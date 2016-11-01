Олег Знарок: СКА – базовый клуб сборной? На заборе тоже написано… (видео)

Обозреватель «Советского спорта» побывал на веселой пресс-конференции Олега Знарка и Романа Ротенберга.

«ЗОВИТЕ МЕНЯ ИВАНЫЧ»

Пресс-конференция Романа Ротенберга и Олега Знарка получилась огненной. Началась она с того, что главного тренера сборной России назвали… Олегом Ивановичем. Как потом объяснил репортер, он перепутал Знарка с Олегом Романцевым, который раньше тоже тренировал сборную России – но футбольную.

Что ж, бывает.

- Пускай будет Иваныч, - согласился Знарок. – Я не против. У меня дед был Петр Иваныч.

- Какие задачи и цели у этого состава?

- У нас нет других задач, кроме как выигрывать в каждом матче.

- Не было желания взять в сборную пару ветеранов?

- Нет. Потому что молодые ребята проявили себя неплохо в чемпионате КХЛ. Все играют на ведущих ролях. Мы хотим дать им шанс попробовать себя на уровне Евротура. Понимаю, что у ребят будет волнение. Но ждем от них также молодого задора. Главное, чтобы их эмоции не захлестнули. А так – скоростные бегающие игроки. Задорные, боевые. Думаю, мы побьемся в каждом матче.

- Кто будет капитаном?

- Дайте нам время. Мы только сегодня собрались.

- Могут ли все три вратаря сыграть на «Кубке Карьяла»?

- Пока не знаю.

- Были игроки, которых вы еще хотели пригласить?

- Да, но им помешали травмы. Называть их не буду, а то обижу тех, кого вызвал.

- А ведь в составе есть те, кто не имеют постоянной прописки в клубах, - заметил тот репортер, который сказал про «Олега Ивановича».

- О чем вы? – задумался Знарок, но сказал: - Дальше!

«У НАС ДОГОВОР С БРАГИНЫМ»

- Средний возраст нашей команды – 22 года. Вы специально так сделали?

- А почему не дать шанс молодым? Они что, в своих клубах плохо играют?

- Мы тут шутили, что два Владимира Ткачева – много для сборной. Почему не позвали парня из «Адмирала»?

- Потому что в данный момент решили вот так. Взяли бы Ткачева – вы задали бы вопрос по другому игроку. Однозначно!

- У нас работа такая, - вздохнули журналисты.

- Естественно. Поэтому и говорю. А за владивостокским Ткачевым мы следим. Он в предпоследнем матче забил решающий гол. Да, мы следим за всеми. Честно.

- Два года назад вы брали на «Кубок Карьялы» кандидатов в молодежную сборную, был Павел Бучневич. Не было желания сейчас пригласить Кирилла Капризова?

- Желание-то было. Но вы пишете заметки – и не знаете, о чем. Почему этого нет? А почему того? А вы что, не знаете, что молодежная команда собирается и едет на свой турнир? Как я попробую ребят оттуда? У нас есть договоренность с Брагиным, который готовит команду к чемпионату мира.

- Как вы оцениваете состояние Валерия Ничушкина, который вернулся из НХЛ?

- Он прибавляет с каждым матчем. То, что он не играет со Светлаковым в ЦСКА, а я их вместе поставил? У нас в сборной все может измениться. Нет постоянных сочетаний.

- Этот состав сборной России навеян Кубком мира, где выступали молодые звезды Северной Америки?

- Да ничего не навеяно! При чем здесь это? – изумился Знарок.

- Но ведь была цитата «Это наш ответ сборной Северной Америки».

- Это кто сказал?

- Было в интернете.

- Вообще я впечатлен, как играла та команда на Кубке мира. У нее была потрясающая энергия.

«ПРОВОКАЦИОННЫЙ ВОПРОС!»

- Илья Ковальчук, Сергей Мозякин могут сыграть на домашнем этапе Евротура?

- Наверное, могут. Посмотрим.

- Анатолий Голышев в прошлом году играл ярче, а теперь в основу «Автомобилиста» не всегда попадает. Вы его авансом позвали?

- Не думаю, у него что-то пропало. Как был боевым парнем, так им и остался. У каждого игрока есть взлеты и падения. Но мы потенциал Голышева знаем.

- А почему Браташ не едет с вашей экспериментальной командой? – седовласый репортер, который «Олег Иванович», снова пошел в бой.

- А почему он должен ехать? У него же чемпионат мира! К нему же готовится молодежная команда, вы знаете?

- Он же тренер олимпийской сборной.

- Но ведь из нашей команды в молодежную сборную никто не попадет, согласны? Так ему лучше молодежь посмотреть, так? – объяснял Знарок.

- Если бы вы собирали боевой состав сборной России на Евротур, многие из этой команды в него бы не попали?

- Провокационный вопрос! Кто-то бы попал, кто-то – нет. Здесь просто многим в данный момент дается шанс. Дай бог они его используют.

