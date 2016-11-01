Номер 11 000: Дасаев против ван Гала

Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 11000-го номера «Советского спорта».

Еще два месяца главой страны останется экс-глава КГБ Юрий Андропов, на тот момент уже руководивший из Кунцевской больницы, в разгаре афганская кампания, а до зимних Игр в Сараево остается всего 60 дней.



«Восемь лучших спортсменов страны, посланцы шести входящих в СФРЮ социалистических республик и двух автономных краев, вынесут олимпийский флаг на дорожки стадиона «Кошево» – так представлял себе «Советский спорт» начало всемирного праздника в красивой и мирной столице многонациональной республики единой еще Югославии. Которую через 8 лет погрузят в хаос войны вчерашние братья, а на улицах Сараево запылают баррикады.

Радует глаз многомиллионной красно-белой торсиды репортаж из Тбилиси, где накануне московский «Спартак» (при декабрьских плюс 8 градусах и тумане) забил два безответных мяча «Спарте» из Роттердама и прошел в четвертьфинал Кубка УЕФА. Причем никому из супертроицы Черенков – Гаврилов – Родионов отличиться не удалось, дубль сделал полузащитник Гладилин, а будущий тренер «Барсы», «Баварии» и «МЮ» Луи ван Гал не забил Дасаеву пенальти на 90-й минуте.

На отрогах Жигулевских гор, куда «зима пришла точно по расписанию», открыли лыжный сезон, которому местами мешала нехватка инвентаря, в Таллине морщили лбы гроссмейстеры в первой лиге чемпионата СССР по шахматам (была и такая!), а в Запорожье волейбольная «Уралочка» громила местный «Автомобилист».

Но самая напряженная жизнь кипела на Абовянской фабрике трикотажных изделий и на Таллинской экспериментальной верфи спортивного судостроения. Армянские трикотажники пахали с перевыполнением плана, поскольку спортивные штаны и майки с литерой «Д» с прилавков сметали, а государство вместо премий слало в Абовян ордена «Знак Почета» и медали «За трудовую доблесть». Ну а горячие эстонские корабелы клепали шверботы «Луч» и обтекатели для саней. А еще на верфи освоили «выпуск облегченных «Оптимистов».

Вот на каких стапелях готовились пускать Союз ко дну.