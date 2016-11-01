Номер 15 000: Буре, Кафельников и неправильный прогноз
Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 15000-го номера «Советского спорта».
Через
110 дней первый президент России Борис Ельцин
под бой курантов Спасской башни произнесет свою знаменитую новогоднюю
фразу: «Я устал. Я ухожу». И в стране начнется новая жизнь.
А
«Советский спорт» уже живет по-новому. Газета выходит в формате А3, удобном
для чтения в трамваях и метро. А его обложка, по сути, представляет анонсы
главных шести событий (и публикаций о них) в мире спорта – с точки зрения
редакции.
Мы
писали о суперзвездах мирового уровня – в конце 90-х у нас такие были, без
всяких кавычек. Первая ракетка страны Евгений Кафельников в полуфинале US Open сражался с
гуру американского тенниса Андре Агасси за титул первого номера на планете
Земля. Будущий муж Штеффи Граф тогда победил, но у Жени впереди еще было золото
на Олимпиаде в Сиднее, а у Агасси – саморазоблачения про наркотики и прочие
шалости в откровенной автобиографии.
Вице-чемпион
Олимпиады в Нагано и любимец всей Северной Америки, «русская ракета» Павел Буре
оказался под подозрением федеральной налоговой службы США по поводу возможного
уклонения от уплаты налогов. Павел, блистательно отыгравший в дождливом
канадском Ванкувере и перебравшийся в душную тропическую Флориду, от обвинений
мастерски ушел, как колобок от бабушки с дедушкой.
В
55 процентов оценивали шансы сборной России на выход в финальную часть
Евро-2000 эксперты нашего издания за месяц до драматической игры со сборной
Украины в замерзших октябрьских Лужниках. Кто тогда мог предположить
злосчастную ошибку вратаря нашей команды и «Спартака» Александра Филимонова,
которому предстоит упустить мяч из рук после штрафного, выполненного
звездой «Милана» Андреем Шевченко за
несколько минут до конца матча с острого угла? Тренер национальной команды Олег
Романцев назовет случившееся «личной катастрофой».
В последующие 17 лет отечественному футболу предстоит пережить еще немало таких катастроф.