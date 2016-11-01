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Номер 8000: Все на сдачу норм ГТО!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Номер 8000: Все на сдачу норм ГТО!

Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 8000-го номера «Советского спорта».

Прошло два месяца с момента объявления БАМа Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, а до старта советско-американского космического проекта «Союз-Аполлон» оставался год.

Но комсомолки, спортсменки, красавицы, казалось, били космические рекорды без перерывов на обед.

В передовице с малообъяснимым заголовком «Школа мужества» замредактора отдела спорта «Комсомольской правды» многословно объясняет великую значимость Всесоюзных соревнований – первенства СССР по многоборью ГТО. «Нормативы комплекса куда притягательней для юных пионеров, для рабочих парней и девчат, если путь к ним лежит через веселый азарт», - витийствовал автор и втыкал осиновый кол в сердце лежебок. - «А коллективы, добившиеся наивысшей массовости, где физкультура – полноправный член семьи, а не падчерица, награждаются почетными вымпелами «КП».

Пока кого-то поощряли вымпелами, кому-то предстояло лезть в горы на строительстве двух ГЭС в Сибири. Причем отчаянных скалолазов напутствовали в ЦК ВЛКСМ. Этим крепким парням приходилось совмещать работу с подготовкой к… первенству страны по альпинизму, ну да им не привыкать: «Как сказал командир отряда Валентин Бажуков, ребята докажут, что спорт и труд шагают рядом».

Интересно, шагали они рядом у 28-летнего динамовца из Ровно Валерия Устюжина, побившего мировой рекорд на чемпионате Европы по тяжелой атлетике? Или у боксеров-юниоров на первенстве Старого Света в Киеве, где «протяжно гудел гонг», а рефери «старался держать руки соперников одинаково крепко, хотя уже успел заглянуть в судейские карточки и знал, чьей руке суждено подняться вверх».

На первой полосе вольно расплескались шахматные заметки. Тут и репортаж из Кисловодска о полуфинальном матче претенденток Козловской и Левитиной, разыгравших защиту Немцовича, и колонка об открытии ХХI Всемирной шахматной олимпиады в Ницце, куда в составе 79 команд прилетело 6 десятков гроссмейстеров.

Да, а сейчас такие олимпиады проводятся там, где качают нефть и газ…

Номер 8000
Номер 8000

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