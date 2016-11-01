Номер 8000: Все на сдачу норм ГТО!
Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 8000-го номера «Советского спорта».
Но комсомолки, спортсменки,
красавицы, казалось, били космические рекорды без перерывов на обед.
В передовице с малообъяснимым
заголовком «Школа мужества» замредактора отдела спорта «Комсомольской правды»
многословно объясняет великую значимость Всесоюзных соревнований – первенства
СССР по многоборью ГТО. «Нормативы комплекса куда притягательней для юных
пионеров, для рабочих парней и девчат, если путь к ним лежит через веселый
азарт», - витийствовал автор и втыкал осиновый кол в сердце лежебок. - «А
коллективы, добившиеся наивысшей массовости, где физкультура – полноправный
член семьи, а не падчерица, награждаются почетными вымпелами «КП».
Пока кого-то поощряли
вымпелами, кому-то предстояло лезть в горы на строительстве двух ГЭС в Сибири.
Причем отчаянных скалолазов напутствовали в ЦК ВЛКСМ. Этим крепким парням
приходилось совмещать работу с подготовкой к… первенству страны по альпинизму,
ну да им не привыкать: «Как сказал командир отряда Валентин Бажуков, ребята
докажут, что спорт и труд шагают рядом».
Интересно, шагали они рядом у
28-летнего динамовца из Ровно Валерия Устюжина, побившего мировой рекорд на
чемпионате Европы по тяжелой атлетике? Или у боксеров-юниоров на первенстве
Старого Света в Киеве, где «протяжно гудел гонг», а рефери «старался держать
руки соперников одинаково крепко, хотя уже успел заглянуть в судейские карточки
и знал, чьей руке суждено подняться вверх».
На первой полосе вольно
расплескались шахматные заметки. Тут и репортаж из Кисловодска о полуфинальном
матче претенденток Козловской и Левитиной, разыгравших защиту Немцовича, и
колонка об открытии ХХI Всемирной
шахматной олимпиады в Ницце, куда в составе 79 команд прилетело 6 десятков
гроссмейстеров.
Да, а сейчас такие олимпиады проводятся там, где качают нефть и газ…