Номер 13 000: спецкоры Доброй воли
Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 13000-го номера «Советского спорта».
Но пока команда Германской
Демократической Республики блестяще выступает на Играх доброй воли, заняв
третье место после двух пока еще супердержав – СССР и США. Эти Игры были
придуманы американским медиамагнатом Тедом Тернером после взаимных бойкотов
Олимпийских игр в Москве и Лос-Анджелесе – и прошло этих турниров пять.
На вторые Игры в Сиэтл
«Советский спорт» командировал четырех матерых спецкоров, двое из которых
вскоре покинут газету, чтобы создать ее конкурента. Но это будет завтра, а
сегодня они диктуют свой последний репортаж из чудо-города на берегах пролива
Пьюджет на северо-западе США.
26 лет спустя улыбку вызывает
непонятный нынешнему поколению священный трепет советских журналистов,
привязанных к единственному для них средству передачи информации: «В главном
пресс-центре волонтерки (!) убирают со столов телефоны, и мы с некоторым ужасом
наблюдаем за этим процессом, потому что скоро очередь дойдет и до того телефона,
который верно служил нам все 17 дней Игр».
Империя катилась под откос, а
репортаж достойных представителей главной спортивной газеты страны лучился
оптимизмом: «На пресс-конференции глава Госкомспорта СССР Николай Русак
подчеркнул, что Игры – продукт нового политического мышления. Образа врага
больше не существует». Хорошо было благодушничать товарищу Русаку, когда
советская сборная опередила американцев на 27 медалей, притом завоевав на шесть
золотых больше, а если бы было наоборот? И наши бдительные репортеры не
дремлют: «По сути, это преимущество символическое, и, если мы хотим и дальше
побеждать на Олимпиадах, надо наращивать усилия…»
Но наращивать что-либо было уже поздно – два года спустя в Барселоне мы последний раз обошли США, но уже под «ничейным флагом» объединенной команды...