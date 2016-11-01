Номер 9000: Марафон и фотофиниш

Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 9000-го номера «Советского спорта».

Всего 3 недели прошло после 44-го чемпионата мира по хоккею, где, несмотря на бомбардирские подвиги тройки Михайлов – Петров – Харламов, сборная СССР осталась лишь с бронзой. И уже 15 лет ежегодно этот день в Советском Союзе отмечали как День космонавтики.



Вот и в апрельском номере «Советского спорта» рядом с унылой передовицей «Веселые старты» (с цитатами из Ленина о пользе гимнастики!), зачем-то перепечатанной из газеты «Правда» двухдневной давности, стоит любопытный материал-анкета с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза Алексеем Елисеевым. Причем ответы на 4 вопроса от спортивного издания приурочены не к празднику покорителей орбит, а к надвигающемуся осенью этого года 60-летнему юбилею Октября. Несмотря на тяжеловесность повода, космонавт здраво и без лишнего пафоса рассуждает о необходимости выпускать тренажеры, которые можно разместить в обычной хрущевке, о том, должен ли спортсмен, стремящийся к победе, культивировать в себе эгоизм, и неожиданно открывается как человек, который всерьез занимался фехтованием.

В газете появляется рубрика, которая с некоторыми видоизменениями доживет до наших дней, – «Фотофиниш недели». Пять ярких снимков – пять коротких информативных подписей, и вот уже у советского читателя возникает яркий образ насыщенной спортивной жизни великой империи от Львова до Ленинграда и от Киева до Бреста, причем девушки на фото все женственнее, а мужчины все брутальнее...

А пока в уже покрытом весенней листвой Львове пятиборцы зарабатывали баллы, гоня коней вперед, в приполярной Кандалакше 70-километровым марафоном сотни фанатов бега по апрельским сугробам закрывали лыжный сезон в стране.

Читатель не без удовольствия узнает, что в гандбольных еврокубках все четыре советские команды вышли в финалы соревнований.

Жаль только, из четырех тех команд из Киева, Баку и Москвы сегодня уже не найти следов ни одной…