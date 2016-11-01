Номер 7000: Таль в Таллине
Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 7000-го номера «Советского спорта».
Минуло полтора года со дня
первой высадки американцев на Луну и 8 месяцев после трансатлантического
перехода на лодке «Ра-II» знаменитого
норвежца Тура Хейердала с русским врачом Юрием Сенкевичем в экипаже.
А у советских спортсменов и
физкультурников свои исторические отсечки, на которые они равняются и которым
посвящают подвиги тела и духа. В конце марта в Москве ожидался XXIV съезд Компартии Советского Союза. Несмотря на метели,
накрывшие Урал, «лыжные отряды, участвующие в звездной эстафете навстречу
партсъезду, прокладывают все новые километры по снежной целине». Причем каждый
отряд «несет с собой новый трудовой рапорт земляков съезду».
Пока уральские лыжники
морозили себе жизненно важные органы, в по-южному расслабленном Баку на фабрике
спорттоваров собирались на неделю раньше срока выполнить квартальный план. Впрочем,
из заметки вы узнаете про экономию и сверхплановую прибыль, но не найдете ни
слова о том, какими именно спорттоварами радовали сограждан умельцы из столицы
солнечного Азербайджана.
6500 человек в ленинградском
ДС «Юбилейный» радовались разгрому, учиненному местным СКА московскому «Спартаку»,
в составе которого блистали звезды мирового уровня: Зингер, Якушев, Старшинов,
Шадрин.
А в это же время в 4 часах
езды от города на Неве в Старой Ратуше
эстонской столицы стартовал международный шахматный турнир «Таллин-71».
Восьмому чемпиону мира Михаилу Талю (с момента его чемпионства, правда, минуло
10 лет) противостояли как известные гроссмейстеры из Европы и Америки, так и,
например, не оставивший большого следа в истории развития мировых шахмат монгольский
мастер Мягмарсурен. Справедливости ради надо упомянуть, что в то же время в
Гаване начался турнир памяти великого Капабланки, где состав явно был
посолиднее…
Ну а у подножия Эльбруса
модные горнолыжники состязались на этапе
Кубка СССР, который одновременно оказался стартом 8-й зимней спартакиады
профсоюзов.
Юрий Визбор потом споет про них: «Лыжи у печки стоят, месяц кончается март…».