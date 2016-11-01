Номер 15 000: Буре, Кафельников и неправильный прогноз

Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 15000-го номера «Советского спорта».

Через 110 дней первый президент России Борис Ельцин под бой курантов Спасской башни произнесет свою знаменитую новогоднюю фразу: «Я устал. Я ухожу». И в стране начнется новая жизнь.



А «Советский спорт» уже живет по-новому. Газета выходит в формате А3, удобном для чтения в трамваях и метро. А его обложка, по сути, представляет анонсы главных шести событий (и публикаций о них) в мире спорта – с точки зрения редакции.

Мы писали о суперзвездах мирового уровня – в конце 90-х у нас такие были, без всяких кавычек. Первая ракетка страны Евгений Кафельников в полуфинале US Open сражался с гуру американского тенниса Андре Агасси за титул первого номера на планете Земля. Будущий муж Штеффи Граф тогда победил, но у Жени впереди еще было золото на Олимпиаде в Сиднее, а у Агасси – саморазоблачения про наркотики и прочие шалости в откровенной автобиографии.

Вице-чемпион Олимпиады в Нагано и любимец всей Северной Америки, «русская ракета» Павел Буре оказался под подозрением федеральной налоговой службы США по поводу возможного уклонения от уплаты налогов. Павел, блистательно отыгравший в дождливом канадском Ванкувере и перебравшийся в душную тропическую Флориду, от обвинений мастерски ушел, как колобок от бабушки с дедушкой.

В 55 процентов оценивали шансы сборной России на выход в финальную часть Евро-2000 эксперты нашего издания за месяц до драматической игры со сборной Украины в замерзших октябрьских Лужниках. Кто тогда мог предположить злосчастную ошибку вратаря нашей команды и «Спартака» Александра Филимонова, которому предстоит упустить мяч из рук после штрафного, выполненного звездой «Милана» Андреем Шевченко за несколько минут до конца матча с острого угла? Тренер национальной команды Олег Романцев назовет случившееся «личной катастрофой».

В последующие 17 лет отечественному футболу предстоит пережить еще немало таких катастроф.