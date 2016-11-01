Номер 10 000: И Мишка улетает

Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 10 000-го номера «Советского спорта».

Советские войска седьмой месяц оказывали интернациональную помощь народу Афганистана. Помощь эта стала поводом для полусотни стран бойкотировать первую Олимпиаду, проходившую в Восточной Европе. А 80 государств прислали пять тысяч человек и славно погуляли в Москве, Киеве, Минске, Таллине и Питере.



И праздничный 10-тысячный номер вышел с панорамным фото финального салюта на закрытии этих Игр, гремевшим в Лужниках и провожавшим в последний полет олимпийского Мишку, с которым вместе роняли скупую слезу трибуны самого большого стадиона ядерной супердержавы.

Обзор иностранной печати с сакраментальным заголовком «Во имя мира и дружбы» уверяет растроганного читателя, что Игры почти по всей планете комментировались широко и положительно: «Печать отмечает отличную организацию Олимпиады». Ну да, тогда выкладывать на всемирное обозрение фото «двойных санузлов» и бездомных щенков было некому. А цитаты, которые приводит «Советский спорт», – разумеется, из дружественных болгарской «Работническо дело», чехословацкой «Руде право» и от других, примкнувших к ним товарищей.

Кстати, выяснилось, что в Московскую область из столицы выселили не только неблагонадежный элемент – где-то в подмосковных лесах в Международном молодежном лагере поселили посланцев 54 стран. «Гости сумели совместить посещение олимпийских соревнований, театров и музеев с ежедневными тренировками на стадионе и в бассейне лагеря», – радостно сообщает неведомый корреспондент ТАСС. Ну да, а через 9 месяцев, как водится, на свет появились дети разных народов.

На фоне бравурных постолимпийских репортажей тяжелым кирпичом лежит на первой полосе передовица с убойным заголовком «В сибирской глубинке» под рубрикой «Навстречу XXVI съезду КПСС». Лидер Баганского райкома компартии Г. Макаренко так завершил статью: «Спортсооружения, словно магниты, притягивают молодежь, которой претворять в жизнь величественные планы 11-й пятилетки»…

Интересно, что осталось в Сибири от тех магнитов?