакующей
настройке
владельцев Кубка свидетельствует такой факт – голы забили нападающий
Ю.Вшивцев, полузащитник Г.Гусаров, защитник В.Аничкин»- сообщает автор
репортажа.
Ну, а главный спортивный
подвиг к юбилею Октября совершили два грузинских велосипедиста – кулинар
столовой цемзавода Хитаридзе и десятиклассник Бериашвили. На двухколесных конях
дети гор отмахали 2300 километров от села Каспи до Москвы и успели на парад на
Красной площади 7 ноября.
Где те велогрузины, где ноябрьские парады...