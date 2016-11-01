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Номер 12 000: весенний футбол и борьба двух систем

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Номер 12 000: весенний футбол и борьба двух систем

Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 12000-го номера «Советского спорта».

Остается год с хвостиком до последнего футбольного чемпионата Европы, где мы реально взошли на пьедестал – на его вторую ступень. И полтора – до последней Олимпиады, где сборная СССР на футбольном поле примерила тяжесть золота.

Пока же под заголовком «Переменчива апрельская игра» выходят два репортажа о матчах «Торпедо» – ЦСКА и «Днепр» – «Спартак». Там лупили по воротам и друг друга по ногам большинство из тех игроков, которым предстоит в последний раз отстаивать честь Советского Союза в Западной Германии и в Южной Корее летом и осенью 1988-го. Под московским апрельским снегом торпедовцы с грядущим олимпийским чемпионом (и обладателем Кубков Шотландии и Англии) Хариным в воротах одолели московских армейцев 2:1. А столичные спартаковцы с очевидным лучшим вратарем мира-88 и вице-чемпионом Европы того же года Дасаевым в рамке на забитом под завязку (32 тысячи зрителей!) стадионе «Метеор» в Днепропетровске умыли с тем же счетом местный «Днепр». Рекордсмен СССР по числу голов за сезон (35 мячей в 1985-м)  и обладатель «Серебряной бутсы-88» Олег Протасов отличиться за хозяев не смог.

А что отстукивали неугомонные телетайпы?

Опять в Таллине под местные ликеры шахматисты неутомимо двигают фигуры навстречу неминуемому мату – на этот раз на «Х международном турнире памяти выдающегося эстонского гроссмейстера Пауля Кереса». Вновь в Хельсинки бьют по лицу – и шесть советских боксеров бьют удачнее прочих. Но вот в негостеприимной Оттаве неприятная неожиданность – олимпийская сборная Канады без кленового сиропа уела экспериментальную сборную СССР со счетом 3:1.

Ответ был традиционный: советские борцы в турне по Америке сделали рестлеров из США со счетом 10:0.

И никакие Рокки с Рэмбо вам не помогли, янки!

Номер 12000
Номер 12000

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