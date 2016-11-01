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Валерий Ничушкин: Готов играть хоть восемь матчей подряд

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валерий Ничушкин
Валерий НичушкинИсточник: ФХР

Сразу после тренировки нападающий сборной России Валерий Ничушкин рассказал о вызове в сборную, вспомнил об Олимпиаде в Сочи и рассказал о задачах не Кубок Карьяла.

Новичок ЦСКА, наш сочинский олимпиец Валерий Ничушкин первым из игроков принял удар пишуще-снимающей журналистской братии. 

- Валерий, когда в последний раз приезжали в Новогорск?

- Весной 2015 года, перед чемпионатом мира в Чехии, где мне сыграть помешала травма.

- В олимпийский Сочи вы прилетели из «Далласа», минуя Новогорск.

- Верно. Но те ощущения тяжело сравнивать с нынешними. Тогда ведь я ни разу за первую сборную не сыграл. Был молодежный чемпионат мира в Уфе, потом юниорский – в Сочи, потом НХЛ. Однако если брать ответственность, то нельзя делить турниры в сборной на главные и второстепенные. Надо выходить и показывать все, на что способен. Бороться за победу в каждом матче.

- Такую же задачу на финский этап Евротура очертил главный тренер сборной Олег Знарок. Но команда, которая здесь собралась, очень молодая, а соперники опытные.

- Так получилось – у нас и впрямь очень много молодых ребят. И все хотят закрепиться в сборной. Для нас это шанс. Турнир будет очень интересный.

- В юниорской сборной на мировом чемпионате в Сочи вас назначили капитаном. Готовы стать им в Финляндии?

- Это решают тренеры – кого назначить капитаном, а кого его ассистентами. Пока рано говорить, чувствую я себя лидером в этой команде или нет. Прошла всего одна тренировка. Могу лишь сказать: здесь, в сборной, весело, дружеская обстановка.

- А если Знарок предложит капитанскую нашивку?

- Пока не предлагал. Так что рано на эту тему говорить.

- В ЦСКА вы в последнее время выходили в тройке со своим земляком Основиным и словенцем Муршаком. А в сборной тренировались с Голышевым и одноклубником Светлаковым. Успели найти общий язык?

- Прошла всего одна тренировка. Может, потом меня поставят к другим партнерам. Готов играть со всеми. У нас все ребята сильные, среди лидеров своих команд.

- Финнов не напрасно называют европейскими канадцами - играют жестко, в тело, прессингуют. Год назад на Кубке Карьяла в третьем периоде едва не закатали нашу команду в лед…

- А мы постараемся сыграть еще жестче. Наши парни могут за себя постоять.

- Можно эту нашу сборную сравнить с командой молодых звезд Северной Америки на Кубке мира?

- Почему нет? Сравнивайте, если хотите. Только результат хочется показать другой.

- Конечно. Наши же вратари не «мышеловы», как Мюррей, пропустивший все что летело в его ворота…

- Не очень понял, что вы имеете в виду. А голы не пахнут. Любой по-своему хорош.

- Год назад после неудач на Кубках Карьяла и Первого канала Олег Знарок жаловался, что его лидеры не могут ровно играть два дня подряд. Вы готовы к матчам без выходного – в субботу и воскресенье?

- Да мы готовы играть хоть шесть, хоть семь, хоть восемь дней подряд. Сколько угодно! И не просто играть, а побеждать.

- Минуло два с лишним месяца чемпионата КХЛ. Не жалеете о том, что променяли НХЛ на КХЛ?

- Совершенно не жалею, что уехал из НХЛ. Рад играть здесь, в России. Постепенно втягиваюсь-вкатываюсь. Начинаю забивать…

- Однако совсем недавно главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов публично вас раскритиковал.

- Сейчас у нас с ним все нормально, нет никаких проблем.

- В Новосибирске вы удостоились похвалы тренера, вступив в кулачный бой с гренадером Артюхиным. Неплохая репетиция перед стартовым матчем Кубка Карьяла с финнами…

- Да я ту драку уже забыл. Здесь сборная, здесь все по-другому.       

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