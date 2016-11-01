Номер 10 000: И Мишка улетает
Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 10 000-го номера «Советского спорта».
Советские войска седьмой месяц оказывали интернациональную помощь
народу Афганистана. Помощь эта стала поводом для полусотни стран бойкотировать
первую Олимпиаду, проходившую в Восточной Европе. А 80 государств прислали пять
тысяч человек и славно погуляли в Москве, Киеве, Минске, Таллине и Питере.
И праздничный 10-тысячный
номер вышел с панорамным фото финального салюта на закрытии этих Игр, гремевшим
в Лужниках и провожавшим в последний полет олимпийского Мишку, с которым вместе
роняли скупую слезу трибуны самого большого стадиона ядерной супердержавы.
Обзор иностранной печати с
сакраментальным заголовком «Во имя мира и дружбы» уверяет растроганного
читателя, что Игры почти по всей планете комментировались широко и
положительно: «Печать отмечает отличную организацию Олимпиады». Ну да, тогда
выкладывать на всемирное обозрение фото «двойных санузлов» и бездомных щенков
было некому. А цитаты, которые приводит «Советский спорт», – разумеется, из
дружественных болгарской «Работническо дело», чехословацкой «Руде право» и от
других, примкнувших к ним товарищей.
Кстати, выяснилось, что в
Московскую область из столицы выселили не только неблагонадежный элемент –
где-то в подмосковных лесах в Международном молодежном лагере поселили
посланцев 54 стран. «Гости сумели совместить посещение олимпийских
соревнований, театров и музеев с ежедневными тренировками на стадионе и в
бассейне лагеря», – радостно сообщает неведомый корреспондент ТАСС. Ну да, а
через 9 месяцев, как водится, на свет появились дети разных народов.
На фоне бравурных
постолимпийских репортажей тяжелым кирпичом лежит на первой полосе
передовица с убойным заголовком «В
сибирской глубинке» под рубрикой «Навстречу XXVI съезду КПСС». Лидер Баганского райкома компартии Г.
Макаренко так завершил статью: «Спортсооружения, словно магниты, притягивают
молодежь, которой претворять в жизнь величественные планы 11-й пятилетки»…
Интересно, что осталось в Сибири от тех магнитов?