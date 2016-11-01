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Номер 7000: Таль в Таллине

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Номер 7000: Таль в Таллине

Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 7000-го номера «Советского спорта». 

Минуло полтора года со дня первой высадки американцев на Луну и 8 месяцев после трансатлантического перехода на лодке «Ра-II» знаменитого норвежца Тура Хейердала с русским врачом Юрием Сенкевичем в экипаже.

А у советских спортсменов и физкультурников свои исторические отсечки, на которые они равняются и которым посвящают подвиги тела и духа. В конце марта в Москве ожидался XXIV съезд Компартии Советского Союза. Несмотря на метели, накрывшие Урал, «лыжные отряды, участвующие в звездной эстафете навстречу партсъезду, прокладывают все новые километры по снежной целине». Причем каждый отряд «несет с собой новый трудовой рапорт земляков съезду».

Пока уральские лыжники морозили себе жизненно важные органы, в по-южному расслабленном Баку на фабрике спорттоваров собирались на неделю раньше срока выполнить квартальный план. Впрочем, из заметки вы узнаете про экономию и сверхплановую прибыль, но не найдете ни слова о том, какими именно спорттоварами радовали сограждан умельцы из столицы солнечного Азербайджана.

6500 человек в ленинградском ДС «Юбилейный» радовались разгрому, учиненному местным СКА московскому «Спартаку», в составе которого блистали звезды мирового уровня: Зингер, Якушев, Старшинов, Шадрин.

А в это же время в 4 часах езды от города на Неве в  Старой Ратуше эстонской столицы стартовал международный шахматный турнир «Таллин-71». Восьмому чемпиону мира Михаилу Талю (с момента его чемпионства, правда, минуло 10 лет) противостояли как известные гроссмейстеры из Европы и Америки, так и, например, не оставивший большого следа в истории развития мировых шахмат монгольский мастер Мягмарсурен. Справедливости ради надо упомянуть, что в то же время в Гаване начался турнир памяти великого Капабланки, где состав явно был посолиднее…

Ну а у подножия Эльбруса модные горнолыжники состязались на этапе  Кубка СССР, который одновременно оказался стартом 8-й зимней спартакиады профсоюзов.

Юрий Визбор потом споет про них: «Лыжи у печки стоят, месяц кончается март…».

Номер 7000
Номер 7000

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