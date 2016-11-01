Номер 11 000: Дасаев против ван Гала
Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 11000-го номера «Советского спорта».
«Восемь лучших спортсменов
страны, посланцы шести входящих в СФРЮ социалистических республик и двух автономных
краев, вынесут олимпийский флаг на дорожки стадиона «Кошево» – так представлял
себе «Советский спорт» начало всемирного праздника в красивой и мирной столице
многонациональной республики единой еще Югославии. Которую через 8 лет погрузят
в хаос войны вчерашние братья, а на улицах Сараево запылают баррикады.
Радует глаз многомиллионной
красно-белой торсиды репортаж из Тбилиси, где накануне московский «Спартак»
(при декабрьских плюс 8 градусах и тумане) забил два безответных мяча «Спарте»
из Роттердама и прошел в четвертьфинал Кубка УЕФА. Причем никому из супертроицы
Черенков – Гаврилов – Родионов
отличиться не удалось, дубль сделал полузащитник Гладилин, а будущий тренер «Барсы», «Баварии» и «МЮ» Луи
ван Гал не забил Дасаеву пенальти на
90-й минуте.
На отрогах Жигулевских гор,
куда «зима пришла точно по расписанию», открыли лыжный сезон, которому местами
мешала нехватка инвентаря, в Таллине морщили лбы гроссмейстеры в первой лиге
чемпионата СССР по шахматам (была и такая!), а в Запорожье волейбольная
«Уралочка» громила местный «Автомобилист».
Но самая напряженная жизнь
кипела на Абовянской фабрике трикотажных изделий и на Таллинской
экспериментальной верфи спортивного судостроения. Армянские трикотажники пахали
с перевыполнением плана, поскольку спортивные штаны и майки с литерой «Д» с
прилавков сметали, а государство вместо премий слало в Абовян ордена «Знак
Почета» и медали «За трудовую доблесть». Ну а горячие эстонские корабелы
клепали шверботы «Луч» и обтекатели для саней. А еще на верфи освоили «выпуск
облегченных «Оптимистов».
Вот на каких стапелях готовились пускать Союз ко дну.