- Не собираетесь разговаривать с Павлом Дацюком, чтобы он все-таки сыграл за сборную России?

- А что, он отказывался играть? – замотал головой Знарок. – Ребят, на самом деле, вы приходите нормально подготовленными, вопросы придумывайте заранее. Как же так?

…Да, главный тренер сборной России выигрывал этот микроматч у прессы со счетом 10:0.

«ПУСТЬ ИХ СКАБЕЛКА РАЗВОДИТ!»

- Кого вы видите в роли потенциального лидера этой сборной?

- В своих клубах очень многие играют на лидирующих позициях. Они – лидеры и есть. А однозначно кого-то указать я ведь не могу. Здесь – одно, там уровень будет другой. Посмотрим, как выдержит психология, как они приспособятся к уровню. Это интересно узнать и нам, и им.

- Звено Гусев – Прохоркин – Барабанов может стать ведущим в сборной?

- Да все могут стать. А разве плохо играют Шумаков с Санниковым? Или молодые ребята из «Локомотива» - чем они хуже?

- Санникова и Шумакова в начале сезона разводил главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка, - уточнил седовласый репортер.

- Да пускай их Скабелка и разводит! – воскликнул Знарок. – Тренер сборной – я.

- В трех метрах от вас – раздевалка СКА. Питерский клуб проводит сборы тоже в Новогорске. Удается уделять внимание своей команде?

- Я с ними еще даже не поздоровался.

- Полсезона КХЛ позади. Одно поражение в основное время у СКА.

- Сейчас мы собираемся по сборной!

- Но ведь сборники часто решают исход матчей уже в первом периоде. Уровень соревнования падает.

- Вы же не играете сами, - заметил Роман Ротенберг. – Или играете. Как вы поняли, что низкий уровень?

- Плюс-75 по разнице шайб у СКА, например.

- Что вообще происходит? – Знарок возмущенно спросил у пресс-атташе, а тот попросил: «Следующий вопрос».

- Есть СКА, а есть сборная, - вздохнул Олег Валерьевич.

- Но ведь это базовый клуб сборной, - заметил седовласый репортер. Лучше бы он этого не делал.

- Да кто сказал, что он базовый? – крикнул Знарок.

- Это вы придумали? – спросил Ротенберг.

- Об этом сказал главный эксперт страны, причем публично.

- А кто у нас главный?

- Русский Дон Черри.

- А кто у нас русский Дон Черри? – Роман Борисович парировал снова.

- На заборе тоже написано, а там дрова лежат, - вовремя ввернул поговорку Знарок.

Вообще разговор получался очень веселым.

«КАНАДЦЫ ТОЖЕ СМОТРЯТ ФИЛЬМЫ»

- «Матч ТВ» покажет эти матчи «Кубка Карьялы». Скажите зрителям, ради чего они должны это смотреть? Сделайте промо.

- Во-первых, ради хоккея вообще, - пожал плечами Знарок. – Во-вторых, посмотреть, как бьется эта молодая команда. Не жалея себя. Бойцовские качества будут на высоте. Как бы мы ни играли, страна все равно болеет за сборную. Мы стараемся побеждать, но это не всегда получается.

- С вратарем на стартовый матч определились?

- Да. Потом скажем.

- Будете показывать игрокам какой-нибудь патриотический фильм перед этим турниром? – ехидно спросил репортер с популярным инстаграмом.

- Если вы приедете и покажете… Я к этому нормально отношусь. Может, и покажем. Лично вы считаете, это неправильно?

- Да.

- А как их тогда настраивать?

- Как все делают. Как канадцы.

- А вы знаете, что в сборной Канады тоже смотрят фильмы? – спросил Ротенберг.

- Да откуда они это могут знать, - вздохнул Знарок.

- Вы не в курсе, да? – Роман Борисович спрашивал строго. – Вы узнайте сначала, а потом уже будете говорить. Или вы сами в Канаде живете?

- Владислав Третьяк сказал, что на Кубке Первого канала будет другой состав.

- Ну и хорошо. Мы в декабре вызовем тех ребят, кто хорошо проявит себя из этой команды. А еще посмотрим тех, кого сейчас не пригласили.

- Вы сказали, что если игроки НХЛ не приедут на Олимпиаду, то вам важно посмотреть этот резерв. Вы действительно верите, что НХЛ откажется от зимних Игр?

- Я констатирую факт, - ответил Ротенберг. – На сегодня НХЛ не подтвердила свое участие. Если они приедут – хорошо. Если нет – тоже хорошо.

- У нас есть план «А», а есть план «В», - констатировал Знарок. – Нужно быть готовыми ко всему.

- Но Овечкин-то приедет в любом случае, - уточнил седовласый репортер.

- Вы с ним на связи? – теперь Олег Валерьевич начал отвечать вопросом на вопрос.

В общем, как в «Комеди клабе» побывали. Было не только познавательно, но и весело.