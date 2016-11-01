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Номер 14 000: Обида «Водника» и жвачка для Толстых

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Номер 14 000: Обида «Водника» и жвачка для Толстых

Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 14000-го номера «Советского спорта».

Развалился Союз, газета сохранила орден на обложке, но перестала быть органом Госкомитета СССР по физкультуре и спорту и ВЦСПС, и цена ее из 3 копеек образца 1990 года утекла в «свободную».

В предгорьях Северного Кавказа громыхает первая чеченская кампания, а из Москвы и городов Поволжья летят бойкие репортажи о битвах на льду команд, часть из которых  вскоре уйдет в небытие, а часть выйдет в лидеры чемпионата, где доминирование ЦСКА сошло на нет.

Самые яркие звезды нашего хоккея уже сражаются за громкую славу и звонкие доллары в НХЛ, и потому фамилии многих из составов команд, о которых пишут спецкоры «Советского спорта» с мест, ничего не скажут нынешним любителям лучшей игры на льду. И, несмотря на перманентный кризис в воюющей стране, на хоккей в Омске приходят 5550 человек, в Нижнем Новгороде 4500, в Тольятти и в ДС «Крылья Советов»  в Сетуне по 3700.

В это же время в морозном Архангельске под завывание ветра с Северной Двины 5200 фанатов бенди искренне матерят местный «Водник», который со счетом 3:4 сдался СКА – «Зениту» из Екатеринбурга (и команда такая сменила имя и ушла вниз, а обида у архангелогородцев на то конкретное поражение осталась). Матч-то проходил в рамках розыгрыша Кубка России!

И в те же часы и минуты в Москве подписывался «контракт века»! Под заголовком «9 миллионов не помешают» автор-невидимка агентства ИТАР-ТАСС сообщал, что фирма «Ай- Эм-Джи» (сейчас курирует всю мировую спортивную элиту, например Шарапову) подписала контракт с Национальным фондом спорта, РФС и ПФЛ, по которому главным спонсором сборной страны стал производитель… жвачки «Стиморол»!

Переговоры, в которых участвовал и тогдашний глава Профессиональной футбольной лиги Николай Толстых, шли много часов. И по их итогам стало известно, что национальное первенство будет транслироваться каждую субботу по два часа по федеральному каналу, а чемпион страны получит около полумиллиона денежных знаков США.

Номер 14000
Номер 14000

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