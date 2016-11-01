Номер 14 000: Обида «Водника» и жвачка для Толстых
Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 14000-го номера «Советского спорта».
В предгорьях Северного
Кавказа громыхает первая чеченская кампания, а из Москвы и городов Поволжья
летят бойкие репортажи о битвах на льду команд, часть из которых вскоре уйдет в небытие, а часть выйдет в
лидеры чемпионата, где доминирование ЦСКА сошло на нет.
Самые яркие звезды нашего
хоккея уже сражаются за громкую славу и звонкие доллары в НХЛ, и потому фамилии
многих из составов команд, о которых пишут спецкоры «Советского спорта» с мест,
ничего не скажут нынешним любителям лучшей игры на льду. И, несмотря на
перманентный кризис в воюющей стране, на хоккей в Омске приходят 5550 человек,
в Нижнем Новгороде 4500, в Тольятти и в ДС «Крылья Советов» в Сетуне по 3700.
В это же время в морозном
Архангельске под завывание ветра с Северной Двины 5200 фанатов бенди искренне
матерят местный «Водник», который со счетом 3:4 сдался СКА – «Зениту» из
Екатеринбурга (и команда такая сменила имя и ушла вниз, а обида у
архангелогородцев на то конкретное поражение осталась). Матч-то проходил в
рамках розыгрыша Кубка России!
И в те же часы и минуты в
Москве подписывался «контракт века»! Под заголовком «9 миллионов не помешают» автор-невидимка
агентства ИТАР-ТАСС сообщал, что фирма «Ай- Эм-Джи» (сейчас курирует всю
мировую спортивную элиту, например Шарапову) подписала контракт с Национальным
фондом спорта, РФС и ПФЛ, по которому главным спонсором сборной страны стал
производитель… жвачки «Стиморол»!
Переговоры, в которых
участвовал и тогдашний глава Профессиональной футбольной лиги Николай Толстых,
шли много часов. И по их итогам стало известно, что национальное первенство
будет транслироваться каждую субботу по два часа по федеральному каналу, а
чемпион страны получит около полумиллиона денежных знаков США.