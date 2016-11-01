Номер 9000: Марафон и фотофиниш
Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 9000-го номера «Советского спорта».
Всего 3 недели прошло после
44-го чемпионата мира по хоккею, где, несмотря на бомбардирские подвиги тройки
Михайлов – Петров – Харламов, сборная СССР осталась лишь с бронзой. И уже 15 лет
ежегодно этот день в Советском Союзе отмечали как День космонавтики.
Вот и в апрельском номере
«Советского спорта» рядом с унылой передовицей «Веселые старты» (с цитатами из
Ленина о пользе гимнастики!), зачем-то перепечатанной из газеты «Правда»
двухдневной давности, стоит любопытный материал-анкета с летчиком-космонавтом
СССР, дважды Героем Советского Союза Алексеем Елисеевым. Причем ответы на 4
вопроса от спортивного издания приурочены не к празднику покорителей орбит, а к
надвигающемуся осенью этого года 60-летнему юбилею Октября. Несмотря на
тяжеловесность повода, космонавт здраво и без лишнего пафоса рассуждает о
необходимости выпускать тренажеры, которые можно разместить в обычной хрущевке,
о том, должен ли спортсмен, стремящийся к победе, культивировать в себе эгоизм,
и неожиданно открывается как человек, который всерьез занимался фехтованием.
В газете появляется рубрика,
которая с некоторыми видоизменениями доживет до наших дней, – «Фотофиниш
недели». Пять ярких снимков – пять коротких информативных подписей, и вот уже у
советского читателя возникает яркий образ насыщенной спортивной жизни великой
империи от Львова до Ленинграда и от Киева до Бреста, причем девушки на фото все
женственнее, а мужчины все брутальнее...
А пока в уже покрытом
весенней листвой Львове пятиборцы зарабатывали баллы, гоня коней вперед, в
приполярной Кандалакше 70-километровым марафоном сотни фанатов бега по апрельским
сугробам закрывали лыжный сезон в стране.
Читатель не без удовольствия
узнает, что в гандбольных еврокубках все четыре советские команды вышли в
финалы соревнований.
Жаль только, из четырех тех команд из Киева, Баку и Москвы сегодня уже не найти следов ни одной…