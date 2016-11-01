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Номер 13 000: спецкоры Доброй воли

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Номер 13 000: спецкоры Доброй воли

Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 13000-го номера «Советского спорта».

До путча 91-го, за которым последовала развал СССР, остается год. А до прекращения существования одного из столпов СЭВа и Варшавского договора  ГДР – три месяца.

Но пока команда Германской Демократической Республики блестяще выступает на Играх доброй воли, заняв третье место после двух пока еще супердержав – СССР и США. Эти Игры были придуманы американским медиамагнатом Тедом Тернером после взаимных бойкотов Олимпийских игр в Москве и Лос-Анджелесе – и прошло этих турниров пять.

На вторые Игры в Сиэтл «Советский спорт» командировал четырех матерых спецкоров, двое из которых вскоре покинут газету, чтобы создать ее конкурента. Но это будет завтра, а сегодня они диктуют свой последний репортаж из чудо-города на берегах пролива Пьюджет на северо-западе США.

26 лет спустя улыбку вызывает непонятный нынешнему поколению священный трепет советских журналистов, привязанных к единственному для них средству передачи информации: «В главном пресс-центре волонтерки (!) убирают со столов телефоны, и мы с некоторым ужасом наблюдаем за этим процессом, потому что скоро очередь дойдет и до того телефона, который верно служил нам все 17 дней Игр».

Империя катилась под откос, а репортаж достойных представителей главной спортивной газеты страны лучился оптимизмом: «На пресс-конференции глава Госкомспорта СССР Николай Русак подчеркнул, что Игры – продукт нового политического мышления. Образа врага больше не существует». Хорошо было благодушничать товарищу Русаку, когда советская сборная опередила американцев на 27 медалей, притом завоевав на шесть золотых больше, а если бы было наоборот? И наши бдительные репортеры не дремлют: «По сути, это преимущество символическое, и, если мы хотим и дальше побеждать на Олимпиадах, надо наращивать усилия…»

Но наращивать что-либо было уже поздно – два года спустя в Барселоне мы последний раз обошли США, но уже под «ничейным флагом» объединенной команды...

Номер 13000
Номер 13000

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