Номер 12 000: весенний футбол и борьба двух систем
Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 12000-го номера «Советского спорта».
Пока же под заголовком
«Переменчива апрельская игра» выходят два репортажа о матчах «Торпедо» – ЦСКА и
«Днепр» – «Спартак». Там лупили по воротам и друг друга по ногам большинство из
тех игроков, которым предстоит в последний раз отстаивать честь Советского Союза
в Западной Германии и в Южной Корее летом и осенью 1988-го. Под московским
апрельским снегом торпедовцы с грядущим олимпийским чемпионом (и обладателем Кубков
Шотландии и Англии) Хариным в воротах одолели московских армейцев 2:1. А столичные
спартаковцы с очевидным лучшим вратарем мира-88 и вице-чемпионом Европы того же
года Дасаевым в рамке на забитом под завязку (32 тысячи зрителей!) стадионе «Метеор»
в Днепропетровске умыли с тем же счетом местный «Днепр». Рекордсмен СССР по
числу голов за сезон (35 мячей в 1985-м) и обладатель «Серебряной бутсы-88» Олег
Протасов отличиться за хозяев не смог.
А что отстукивали неугомонные
телетайпы?
Опять в Таллине под местные
ликеры шахматисты неутомимо двигают фигуры навстречу неминуемому мату – на этот
раз на «Х международном турнире памяти выдающегося эстонского гроссмейстера
Пауля Кереса». Вновь в Хельсинки бьют по лицу – и шесть советских боксеров бьют
удачнее прочих. Но вот в негостеприимной Оттаве неприятная неожиданность –
олимпийская сборная Канады без кленового сиропа уела экспериментальную сборную
СССР со счетом 3:1.
Ответ был традиционный:
советские борцы в турне по Америке сделали рестлеров из США со счетом 10:0.
И никакие Рокки с Рэмбо вам не помогли, янки!