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Русские пришли. Как Монако ждет матч с ЦСКА

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Русские пришли. Как Монако ждет матч с ЦСКА

Обозреватель «Советского спорта» продолжает изучать обстановку в маленьком княжестве накануне матча «Монако» - ЦСКА.

Здесь все спокойно. В соседнем номере кто-то говорит по-арабски, цветут кусты, жарит солнце. Автомобильные и яхт-клубы привечают редких гостей, в порту резвятся дети, казино зазывает «форбсов». Разве что вертеп Twiga открыт не для всех и не отовсюду. С моря, наверное, попасть можно, но я не пробовал. Городской же вход намекает то ли на зимнюю закрытость заведения, то ли на порок, паутина которого влечет новых жертв.

Источник: Photo.sovsport.ru


В то же время Монако — не только яхты с автомобилями. Присутствие одноименного клуба в городе тоже заметно. И по магазинам, и по логотипам, и по кое-чему другому, о чем хотелось бы чуть подробнее.

Источник: Photo.sovsport.ru


«Монако» называют русским клубом. И, пожалуй, не зря: вряд ли какая-то другая команда чемпионата Франции имеет официальный сайт на русском языке. Но это как раз тот случай, когда «русский» - не значит «неправильно устроенный».

Вот некоторые акции, которые «Монако» осуществляет в настоящее время с целью серьезной интеграции не только в местный футбол. В нем-то он уже давно, но и в местную жизнь.

Источник: Photo.sovsport.ru

На днях подписано соглашение о партнерстве между клубом и княжеством. По его условиям маленькая страна окажет финансовую и логистическую поддержку мероприятиям клуба в сфере коммуникаций и связей с общественностью. У страны и команды, которые уже совместно продюсируют еженедельную телепередачу, будут общие рекламные кампании и организация событий, положительно влияющих на имидж.

Разработана цифровая платформа MyMonaco, которую станут активно продвигать обе стороны для повышения собственной привлекательности.

Владелец команды Дмитрий Рыболовлев дал интервью ежедневному изданию Le Parisien/Aujourd'hui en France в котором сказал, что планирует выиграть чемпионат Франции, а прекращать заниматься проектом «Монако», наоборот, не планирует.

Источник: Photo.sovsport.ru

«Барселона» и «Монако» недавно возглавили европейский рейтинг линий нападения: первые забивали в 9 турах своего первенства в среднем 3,2 мяча за игру, вторые в своих 10 турах - 2,9. Все остальные команды континента забивали реже.

Главный тренер «Монако» Леонардо Жардим дал нефутбольное интервью в интерьерах местного океанографического музея. Разговор шел в том числе о костюмах тренера: некоторых отечественных специалистов такие вопросы почему-то раздражают. Став бесплатно членом интернет-клуба «Монако», прослушать интервью может любой желающий.

Источник: Photo.sovsport.ru

Клуб прикупил себе киберспорстмена из числа топ-4 во Франции. Теперь он будет представлять «Монако» во всех киберспортивных соревнованиях, а клуб - активно развивать это направление.

Источник: Photo.sovsport.ru

В общем, жизнь бурлит. Людям нравится. А другие люди для этого много работают, опровергая славу Монте-Карло как места, где вечное безделье, шампанское и кальян.

Голосование: Как завершится матч «Монако» – ЦСКА?

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